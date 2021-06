Chellam Sir Photobombing Le selfie de Priyamani laisse les fans dans Split

La dernière publication Instagram de Sharad Kelkar est devenue follement virale en ligne pour des raisons mieux connues des fans de « The Family Man ». L’acteur a joué le rôle d’Arvind dans la deuxième saison de la série populaire. Il a récemment partagé un selfie avec sa co-star de la série, Priyamani, qui joue le rôle de Suchitra. Cependant, le voleur de mise au point de la photo n’était autre que Uday Mahesh qui était le photobomber dans le selfie de Sharad et Priyamani. Uday a essayé le rôle de Chellam Sir dans la série et le personnage a son propre fandom. La photo montre Chellam monsieur debout dans un coin à l’arrière-plan du cadre et parlant au téléphone. Partageant la photo épique, Sharad a écrit: « Je déteste les photobombers, mais Chellam Monsieur, je vous aime. » Priyamani a répondu à la publication avec une émoticône riante.

La photo a clairement attiré l’attention des fans de la série qui n’ont pas pu s’empêcher de faire des blagues. Une série de commentaires amusants a commencé à apparaître dans les commentaires. Ils ont plaisanté en disant qu’Arvind devrait se méfier de Chellam monsieur car il informerait Shrikant. De nombreux utilisateurs d’Instagram ont demandé : « Chellam Monsieur, que s’est-il passé à Lonavla ? »

Pour les non avertis, Chellam Sir est un membre à la retraite de la NIA – National Investigation Agency et aide toujours Srikant dans toute situation cruciale de la série. Le personnage a inspiré un grand festival de mèmes sur le Web parce que les fans n’arrêtaient pas de prétendre qu’il n’y avait rien qu’il ne sache. Lors d’une récente interaction avec Bollywood Hungama, les créateurs de l’émission Raj Nidimoru et Krishna DK ont discuté d’une gamme de mèmes hilarants circulant autour du personnage en ligne. Ils ont dit que l’acteur n’était pas au courant de ces blagues jusqu’à récemment.

The Family Man a Manoj Bajpayee à la tête de la série. Il s’agit de Shrikant Tiwari, un espion qui mélange sa vie domestique et son métier exigeant. La deuxième saison de l’émission a également présenté Sharib Hashmi, Shreya Dhanwanthary et Samantha Akkineni. La série est actuellement diffusée sur Amazon Prime.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici