Chelsea 0-1 Arsenal

Emile Smith Rowe a refusé à Chelsea la chance de consolider son statut de parmi les quatre premiers alors qu’il profitait du hurlement de Jorginho pour donner à Arsenal une victoire 1-0 à Stamford Bridge.

Les Blues auraient pratiquement assuré leur qualification en Ligue des champions avec une victoire qui leur aurait permis de gagner 10 points d’avance sur Liverpool, qui avait quatre matchs à jouer, mais après avoir fait sept changements avant la finale de la FA Cup samedi, ils ont eu du mal à dégager. réduire les chances.

Kai Havertz aurait dû leur donner une avance de 10 minutes après avoir intercepté la passe libre de Gabriel pour Pablo Mari et a couru sans faute, mais a ensuite tiré au-dessus de la barre de Bernd Leno avec seulement son compatriote à battre. Quelques instants plus tard, la passe arrière tout aussi médiocre de Jorginho a été empêchée par Kepa Arrizabalaga à pleine longueur, mais Smith Rowe était sur place pour rentrer chez lui après avoir été entretenu par Pierre-Emerick Aubameyang.

Notes des joueurs Chelsea: Kepa (6), James (6), Azpilicueta (6), Silva (6), Zouma (6), Chilwell (5), Jorginho (4), Gilmour (5), Pulisic (5), Mount (6), Havertz (5). Sous-marins: Hudson-Odoi (6), Giroud (6), Ziyech (5). Arsenal: Leno (7), Gabriel (6), Mari (7), Holding (6), Tierney (7), Partey (6), Elneny (8), Saka (5), Odegaard (6), Smith Rowe (7) , Aubameyang (5). Sous-marins: Bellerin (6), Lacazette (5), Chambres (6). Homme du match: Mohamed Elneny

Chelsea a dominé la grande majorité des 75 minutes restantes sans forcer Leno à effectuer des arrêts inconfortables jusqu’à la dernière minute. Ils l’ont battu par la tête à bout portant de Pulisic depuis un coin, ce qui a été rapidement démenti par un examen VAR, avant que l’Allemand ne produise un arrêt stupéfiant pour faire basculer la tête de Kurt Zouma sur la barre transversale, qui a ensuite été secouée par le tir d’Olivier Giroud au rebond. .

Les Gunners ne sont maintenant qu’à un point de leurs rivaux du nord de Londres, Tottenham, qui ont joué un match de moins, tandis que les quatre meilleurs coussins de Chelsea pourraient être réduits d’un point si Liverpool gagnait leurs deux matchs en main.

Chelsea fait payer par manque de pointe

Emile Smith Rowe a mis Arsenal en tête après un certain retard dans la défense de Chelsea



Arteta a connu certains de ses meilleurs jours en tant qu’entraîneur contre Chelsea et, alors que les hôtes ont apporté sept changements, avec un œil sur la finale de la FA Cup de samedi, il aurait été particulièrement désireux de maintenir son solide bilan contre les six premiers dans une saison autrement misérable. .

L’Espagnol a utilisé des masterclasses tactiques dans ces victoires, mais leur succès en première mi-temps doit davantage à une paire de hurleurs de Chelsea. Jorginho, faisant face à son propre but, n’a pas réussi à lever les yeux et à repérer la position inhabituelle d’Arrizabalaga au large de son filet, le forçant à quitter la ligne à pleine extension et dans le chemin d’Aubameyang, dont la balle carrée a été éraflée par Smith Rowe.

Actualités de l’équipe Chelsea a fait sept changements depuis sa victoire du week-end contre Manchester City.

a fait sept changements depuis sa victoire du week-end contre Manchester City. Arsenal a également fait cinq, passant à trois arrière pour correspondre à leurs hôtes.

D’ici là, Arsenal aurait déjà dû être en retard. Un pauvre ballon de Gabriel à Mari a été pincé par un Havertz mieux placé. Cela a mis l’Allemand propre, mais il a battu Leno et la barre.

Le rôle libre de Mason Mount a troublé les visiteurs tout au long de la mi-temps, mais il a été refusé à deux reprises dans sa recherche d’un égaliseur, tandis que Christian Pulisic a franchi un corner de près alors que Chelsea entrait à la pause avec leur top-quatre une préoccupation plus pressante. que la finale du week-end.

Mason Mount est revenu dans la formation de départ de Chelsea contre Arsenal



Callum Hudon-Odoi a été présenté à la mi-temps et a offert à Chelsea peu une avance supplémentaire, bien qu’ils aient brièvement pensé qu’ils s’étaient stabilisés à l’heure où Pulisic a hoché la tête dans un coin, mais l’Américain savait qu’il était hors-jeu bien avant VAR. intervenu.

Si quoi que ce soit, à 20 minutes de la fin et Chelsea poussant plus avant, Arsenal a commencé à sembler le plus probable, et Martin Odegaard a poussé Hector Bellerin à tirer directement sur Arrizabalaga avant de se tirer dessus lorsqu’il était bien placé.

Tout comme il semblait qu’un niveleur était au-delà des hôtes, la croix basse taquine d’Hudson-Odoi a été tirée dans le corps de Leno par Pulisic, qui aurait dû faire mieux. Le gardien de but a ensuite aidé à préserver les trois points d’Arsenal avec un arrêt merveilleux pour faire basculer la tête en boucle de Zouma sur la barre, et a regardé impuissant pendant que Giroud retournait le rebond contre les boiseries et se mettait en sécurité.

Ce que les gérants ont dit …

Entraîneur-chef de Chelsea Thomas Tuchel Raconté Sky Sports: « Nous avons eu trois jours, nous sommes sur une bonne course, nous avons eu une bonne humeur. Les choix n’étaient pas si bons aujourd’hui de mon côté pour le line-up donc c’est sur moi. Nous n’avons pas eu de chance, bien sûr. Mais nous avons tout fait. aujourd’hui à perdre.

« Je ne suis pas content de mon line-up. C’est facile à dire après. Mais c’était trop de changements, je n’aurais pas dû le faire comme ça. C’est quelque chose de particulier – mais je ne vous le dirai pas! »

Directeur d’Arsenal Mikel Arteta a déclaré à Sky Sports: «Je ne sais pas comment ils vont essayer de l’extérieur mais de l’intérieur, rien n’est cassé.

« Ils vont me mettre des choses que je n’ai jamais dites, vous pouvez voir l’esprit de l’équipe dès la première minute. Vous ne pouvez jamais douter de leurs efforts et à quel point ils essaient. »

Statistiques du match

Arsenal a réalisé son premier doublé en Premier League contre Chelsea depuis la saison 2003-04, alors qu’il s’agissait de sa première victoire en championnat à Stamford Bridge depuis octobre 2011, mettant ainsi fin à une série de huit matchs sans victoire (D2 L6).

Chelsea n’a subi que sa troisième défaite en 26 matches toutes compétitions confondues sous Thomas Tuchel (W17 D6), les trois défaites à Stamford Bridge.

Arsenal a remporté trois matchs consécutifs de Premier League à l’extérieur sans concéder pour la première fois depuis mai 2013 sous Arsène Wenger.

Arsenal a eu un joueur différent âgé de moins de 21 ans lors de chacun de ses trois derniers matches de Premier League contre Chelsea – Gabriel Martinelli en janvier 2020, Bukayo Saka en décembre 2020 et Emile Smith Rowe ce soir.

Et après?

Chelsea est parti pour Wembley en finale de la FA Cup samedi, où ils affronteront Leicester City; Coup d’envoi à 17h15.

L’avant-dernier match d’Arsenal de la saison est également à Londres, avec un voyage à Crystal Palace mercredi soir prochain; Coup d’envoi à 19h.