Chefs, ski et soirée Austin Powers : comment une agence immobilière parisienne répond aux caprices de ses clients

Parfois, une location de vacances semble si parfaite que les clients veulent l’acheter.

Max Aniort, fondateur de l’agence de location de luxe parisienne Le Collectionist, entendait constamment ce refrain. L’année dernière, il a donc ajouté un service immobilier pour aider ses clients aisés à acheter des propriétés dans des destinations recherchées comme les Alpes ou le sud de l’Italie.

« De plus en plus de clients demandaient à acquérir une propriété ou si leur location de vacances était à vendre », a-t-il déclaré à Mansion Global. « Ce n’est pas notre cœur de métier, mais nous avons finalement trouvé un moyen d’y parvenir, en nous associant avec des agences que nous considérons comme les meilleures dans leur région. »

Lancé en 2013, Le Collectionist compte désormais un portefeuille mondial de 2 500 locations haut de gamme ; un chalet à Val d’Isère plafonne à 133 145 € (145 000 $ US) par semaine en haute saison, et un appartement parisien chic avec vue sur la Tour Eiffel plafonne à 36 255 € par semaine. Le Collectionist propose également une vingtaine de logements à la vente sur un mois donné, précise Aniort. Ceux qui achètent une maison via Le Collectionist ont accès aux mêmes services de conciergerie que les clients locataires ; par exemple, « nous sommes très doués pour trouver des chefs ou des moniteurs de ski à la dernière minute », a-t-il déclaré.

Depuis son bureau parisien, Aniort, 37 ans, a parlé des demandes inhabituelles de concierge, de pourquoi il aime les acheteurs américains et de pourquoi le luxe signifie « temps, espace et silence ».

Mansion Global : Qui compose votre pool d’acheteurs et est-il différent de votre client locataire ?

Max Aniort : Nous avons beaucoup d’entrepreneurs, tout d’abord. C’est un moyen de réinvestir de l’argent une fois que vous avez vendu votre entreprise ou subi un LBO. [leveraged buyout] ou autre et disposer de sommes importantes en espèces. Beaucoup de nos acheteurs remettent leur propre maison dans notre pool de location, afin qu’ils puissent en profiter et réaliser un investissement. Nous recevons également beaucoup de familles avec enfants. Le pool est assez international, avec des acheteurs du Royaume-Uni et des États-Unis, mais pas beaucoup de France.

Les services et expériences de conciergerie représentent une part importante de la vente, tant pour les clients locataires que pour les acheteurs. Que demandent habituellement les clients ?

Les chefs sont les demandes les plus courantes. Parfois, c’est un cuisinier plutôt qu’un chef : vous avez envie de salades et de poissons grillés pour votre semaine au bord de la mer. Les moniteurs de ski arrivent en deuxième position. Même si vous skiez très bien, un moniteur peut vous guider vers les bons spots. Et on nous demande toujours de trouver des tables dans les restaurants. Même dans les destinations les plus prisées, lorsque les restaurants affichent complet, notre service de conciergerie trouve une table. Ensuite, nous avons les demandes les plus inhabituelles. Quelqu’un voulait des tatoueurs pour la fête du 18e anniversaire de son enfant. Un autre invité voulait un lit rond pour une soirée Austin Powers. Parfois, ils veulent une voiture de collection : cette Jaguar de cette année-là. Il faut du temps pour trouver et convaincre le propriétaire de la voiture de la louer.

Quels marchés êtes-vous en ligne de mire pour 2024 ?

Nous venons d’ouvrir un bureau à Saint-Barth, ce qui sera pour nous une priorité cette année. Nous avons actuellement 30 ou 40 propriétés locatives. Nous cherchons à nous développer en Italie, qui est un marché clé, notamment pour notre clientèle américaine. Depuis la pandémie, de plus en plus de clients américains reviennent en Europe, notamment à Ibiza. [Spain]Myconos [Greece]Provence et Saint-Tropez [France]. Nous aimons nos clients américains. Ils sont plus curieux que certains de nos invités européens. Ils aiment les expériences, ils aiment découvrir les paysages, mais aussi tout ce qui est local, artisanal et artisanal. … C’est la principale raison pour laquelle nous investissons en Italie, où la Sardaigne génère l’essentiel de nos revenus. Nous voulons une plus grande présence en Sicile.

Votre bureau est à Paris, mais Le Collectionist possède neuf bureaux dans le monde. Quel est votre programme de voyage habituel ?

Je peux vous parler de janvier. Au début du mois, j’étais à Marrakech en vacances avec ma famille : mon mari et moi avons un enfant de 2 ans. Je serai à Londres demain, puis à New York dans 10 jours. Viennent ensuite Rome et Amsterdam. J’essaie de me rendre dans chaque bureau au moins une fois par an, et une grande partie des déplacements concerne le développement commercial lors de petits événements et de dîners avec des clients et des partenaires. Il est très important pour nous d’être locaux, tant pour les propriétaires que pour les acheteurs, au cas où il y aurait un problème.

Quel est le taux de conversion de locataires en acheteurs ?

C’est assez petit, je dirais 1%. Mais l’Europe pourrait stabiliser les taux d’intérêt cette année, ce qui faciliterait le retour des acheteurs au crédit. Si vous souhaitez vendre mais que les acheteurs potentiels ne peuvent pas obtenir de prêt, vous pouvez continuer à gagner de l’argent avec votre propriété en la louant. Et si vous êtes un invité et que vous souhaitez vraiment acheter une propriété, mais que vous ne parvenez pas à obtenir de prêt, vous pouvez la louer pour l’instant.

Quelle est votre définition personnelle du luxe ?

Temps, espace et silence. Vivant à toute vitesse dans un environnement très urbain, je considère que la véritable décoration de luxe est un endroit très calme et isolé où le bruit de la ville est remplacé par la beauté de la musique discrète de la nature, et avec trop de temps libre pour que je peut aimer ne rien faire.

Cette interview a été éditée pour des raisons de longueur et de clarté.

