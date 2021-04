Chelsea a atteint les demi-finales de la Ligue des champions pour la première fois en sept ans malgré le sublime coup de pied de Mehdi Taremi qui leur a fait peur tard dans une défaite 1-0 contre Porto, passant par 2-1 au total.

Porto a été intense en première mi-temps, mais manque de qualité dans le dernier tiers car aucune des deux équipes n’a enregistré un tir cadré jusqu’à la 66e minute, quand Edouard Mendy a bien fait de sauver et de maintenir la faible tête de sous Taremi.

Lors de leur match à domicile, Chelsea était à la fois avisé et professionnel dans la mesure où ils gardaient Porto à bout de bras, jusqu’à la dernière minute du temps d’arrêt lorsque Taremi a produit un incroyable coup de pied acrobatique.

Mais c’était trop peu, trop tard, et Chelsea jouera désormais soit contre Liverpool, soit contre le Real Madrid (Agg: 1-3) en demi-finale les 27/28 avril et 4/5 mai.

Tirage en demi-finale

Premiers pas: 27/28 avril | Match retour: 4/5 mai

Paris Saint-Germain vs Manchester City OU Borussia Dortmund

Real Madrid OU Liverpool vs Chelsea

Notes des joueurs Chelsea: Mendy (7), Azpilicueta (7), Thiago Silva (7), Rudiger (8), James (7), Jorginho (8), Kante (8), Chilwell (7), Mount (7), Havertz (7) , Pulisic (8) Sous-marins: Ziyech (NA), Giroud (NA) Porto: Marchesin (6), Manafa (6), Mbemba (7), Pepe (6), Zaidu (6), Sergio Oliveira (6), Grujic (6), Uribe (6), Corona (7), Marega (6) , Otavio (6) Sous-marins: Taremi (7), Nanu (6), Evanilson (6), Luiz Diaz (5), Vieira (NA) Homme du match: Christian Pulisic

Comment Chelsea, un homme d’affaires, a obtenu le passage en demi-finale

C’était techniquement un match à domicile pour Chelsea, mais les « hôtes » ressemblaient davantage à l’équipe à l’extérieur en première mi-temps, tenant ferme tout en essayant de briser le jeu de Porto.

Porto, qui avait gardé cinq draps propres lors de leurs six matches de groupe, avait désespérément besoin d’un autre ici pour rester avec une chance, et bien que la pause soit ouverte pour Chelsea, aucune des deux parties n’a enregistré un tir cadré dans les 45 premières minutes.

Image:

Chelsea de Tuchel est en Ligue des champions pour la première fois depuis 2014



Porto était incroyablement énergique, harcelant Chelsea dès la première minute, mais leur seule demi-chance est venue lorsque le pauvre coup de pied de Mendy a trouvé Jesus Manuel Corona, dont le tir a été bloqué par l’alerte Jorginho. Le travail de Chelsea était à moitié fait à la mi-temps.

L’équipe portugaise, qui a éliminé la Juventus lors des 16 derniers matchs de manière dramatique, a de nouveau éclaté des pièges en seconde période, mais Chelsea a eu une belle chance d’étendre son avance globale à la pause alors qu’un Christian Pulisic non marqué n’a pas réussi à obtenir un connexion correcte sur la réduction de Ben Chilwell de 10 mètres.

Pulisic a été brillant pour une équipe qui cherchait à ralentir le match et à vaincre Porto, remportant 11 fautes, plus que tous les autres joueurs de Chelsea réunis.

Image:

Le premier effort cadré n’est arrivé qu’à la 66e minute à Séville



Le premier effort cadré n’est intervenu qu’à la 66e minute par le biais de Porto sous Taremi, mais sa tête faible, non marquée à 12 mètres, était bien tenue par Mendy à sa gauche.

Porto n’a commencé à jeter l’évier de la cuisine à Chelsea que dans les derniers instants, et ils ont eu une lueur d’espoir grâce au magnifique coup de pied de Taremi à 12 mètres, volant dans le coin supérieur devant un Mendy enraciné sur le centre de Nanu.

Actualités de l’équipe Thomas Tuchel a fait trois changements depuis le match aller; Christensen, Kovacic et Werner sont sortis, remplacés par Thiago Silva, Kante et Christian Pulisic. Porto a fait un seul changement alors que Diaz tombait sur le banc pour Sergio Oliveira.

Mais la peur n’a duré que 60 secondes alors que Chelsea a vu les phases finales, avec Thomas Tuchel en compétition en Ligue des champions quatre derniers pour la deuxième saison consécutive après avoir été battu en finale de l’année dernière avec le PSG.

Image:

Moussa Marega de Porto, à droite, se bat pour le ballon avec Reece James de Chelsea



L’opération Istanbul reste sur la bonne voie pour Chelsea, qui a été très professionnelle pendant la majeure partie du match à Séville, avec des performances exceptionnelles d’Antonio Rudiger, N’Golo Kante et Pulisic en particulier.

Tuchel: Nous le méritons | Kovacic sorti de la demi-finale de la FA Cup

Le manager de Chelsea Thomas Tuchel:

«J’étais toujours nerveux car un but peut tout changer. Même si c’est un but fou, une déviation ou un coup de pied de vélo, cela peut arriver tout le temps, quelle que soit la qualité de votre défense.

« Je peux imaginer que les deux matchs n’étaient pas les meilleurs à regarder à la télévision, mais il est très difficile de jouer votre meilleur match contre Porto.

«Aujourd’hui, c’était le jour de s’accrocher, de montrer tout l’effort, l’intensité et l’esprit d’équipe nécessaires. Je pense que nous méritions à nouveau une feuille blanche, et c’était la clé, car lorsque vous travaillez dur, transpirez beaucoup, utilisez votre corps, vous ne pouvez pas être nerveux.

«Nous avons encouragé tout le monde à faire cela, à accepter que nous jouions des matchs difficiles comme celui-ci tous les trois jours, et je suis très heureux parce que sur la touche, c’était un combat très intense et difficile. Beaucoup de travail acharné en secret a été fait, alors je je suis très, très heureux.

« C’est un grand pas d’être en demi-finale, c’est une très, très grande réussite. Nous n’avons pas l’habitude d’être là, et une fois que vous y êtes, vous jouez pour la finale, c’est clair. Nous prenons chaque minute et nous besoin de chaque minute pour apprendre et grandir. Vous ne pouvez pas vous améliorer sans ces expériences. «

Sur la blessure de Mateo Kovacic: « C’était très triste hier à l’entraînement, Kova a eu une petite blessure aux ischio-jambiers, ce qui est triste car c’est un joueur si important, un gars positif avec beaucoup d’expérience. Je pense que c’est sûr pour le match contre Ville aussi. «

Statistiques Opta

Chelsea a atteint les demi-finales de la Ligue des champions pour la huitième fois, plus que toute autre équipe anglaise de l’histoire de la compétition.

Porto a été éliminé des huitièmes de finale de la Ligue des champions à 14 reprises, 50% de ces éliminations étant aux mains des équipes anglaises.

Jorginho a réussi huit plaqués dans ce match, le plus grand nombre d’un joueur de Chelsea lors d’un match de Ligue des champions depuis N’Golo Kante contre Barcelone en mars 2018 (également 8).

Et après?

Chelsea joue désormais à Manchester City en demi-finale de la FA Cup samedi à 17h30, avant d’accueillir Brighton en Premier League mardi à 20h, en direct sur Sky Sports Premier League.