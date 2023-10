Cheikh Jassim regarde ailleurs

L’État du Qatar ne reprendra pas Man Utd. L’offre présentée par Cheikh Jassim a été retirée.

En novembre de l’année dernière, les propriétaires de United, la famille Glazer, ont pris la décision de vendre l’équipe.

Deux des prétendants les plus persistants étaient Cheikh Jassim et le magnat britannique de la pétrochimie Jim Ratcliffe, agissant via sa société INEOS. Apparemment, les propositions des deux groupes valent environ 6 milliards de dollars pour le club, mais les Glazers en demandent davantage.

Ratcliffe cherchait initialement une part majoritaire dans le club, avec l’intention de la prendre entièrement d’ici trois ans. On suppose cependant que le joueur de 70 ans n’est prêt qu’à acquérir une position minoritaire, offrant peut-être 1,8 milliard de dollars pour 25 pour cent du club.

Le Qatar s’apprête à se retirer du processus de rachat de Man Utd

Cheikh Jassim et la famille Glazer ont poursuivi dans leur intégralité leurs discussions sur l’achat de Manchester United par le premier. Finalement, il semble que la famille Glazer ait une fois de plus rejeté la proposition de l’État.

Ainsi, le financier qatari aurait déclaré à Glazers qu’il souhaitait se retirer de l’accord, et . La volonté des Glazer de vendre les titans anglais a été signalée pour la première fois il y a environ un an, et à l’époque, on s’attendait à ce qu’une transaction soit finalisée d’ici avril.

La date prévue allait et venait, puis un rachat semblait inévitable avant le début de la saison estivale des transferts. À l’approche de la fin de 2023, la famille Glazer gardera les commandes.

Le Qatar tourne l’attention vers un autre club

Depuis lors, un média italien a rapporté que Cheikh Jassim envisageait plutôt un investissement dans l’Inter. En 2018, le milliardaire chinois Steven Zhang, âgé de 31 ans, est devenu le plus jeune président et unique propriétaire du club, ouvrant ainsi une nouvelle ère de propriété des jeunes au club de Serie A.

L’avenir de Zhang avec les Nerazzurri est cependant incertain, puisque le remboursement de la dette est attendu en mai 2024. La rumeur court que les finalistes de l’UEFA Champions League recherchent activement de nouveaux acquéreurs.

Un soumissionnaire potentiel pour le rachat de Nerazzuri a émergé, TMW rapportant que le nom du prétendant est Sheikh Jassim. On a parlé de Qatar Airways comme nouveau sponsor du club de Serie A. Toutefois, ces négociations peuvent se dérouler indépendamment.

Cheikh Jassim est prêt à payer plus que ce que Zhang souhaite pour l’Inter, mais seulement avec une petite marge. Le prix du club est de 1,3 milliard de dollars.

Crédit photo : IMAGO / PA Images