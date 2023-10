Cheikh Jassim retire son offre d’achat de Manchester United aux Glazers | Actualités footballistiques

L’homme d’affaires qatari Jassim bin Hamad Al Thani a retiré son offre de rachat du Manchester United Football Club à ses propriétaires actuels, la famille Glazer, ont confirmé à Al Jazeera des sources proches de l’offre.

Ces derniers jours, Jassim, président d’une banque qatarie et fils d’un ancien Premier ministre qatari, a eu des discussions avec les propriétaires américains, mais les deux parties n’ont pas réussi à parvenir à un accord sur la valorisation du club basé au Royaume-Uni.

Sheik Jassim était prêt à payer « presque le double » de la valorisation actuelle du club – que certains rapports évaluent à 3,3 milliards de dollars – pour une participation de 100 pour cent et avait promis un investissement initial supplémentaire de plus de 1,7 milliard de dollars pour les transferts, l’amélioration des installations du club et des projets de communauté.

Cependant, il a informé la famille Glazer qu’il ne respecterait pas ce que des sources proches de son offre qualifient de « valorisation extravagante ».

Les Glazer ont commencé à « explorer des alternatives stratégiques » à leur propriété en novembre dernier, après près de 18 années tumultueuses de propriété.

Le milliardaire britannique Sir Jim Ratcliffe, fondateur et président du conglomérat chimique INEOS, a soumis une offre visant à obtenir une participation de 69 pour cent dans le club, le même pourcentage détenu par les Glazer. L’offre de Ratcliffe pourrait valoriser le club à un prix plus élevé que celui de Jassim, mais en tant qu’enchérisseur minoritaire, il achèterait une participation bien moindre.

Il a depuis révisé son offre et propose désormais d’acheter 25 pour cent du club, ce qui laisserait un ou plusieurs Glazers à Manchester United. Il est peu probable que cela plaise à de nombreux fans qui protestent depuis longtemps contre la propriété du club par la famille basée en Floride.

L’implication de la famille Glazer dans Manchester United a commencé en 2003, lorsque le défunt magnat de l’immobilier Malcolm Glazer en a acheté une participation de 2,9 pour cent. Deux ans plus tard, la famille est devenue propriétaire du club, payant 790 millions de livres sterling (958 millions de dollars) dans le cadre d’un rachat par emprunt, dans lequel l’argent emprunté pour financer l’achat était garanti par les propres actifs du club.

L’accord a immédiatement déclenché un tollé parmi les fans, qui ont critiqué les nouveaux propriétaires pour avoir accablé le club alors extrêmement rentable de lourdes dettes.

Lorsque les projets d’une éventuelle vente ont été annoncés l’année dernière, Ahmed Bilal, rédacteur en chef du blog football Actualités de Man Utda déclaré à Al Jazeera : « C’est un euphémisme de dire que les fans seront heureux [if the club is sold] – le mépris envers les Glazer est profond.»