Chefs-d’œuvre pour couronner la série «Mozart Journey» de 12 ans des St. Charles Singers – Shaw Local

ST. CHARLES – Point culminant d’une odyssée musicale de 12 ans pour les St. Charles Singers, le projet « Mozart Journey » atteindra son dernier crescendo avec des concerts à 19 h 30 le 27 août et à 15 h le 28 août.

Le fondateur et directeur musical du chœur de chambre professionnel, Jeffrey Hunt, l’appelle un moment doux-amer, notant que le dernier programme de concert mettra en vedette certaines des musiques les plus connues de Wolfgang Amadeus Mozart. L’ensemble sera accompagné par le Metropolis Chamber Orchestra.

Le chœur a attiré divers interprètes de son vivier de talents au cours de la dernière décennie pour le projet, et comme de nombreux artistes voulaient faire partie du concert final, l’ensemble mettra en vedette un record de 52 chanteurs.

L’église méthodiste unie Baker Memorial à St. Charles est le port d’attache des St. Charles Singers acclamés par la critique. (Alex Claney Photographie)

“Nous serons assez pleins dans le sanctuaire”, a déclaré Hunt à propos du port d’attache de la chorale, l’église méthodiste unie Baker Memorial à St. Charles. “Wow, nous faisons un gros son”, se souvient-il avoir dit aux interprètes lors d’une récente répétition.

Depuis sa fondation en 1984, le chœur superlatif a acquis une réputation internationale et est diffusé sur la station de radio classique WFMT de Chicago.

Avec 17 programmes de concerts, le “Mozart Journey” a créé une excursion à travers les œuvres chorales religieuses complètes du compositeur, et St. Charles Singers est considéré comme le premier chœur américain à présenter tout ce genre de musique de Mozart.

Hunt a déclaré que c’était remarquable de pouvoir le faire, ajoutant: «Je me sens vraiment chanceux – toutes les personnes que j’ai pu connaître musicalement – ​​et ça a été une joie. Nos clients nous ont tellement soutenus. »

Le projet a été conçu alors que la chorale approchait de son 25e anniversaire et la série a été lancée en 2010.

“Je voulais faire quelque chose pour célébrer cette étape importante”, a déclaré Hunt. “C’était l’un des moteurs derrière cela. Je ne savais pas quel serait le projet. J’ai pensé à Mozart et à toute la musique incroyable que nous n’avions pas jouée. Tant de pièces seraient précieuses à examiner, et [are] sous-interprété dans le répertoire.

La série devait à l’origine s’étaler sur sept à dix ans, mais la pandémie a prolongé le calendrier et de généreux donateurs ont aidé à la mener à bien, a déclaré Hunt.

En plus de la base du chœur, des concerts ont eu lieu dans des lieux allant de Wheaton et Elgin à Chicago, partageant les œuvres de Mozart rarement entendues.

Les St. Charles Singers se sont produits lors de l’avant-dernier concert “Mozart Journey” en avril dernier. (Alex Claney Photographie)

“Je demandais souvent au public combien avaient déjà entendu cette musique”, a déclaré Hunt. « Personne ne lèverait la main. Je demanderais à l’orchestre et aux chanteurs. Il y avait beaucoup de concerts où personne n’avait levé la main.

“D’un point de vue musical, ce fut la surprise pour moi – une merveilleuse surprise”, a déclaré Hunt. « Nous avons pu découvrir cette musique. Je n’avais jamais dirigé cette musique. (C’était comme) ouvrir un livre ensemble et en être témoin… tout frais et nouveau pour tout le monde. Je pense que c’était remarquable. Comment cela a affecté la chorale, le public et l’orchestre – c’était amusant.

Avec le concert de clôture, Hunt a déclaré que le programme musical arrivait en 1791, la dernière année de la vie de Mozart.

“C’est agréable d’arriver à cet endroit pour entendre le point culminant de son talent artistique dans la musique sacrée”, a déclaré Hunt.

Une œuvre antérieure de Mozart incluse dans le programme de l’orchestre sera la Symphonie n° 25 en sol mineur, K. 183, pleine d’émotion, écrite alors que le compositeur n’avait que 17 ans. De 1791 est le motet “Ave verum corpus (Salut, vrai corps)” en ré majeur, K. 618. Hunt l’appelle sublime, “quatre minutes de musique exquise, simple et belle”.

Sera également mis en lumière le Requiem en ré mineur, K. 626, considéré comme l’une des œuvres les plus puissantes de la musique classique. Écrit pour chœur, solistes et orchestre, c’était la composition finale de Mozart.

Gravement malade à 35 ans, il mourut avant d’avoir pu le terminer. Son élève Franz Süssmayr a terminé le Requiem, mais une aura de mystère l’entoure toujours et les circonstances dans lesquelles il a été commandé.

“Le Requiem de Mozart apparaît sur presque toutes les listes des plus grands succès de la musique classique, et avec raison”, a déclaré Hunt.

La soliste invitée Michelle Areyzaga sera de retour pour le concert final de la série “Mozart Journey”. (Alex Claney Photography; inc.)

Un joyau supplémentaire sera l’air “Non più di fiori (Plus de fleurs)” de son tout dernier opéra, “La clemenza di Tito (La clémence de Titus)”, K. 621, qui sera chanté par la soliste invitée Michella Areyzaga.

“Michelle va chanter un air fabuleux”, a déclaré Hunt, le qualifiant de partie vocale très exigeante pour la soprano.

L’air est également remarquable pour son accompagnement charmant et virtuose au cor de basset, dit Hunt.

Le cor de basset, un membre à voix grave de la famille des clarinettes, figure également en bonne place dans le Requiem, que Hunt cite comme l’un des nombreux liens attrayants entre la musique profane et la musique sacrée de Mozart.

Areyzaga, également soliste invité du Requiem, a grandi à Elburn. Ancienne choriste des St. Charles Singers, elle a connu du succès en tant qu’artiste d’opéra, de concert et de récital.

Les solistes de Requiem incluent également les membres des St. Charles Singers Margaret Fox de Batavia, alto; Bryan Kunstman d’Elburn, ténor; et Jess Koehn de Downers Grove, basse.

La musique de Mozart a inspiré une odyssée musicale aux St. Charles Singers. (Alex Claney Photography; inc.)

Jonathan Saylor, professeur de musique au Wheaton College, donnera une conférence pré-concert de 30 minutes une heure avant chaque concert à Baker Church au 307 Cedar Ave., près de la route 64.

Les performances du projet ont été enregistrées et seront publiées à l’avenir, a déclaré Hunt. Au-delà de la conclusion dramatique d’août du “Mozart Journey”, le chœur prévoit une tournée de performances en Espagne et au Portugal en juin 2023, et les fans peuvent les rejoindre dans cette nouvelle aventure musicale. Ils apporteront de la musique chorale américaine au public.

Les billets pour «Mozart Journey XVII» coûtent 40 $ pour les adultes, 35 $ pour les personnes âgées de 65 ans et plus et 10 $ pour les étudiants. Les billets et informations sont disponibles sur stcharlessingers.com ou en appelant le 630-513-5272. Les billets sont également disponibles à Town House Books, 105 N. Second Ave., St. Charles (chèques ou espèces uniquement à ce guichet). Les billets peuvent être achetés à la porte le jour du concert, selon la disponibilité.

SI VOUS ALLEZ

QUEL: “Mozart Journey XVII” des St. Charles Singers, la finale

OÙ: Église méthodiste unie Baker Memorial, 307, avenue Cedar, Saint-Charles

LORSQUE: 19 h 30 le 27 août et 15 h le 28 août

INFORMATIONS: stcharlessingers.com630-513-5272