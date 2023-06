Chehalem Winery peaufine habilement le chardonnay – Shaw Local

Katie Santora a toujours un plan.

La vigneronne de Chehalem Winery, dans l’Oregon, a travaillé 10 millésimes, envoyant des SMS et appelant quotidiennement son équipe de vignerons. Les caprices de Mère Nature peuvent être capricieux dans l’Oregon, et elle veut être au courant de ce qui se passe dans le vignoble.

Katie Santora est la vigneronne de Chehalem Winery dans l’Oregon. (Photo fournie par Stoller Wine Group)

Il y avait une journée d’hiver où la neige était si lourde qu’elle a interrompu la circulation et fermé les salles de dégustation. Les dernières saisons de croissance ont été marquées par une pandémie mondiale qui a limité les contacts avec les employés, une vague de chaleur provoquant des incendies de forêt et des conditions de sécheresse. Il y aura aussi l’inévitable pluie d’automne qui provoque plus un haussement d’épaules qu’une panique chez les vignerons de l’Oregon.

Rien n’est facile, mais les vignerons continuent de produire certains des chardonnay les plus intéressants et les plus délicieux du Nouveau Monde. Ce qui rend leur version du chardonnay si attrayante, c’est que chacun est unique. C’est peut-être la mentalité rebelle des vignerons non conformistes qui ne permet pas au chardonnay de l’Oregon d’être placé dans une boîte de formules où il peut facilement être choisi parmi une gamme de dégustation.

Un chardonnay unique combiné à une interprétation charmante du pinot gris fait de l’Oregon un endroit incroyable pour explorer une grande variété de vins blancs.

« Vous ne venez pas en Oregon en pensant que ce sera un millésime normal », a déclaré Santora. « Je pense que 2018 était une anomalie, où nous pouvions laisser le fruit aussi longtemps que nous en avions besoin, et il ne deviendrait pas trop sucré ou trop acide. C’était vraiment facile.

« La quantité de planification que j’ai faite et la plupart des vignerons à l’automne ont fait pour la récolte 2022, nous pensions qu’elle ne serait pas assez mûre ou qu’elle serait un fruit botrytis », a-t-elle déclaré. «Ça a fini par être vraiment sympa quand même. Il faut vraiment travailler en étroite collaboration avec l’équipe du vignoble. Ils sont tellement sur ce qui se passe avec la météo. S’il pleut et que le fruit n’est pas assez mûr, s’il y a du brouillard et pas une averse torrentielle, cela change ce qu’il faut faire dans le vignoble. Nous savons qu’à l’automne, au moment des récoltes, la pluie arrive, ce n’est pas un si mais un quand. Nous travaillons en étroite collaboration pour atténuer ce qui se passera quand cela se produira.

Le Stoller Wine Group, dont Chehalem fait partie, comprend également la chimie, l’histoire et l’Oregon en conserve. Le chardonnay produit à Stoller, Chehalem et Chemistry est dans une zone Goldilocks à mesure que les vignobles arrivent à maturité.

« Je pense que le chardonnay de l’Oregon est incroyable et j’adore le chardonnay de l’Oregon », a déclaré Santora. «Je pense que le climat et l’âge des vignes sont vraiment convaincants pour l’histoire du chardonnay en Oregon. Nous avons commencé à planter les clones de Dijon dans les années 90, et ils se portent mieux avec le climat frais. A 20 ans, ils s’épanouissent. »

Alors que les saveurs et les styles varient dans le chardonnay de l’Oregon, Karl Weichold, le vigneron du domaine de Stoller, a trouvé une ligne rouge traversant le cépage.

« La diversité est excellente pour une variété, mais je m’en méfie aussi », a déclaré Weichold. « Si vous goûtez un mauvais chardonnay de l’Oregon et pensez que tous sont comme ça, votre désir d’en goûter plus pourrait être diminué. Je trouve un fil conducteur que même sur le chardonnay plus lourd, il y a un lecteur d’acide.

Tout comme Santora, Weichold commence à travailler avec les équipes du vignoble au début de la saison de croissance. Même s’il ne travaille chez Stoller que depuis 2020, il a déjà établi une identité intime avec le site.

« Nous comparons les millésimes aux anciens et mettons en place le bon plan logistique de cueillette », a déclaré Weichold. « Nous savons trier les blocs à risque. Il semble que nous soyons tranquilles à ce sujet et que nous sachions ce qui s’en vient et comment le planifier. Le triage consiste à examiner les caractéristiques du site et ce qui pourrait présenter le plus de risques pour les fruits. Si j’ai un ensemble de collines ondulantes… dans un vignoble, alors l’air frais s’accumulerait à un certain point ou il ne s’évacuerait peut-être pas bien. Nous savons si un porte-greffe peut ne pas être bien éclairci ou ne pas mûrir sans risque de pourriture. Il existe plusieurs façons de gérer les risques dans le vignoble.

Parce qu’ils sont en phase avec le vignoble, les ajustements sont plus faciles à faire. Même si les étés ont tendance à être plus chauds, le pinot gris de l’Oregon a conservé sa structure acide.

« Le pinot gris que nous fabriquons ici conserve beaucoup d’acide », a déclaré Weichold. «Surtout sur les sites que vous pouvez apporter tôt. Contrairement à d’autres versions nationales qui peuvent être des vins larges et savonneux, vous ne voyez pas cela dans l’Oregon. Si vous trouvez le bon vignoble et surveillez la ligne de préservation de l’acidité, tout en étant phénologiquement mûr, c’est un site magique. Il produit également 1,5 à deux fois la charge de pinot noir, donc les comptables l’adorent. Pour moi, c’est l’un des vins les plus simples à faire, car il ne faut pas trop le bricoler.

Alors que Weichold riait avec un humour de potence qu’il n’y avait plus de « millésime normal », ce qui est resté une constante, c’est que les vins blancs de l’Oregon sont pleins de caractère et portés par une acidité fraîche.

• James Nokes déguste, parcourt et collectionne le monde du vin depuis plusieurs années. Envoyez-lui un courriel à [email protected].

NOTES DE DEGUSTATION

Chehalem Willamette Valley Pinot Gris 2022 (20 $): Arômes floraux prononcés de fleur de gardénia et de pêches charnues. Il y a des saveurs de pêche et d’abricot séché et une note de citron qui remplit la bouche.

Chimie Pinot Gris 2022 (17$): Chargé de saveurs de fruits tropicaux : papaye et mangue espiègles.

Stoller Family Estate Dundee Hills Chardonnay 2022 (25 $): Les saveurs moussues de roche humide sont la vedette ici car elles jouent sur des notes vibrantes de citron et d’agrumes acidulés.

Stoller Family Estate Dundee Hills Brut Sparkling Wine 2021 (40 $): La mise en bouteille inaugurale a puisé dans une série de saveurs salées : gingembre, sésame et brioche salée. Les saveurs de poire sont rafraîchissantes et croquantes.