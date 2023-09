Chelsea 0-1 Nottingham Forest (2 septembre 2023) Analyse du match

Le remplaçant de Nottingham Forest, Anthony Elanga, a frappé au début de la seconde période pour remporter une victoire 1-0 contre Chelsea, édenté, en Premier League samedi.

Le joueur de 21 ans a gardé son sang-froid pour pousser le ballon devant le gardien Robert Sánchez à la 48e minute après avoir été mis en jeu par Taiwo Awoniyi à la suite d’une confusion à Chelsea au milieu de terrain.

« Nous avons travaillé dur et bien défendu. Lorsque nous avons regagné le match, j’ai été assez rapide », a déclaré Elanga.

L’équipe coûteusement assemblée des hôtes détenait plus de 75 % de possession et a passé une grande partie du match à bourdonner autour du but de Forest, passant dans des triangles serrés ou s’appuyant sur des courses précipitées de Raheem Sterling, mais ne parvenant pas à trouver le tir décisif au but.

Forest s’est défendu solidement, gardant Sterling et l’homme cible Nicolas Jackson sous contrôle.

Anthony Elanga était le héros de Nottingham Forest contre Chelsea. Photo par Eddie Keogh/Getty Images

L’entraîneur de Chelsea, Mauricio Pochettino, a encore beaucoup de travail à faire pour consolider son équipe, qui a fait preuve de qualité mais pas de cruauté. Ils ont réussi 21 tirs mais n’en ont réussi que deux cadrés.

L’attaquant Jackson n’a pas réussi à s’accrocher aux centres de Sterling en première mi-temps et a raté une occasion en or d’égaliser le match lorsqu’il a lancé le ballon au-dessus de la barre après une mêlée dans la bouche de but à la 82e minute.

« Aujourd’hui, je pense que nous nous sommes créés des occasions, mais nous n’avons pas été assez bons dans le dernier tiers », a déclaré Pochettino aux journalistes.

« Bien sûr, nous sommes déçus car nous avons commis une erreur et nous avons concédé », a-t-il déclaré, ajoutant que l’équipe avait de la qualité et allait mûrir.

« Nous devons être positifs, continuer. C’est une question de processus. »

Les visiteurs de Steve Cooper ont célébré sauvagement au coup de sifflet après une performance combative des outsiders.

Cooper s’est dit fier de la détermination et du désir dont son équipe avait fait preuve.

« Je pensais que nous étions vraiment excellents pour le défi mental du jeu », a-t-il déclaré. « Si nous voulons obtenir des résultats comme aujourd’hui… cela vient de l’intérieur. »

Les trois points difficiles de Forest leur permettent de se hisser au neuvième rang du classement de la Premier League, deux places au-dessus de leurs hôtes.