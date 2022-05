Chelsea 0-0 Liverpool (5-6 aux tirs au but): les notes des joueurs alors que Luis Diaz et Alisson Becker brillent en finale de la FA Cup | Nouvelles du football

CHELSEA

Édouard Mendy – 8

Il a fallu être vigilant face à la forte pression de Liverpool dès le début, réalisant un excellent arrêt en tête-à-tête pour nier Luis Diaz. Commandait superbement sa zone à partir de là et a fait quelques interventions importantes en courant hors de sa ligne pour balayer le danger. N’a pas pu empêcher la défaite de Chelsea en fusillade malgré le sauvetage de Sadio Mane.

Trevoh Chalobah – 7

A enduré une ouverture torride du match alors que Diaz s’est mis à plusieurs reprises derrière lui, mais a fait un dégagement important sur la ligne de but pour nier le Colombien et s’est remis de son début chancelant, s’améliorant au fur et à mesure que le match avançait.

Thiago Silva – 8

Impérieux au coeur de la défense de Chelsea. A subi une peur précoce lorsqu’il est tombé avec ce qui semblait être une blessure à la cuisse, mais l’a secoué pour aider à garder Liverpool à distance, son sang-froid résumé par un détour nonchalant de Sadio Mane dans la seconde moitié du temps réglementaire.

Antonio Rudiger – 7

A eu une soirée moins difficile que Chalobah à gauche des trois arrières de Chelsea, gardant Salah silencieux avant son retrait et bien géré avec Sadio Mane et Diogo Jota après cela.

Reece James – 8

Incapable d’avoir autant d’impact offensif qu’il l’aurait souhaité en première mi-temps car il devait donner la priorité à aider Chalobah à contenir Diaz, mais a commencé à se déchaîner à bon escient après cela et a superbement défendu. Réservé pour une faute imprudente sur Thiago mais une excellente performance globale par ailleurs. Convertit son penalty en fusillade.

Jorginho – 8

Une influence apaisante dans un match frénétique au milieu de terrain de Chelsea et a également réalisé d’importants tacles, dégagements et interceptions. Coolly converti une pénalité de pression dans la fusillade.

Image:

Sadio Mane et Jorginho se battent pour le ballon à Wembley





Mateo Kovacic – 7

Poussé directement dans l’équipe malgré une blessure à la cheville lors de la victoire contre Leeds. Pas tout à fait à son meilleur, perdant le ballon dans sa moitié de terrain à quelques reprises, mais s’est battu vaillamment et a montré des éclairs de sa qualité avant d’être remplacé par N’Golo Kante.

Marcos Alonso – 8

A chargé en avant à chaque occasion et a eu deux excellentes occasions de mettre Chelsea devant en temps normal, tirant directement sur Alisson lorsqu’il a été mis au but par Pulisic en première mi-temps, puis tirant de peu à côté du centre de Mason Mount juste après l’intervalle. Généralement bien géré défensivement et a marqué son penalty.

Monture Mason – 7

Toujours aussi assidu dans l’attaque à trois de Chelsea et n’a jamais cessé de courir alors que le match se prolongeait. Cependant, il n’a peut-être pas autant influencé le match qu’il l’aurait souhaité dans le dernier tiers et a vu son penalty arrêté par Alisson lors de la fusillade.

Christian Pulisic – 6

Image:

Christian Pulisic de Chelsea dépasse Jordan Henderson de Liverpool





Probablement le joueur offensif le plus dangereux de Chelsea en termes de positions dans lesquelles il est entré, mais il manquait de pointe à des moments clés. A envoyé une réduction de Mount de peu à côté en première mi-temps et a raté une série d’autres occasions avant d’être remplacé par Ruben Loftus-Cheek dans le temps supplémentaire.

Romelu Lukaku – 5

A mené la ligne en l’absence de Kai Havertz, qui a été exclu en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. A parfois fourni une sortie aérienne utile mais a eu du mal avec le ballon à ses pieds. Remplacé dans les phases finales du temps réglementaire n’ayant eu qu’une seule tentative au but, un tir qui a survolé.

SOUS

N’Golo Kanté – 6

Assez en forme pour apparaître sur le banc après une absence de trois matchs. A montré son industrie habituelle mais a manqué de sang-froid à quelques reprises après avoir occupé des postes prometteurs.

Hakim Ziyech – 7

A produit quelques belles livraisons après avoir remplacé Lukaku et a gardé son sang-froid lors de la fusillade pour se convertir sur place malgré un long retard alors que les stewards ont retiré une fusée éclairante.

César Azpilicueta – 5

Amorcé à la mi-temps de la prolongation, il a raté son penalty lors de la fusillade, son effort frappant l’extérieur du poteau.

Ruben Loftus-Joue – 6

Lancé pour Pulisic dans le temps supplémentaire, pour être retiré pour Ross Barkley avant la séance de tirs au but.

Ross Barkley – 7

Envoyé pour prendre un penalty et a fait son travail, tirant à la maison lors de la fusillade.

LIVERPOOL

Alisson Becker – 9

Image:

Alisson impressionné dans le but de Liverpool





Une fois de plus, il a démontré sa capacité dans des situations individuelles lorsqu’il s’est précipité pour nier Alonso en première mi-temps et a également effectué un excellent arrêt réflexe pour nier Pulisic peu après la mi-temps. Excellent pendant les 120 minutes et l’un des héros de Liverpool dans la fusillade grâce à son arrêt de Mount.

Trent Alexander-Arnold – 8

Une excellente performance en et hors possession. Quelques passes exceptionnelles, dont une pour mettre Diaz au but dès le début et une autre pour trouver Andrew Robertson non marqué au second poteau, mais encore plus impressionnant défensivement, produisant une série de plaqués et de dégagements vitaux dans la surface de réparation de Liverpool. A marqué son penalty en fusillade.

Virgile van Dijk – 7

A eu peu de problèmes avec Romelu Lukaku mais a dû être retiré à la fin du temps normal en raison d’une peur de blessure alors que Jurgen Klopp a lancé Joel Matip à sa place. Plus tard, il a révélé qu’il avait ressenti un pincement au genou. Liverpool espère que ce n’est pas grave.

Ibrahima Konaté – 8

Favorisé à Matip dès le départ, comme il l’est habituellement dans les compétitions de coupe. A aidé à enchaîner Lukaku et a continué à impressionner après le départ du Belge. Semblait avoir perdu une course à pied avec Kante alors que l’homme de Chelsea a fait irruption au but en prolongation, mais a montré une vitesse impressionnante pour récupérer. Excellé même après le départ de Van Dijk.

Andrew Robertson – 7

De retour dans l’équipe, comme prévu, après avoir été reposé contre Aston Villa mardi et aurait dû marquer à deux reprises, une fois lorsqu’il a réagi lentement en rencontrant un centre d’Alexander-Arnold au second poteau, et à nouveau lorsqu’il a envoyé le centre de James Milner. contre le poteau à partir d’une position similaire. Retiré pour le héros de la fusillade Kostas Tsimikas dans le temps supplémentaire.

Thiago Alcántara – 8

Une autre superbe performance à Wembley de l’Espagnol, qui a brillé lors de la victoire en demi-finale de Liverpool contre Manchester City et a produit une autre démonstration influente contre Chelsea. A montré son éclat habituel sur le ballon et a envoyé son penalty froidement lors de la fusillade.

Jordan Henderson – 7

Débuté à la base du milieu de terrain en l’absence de Fabinho, blessé. Son leadership et son expérience ont aidé Liverpool à surmonter les périodes difficiles du match et il a complété 89% de ses 75 passes.

Naby Keïta – 7

Une performance typiquement industrieuse de l’international guinéen. Bien utilisé le ballon et pressé avec sa ténacité habituelle mais aurait dû faire mieux avec un faible effort qu’il a envoyé trop près de Mendy. Remplacé par James Milner avec 15 minutes de temps réglementaire restantes.

Luis Díaz – 9

Image:

Luis Diaz et Reece James se battent pour le ballon





Électrisant, tout comme il l’était lors de la finale de la Coupe Carabao en février. A créé une série d’occasions au début et s’est rapproché à de nombreuses reprises lui-même, envoyant quelques coups de feu à quelques centimètres du poteau et gagnant une ovation debout des fans de Liverpool lorsqu’il a été remplacé par Roberto Firmino dans le temps supplémentaire. Affichage de l’homme du match.

Sadio Mané – 7

Un jeu rare dans lequel il n’a pas enregistré un seul tir au but en jeu ouvert, mais il a travaillé sans relâche tout au long, causant des problèmes à Chelsea avec sa vitesse, ses mouvements et son physique. A raté son penalty en fusillade mais cela n’avait pas d’importance.

Mohamed Salah – 6

Expulsé avec ce qui semblait être une blessure à l’aine après seulement 33 minutes. L’Égyptien avait été relativement silencieux jusque-là, sa seule vue de but venant d’une tête en boucle qui a navigué au-dessus de la barre. Remplacé par Diogo Jota et désormais incertain pour le rodage crucial de Liverpool.

Image:

Mo Salah est tombé blessé pour Liverpool lors de la finale de la FA Cup avec Chelsea





SOUS

Diogo Jota – 7

A raté une chance glorieuse de donner l’avantage à Liverpool peu avant la mi-temps lorsqu’il a volé un centre de Robertson au-dessus de la barre à seulement six mètres. Cependant, il a travaillé dur et a converti une pénalité de pression de manière clinique lors de la fusillade.

James Milner – 7

A pris un risque lorsqu’il s’est lancé dans un défi contre James quelques instants après avoir remplacé Keita. Peut-être chanceux d’éviter un carton à cette occasion mais impressionné aux deux extrémités du terrain et a marqué son penalty.

Joël Matip – 7

Typiquement assuré après avoir remplacé Van Dijk à la fin du temps réglementaire.

Roberto Firmino – 7

Les fans de Liverpool ont reçu un accueil enthousiaste alors qu’il remplaçait Diaz pour sa première apparition en un mois et marquait son penalty.

Kostas Tsimikas – 7

Le héros improbable de Liverpool, convertissant le penalty gagnant après avoir remplacé Robertson dans le temps supplémentaire pour déclencher les célébrations sauvages de Liverpool.