Cheikh Youssef al-Qaradawi, chef islamiste des révoltes arabes, décède à 96 ans

Cheikh Youssef al-Qaradawi, un guide spirituel des Frères musulmans qui a défendu les soulèvements du printemps arabe de 2011 et les dirigeants instables en Égypte et dans le Golfe avec sa prédication islamiste, est décédé lundi. Il avait 96 ans.

Né en Égypte, Qaradawi a passé une grande partie de sa vie au Qatar, où il est devenu l’un des religieux musulmans sunnites les plus reconnaissables et les plus influents du monde arabe grâce à des apparitions régulières sur le réseau Al Jazeera du Qatar.

Diffusés dans des millions de foyers, ses sermons ont alimenté les tensions qui ont conduit l’Arabie saoudite et ses alliés du Golfe à imposer un blocus au Qatar en 2017 et à déclarer Qaradawi terroriste.

Sa mort a été annoncée sur son compte Twitter officiel.

Qaradawi, qui a étudié à l’Université Al-Azhar du Caire, a souvent été décrit par ses partisans comme un modéré qui offrait un contrepoids aux idéologies radicales adoptées par al-Qaïda. Il a fermement condamné les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis et a soutenu la politique démocratique.

Mais il a également sanctionné la violence dans des causes qu’il favorisait.

En Irak, après une invasion menée par les États-Unis en 2003, il a soutenu les attaques contre les forces de la coalition et il a soutenu les attentats-suicides palestiniens contre des cibles israéliennes lors d’un soulèvement qui a commencé en 2000.

Plusieurs États occidentaux lui ont interdit l’entrée.

Lors des soulèvements du printemps arabe, il a appelé à l’assassinat du dirigeant libyen Mouammar Kadhafi et déclaré le jihad contre le gouvernement du président syrien Bashar al-Assad.

Qaradawi a rejoint les Frères musulmans en tant que jeune homme. Prônant l’islam comme programme politique, les Frères musulmans sont perçus comme une menace par les dirigeants arabes autocratiques depuis leur création en 1928 en Égypte par Hassan al-Banna, que Qaradawi connaissait.

Il a refusé la possibilité de diriger l’organisation, se concentrant plutôt sur la prédication et l’érudition islamique et sur la construction d’une suite qui s’étendait bien au-delà du groupe.

Son importance s’est accrue après les révoltes arabes de 2011.

En visite au Caire après la chute du président Hosni Moubarak, il a déclaré à une place Tahrir bondée que la peur avait été levée chez les Égyptiens qui avaient renversé un pharaon des temps modernes.

L’apparition a capturé l’ampleur du changement qui semblait balayer la région, avec des islamistes longtemps opprimés jouissant de nouvelles libertés et un membre des Frères musulmans, Mohamed Mursi, élu président en 2012.

Lorsque l’armée, encouragée par des manifestations de masse, a renversé Morsi un an plus tard, Qaradawi a condamné le nouvel ordre dirigé par l’armée alors qu’il déclenchait une répression féroce contre les Frères musulmans.

Il a exhorté au boycott de l’élection présidentielle qui a nommé le commandant de l’armée Abdel Fattah al-Sissi président en 2014.

“Le devoir de la nation est de résister aux oppresseurs, de retenir leurs mains et de faire taire leurs langues”, a déclaré Qaradawi.

Peine de mort

“C’est quelqu’un qui s’est engagé pour la démocratie et la souveraineté populaire d’un point de vue islamique”, a déclaré David Warren, spécialiste de l’islam contemporain et chercheur à l’Université de Washington à Saint-Louis.

“Mais être démocrate ne signifie pas que quelqu’un doit être pacifiste, donc dans le contexte d’une guerre civile comme la Libye et la Syrie, il pourrait occuper ces postes tout en disant de la même manière que Kadhafi est un tyran qui devrait être tué… ,” il a dit.

Emprisonné à de nombreuses reprises en Égypte dans sa jeunesse, Qaradawi a été condamné à mort par contumace par un tribunal égyptien en 2015, avec Mursi et quelque 90 autres personnes. Qaradawi a déclaré que les décisions, qui concernaient une évasion massive de prison en 2011, étaient absurdes et violaient la loi islamique, notant qu’il se trouvait au Qatar à l’époque.

Il a critiqué Riyad pour avoir soutenu Sissi, tandis que ses attaques contre Sissi et son aide aux Frères musulmans ont alimenté les tensions entre le Qatar d’une part et l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, un autre partisan du nouveau gouvernement égyptien, d’autre part.

L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont désigné les Frères musulmans comme une organisation terroriste en 2014.

En 2014, lorsque Riyad et ses alliés ont retiré leurs ambassadeurs de Doha, Qaradawi a interrompu ses sermons du vendredi, affirmant qu’il souhaitait atténuer la pression sur le Qatar, son pays d’adoption depuis les années 1960.

Mais il a quand même critiqué le nouveau dirigeant égyptien dans des déclarations.

Qaradawi, qui a mémorisé le Coran à l’âge de 10 ans, a présidé l’Union internationale des érudits musulmans (IUMS). Il s’est opposé au takfir, un concept utilisé par les militants islamistes pour justifier le meurtre de musulmans qui n’étaient pas d’accord avec eux en les déclarant non-croyants.

Qaradawi s’est également opposé au groupe ultra-radical État islamique, affirmant qu’il était totalement en désaccord avec Daech « dans l’idéologie et les moyens ».

Lorsque l’EI a brûlé vif un pilote jordanien capturé en 2015, l’IUMS a déclaré que le groupe ne représentait en aucune façon l’islam.

Cependant, il a rejeté le rôle des États-Unis dans la lutte contre le groupe comme étant intéressé. Les critiques ont noté à quel point cette position semblait contraster avec son soutien tacite à l’action américaine en Syrie en 2013 lorsque Washington envisageait – mais n’a jamais mené à bien – des frappes contre le gouvernement syrien au sujet de l’utilisation d’armes chimiques.

À cette occasion, Qaradawi a suggéré que les puissances étrangères étaient l’instrument de vengeance de Dieu.

La guerre en Syrie, où les rebelles sunnites ont combattu l’État dirigé par les alaouites soutenu par l’Iran chiite, a retourné Qaradawi contre le groupe chiite libanais Hezbollah, qu’il avait autrefois loué pour avoir combattu Israël. Il l’a qualifié de « parti du diable ».

Il a fermement soutenu la lutte palestinienne avec Israël.

Lors d’une visite à Gaza en 2013 organisée par son groupe islamiste Hamas au pouvoir, Qaradawi a déclaré : “Nous devrions chercher à libérer la Palestine, toute la Palestine, pouce par pouce.”