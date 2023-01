Chelsea 0 – 1Man City

Manchester City a lancé son année de manière inquiétante, avec une victoire 1-0 à Chelsea, réduisant à cinq points son écart avec le leader de la Premier League, Arsenal.

Le match nul d’Arsenal à domicile contre Newcastle mardi a ouvert la porte aux champions en titre deuxièmes pour réduire le déficit et, après une première mi-temps en dessous de la moyenne, City a finalement augmenté la pression en deuxième période et a percé lorsque deux sous-marins se sont combinés, avec Riyad Mahrez rentrant le centre bas de Jack Grealish (63).

Carney Chukwuemeka avait frappé un poteau à la 44e minute pour Chelsea, mais Nathan Ake s’est dirigé contre le cadre du but de City peu après le redémarrage et les visiteurs ont à juste titre remporté une quatrième victoire consécutive contre Chelsea depuis la perte de la finale de la Ligue des champions contre Chelsea. eux en 2021.

Jack Grealish et Riyad Mahrez sortent du banc et ont un impact immédiat sur les visiteurs



Il n’y avait pas de but pour le meilleur buteur Erling Haaland à Stamford Bridge, mais c’est la 11e fois consécutive que City remporte son premier match de Premier League de l’année et celui-ci les prépare pour une autre charge de titre en 2023.

Quant à Chelsea, ils auront l’occasion de riposter au troisième tour de la FA Cup avec City à l’Etihad dimanche, mais avec Raheem Sterling et Christian Pulisic boitant tôt et à seulement six points de leurs huit derniers matchs – leur pire depuis 2010 – les problèmes s’accumulent pour Graham Potter. Ils restent 10e, à 10 points des quatre premiers.

Et après?

Ces équipes se retrouveront dimanche à l’Etihad lors du troisième tour de la FA Cup lors d’un coup d’envoi à 16h30. Chelsea se rendra ensuite à Fulham le jeudi 12 janvier à 20 heures lors de leur prochaine rencontre en Premier League, tandis que Man City aura un match nul en Coupe Carabao à Southampton le mercredi 11 janvier à 20 heures, en direct sur Sports du ciel.