Chefferie du PLQ : Pablo Rodriguez a réfléchi sérieusement à se lancer

Pablo Rodriguez est en sérieuse réflexion pour se lancer dans la course à la chefferie du Parti libéral du Québec (PLQ), a appris Radio-Canada. Selon nos informations, le ministre fédéral des Transports est sollicité par des sympathisants libéraux à Québec et à Ottawa.

M. Rodriguez n’est pas insensible à ces démarches et il a entamé une profonde réflexion, indiquant nos sources. Une personne proche de ces négociations affirme que M. Rodriguez pourrait être prêt à passer à autre chose après 20 ans de politique fédérale.

Pablo Rodriguez a entrepris des consultations pour mesurer l’intérêt d’une éventuelle candidature. Nous avons appris qu’il en a parlé à son collègue François-Philippe Champagne, dont le nom circule également à intensité variable depuis plusieurs mois.

Le petit groupe qui s’active à promouvoir sa candidature fait valoir qu’il correspond au portrait-robot du chef dont le PLQ un besoin. On vante non seulement sa connaissance des questions québécoises à titre de lieutenant de Justin Trudeau au Québec, mais aussi ses qualités d’organisateur et de communicateur.

On pense que son parcours de fils d’immigrant, d’étudiant à Sherbrooke, de membre de la Commission jeunesse du PLQ dans les années 1990 et de ministre fédéral pourrait résonner auprès des militants libéraux. Selon un interlocuteur, il apporterait une bouffée d’air frais au Parti libéral.

Appelé à réagir, le ministre n’a pas confirmé ou nié être en réflexion.

En tant que ministre des Transports et lieutenant du Québec du gouvernement de Justin Trudeau, je suis fier de travailler avec acharnement pour le bien des Québécois et de tous les Canadiens, a indiqué M. Rodriguez.

Je suis sincèrement touché par les nombreuses demandes que j’ai reçues de retourner là où tout a commencé pour moi. Une citation de Pablo Rodriguez, ministre fédéral des Transports

Le nouveau chef libéral sera choisi l’année prochaine, le 14 juin, à Québec. Denis Coderre est le seul candidat déclaré. Invité à réagir sur la potentielle candidature de M. Rodriguez, l’ancien maire de Montréal s’est contenté de lui souhaiter une bonne réflexion .

Toutefois, les noms de plusieurs personnes circulent, dont certaines ont publiquement exprimé un intérêt, notamment l’ex-président de la Fédération des chambres de commerce, Charles Milliard, le maire de Victoriaville, Antoine Tardif, et le député Frédéric Beauchemin.

Charles Milliard en mode préparation

En entrevue avec Radio-Canada, Charles Milliard, sans toutefois commenter directement l’éventuelle candidature de Pablo Rodriguez, s’est dit convaincu qu’il y aura beaucoup de candidats. C’est important qu’il y ait une complémentarité dans les candidatures, et je pense que c’est ce qu’on retrouvera dans les prochains mois .

Même si M. Milliard n’a pas officialisé sa candidature, celui-ci se dit à ce stade davantage en mode préparation qu’en mode réflexion .

J’ai quitté mon emploi il y a quelques semaines pour aller à la rencontre des militants partout au Québec, at-il mentionné. Ce dont les gens me parlent le plus, c’est le renouveau du parti. Dans les prochains moins, on aura l’occasion au PLQ de redéfinir ce que ça veut dire, le renouveau.

Ouvrir en mode plein écran L’ex-président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), Charles Milliard (Photo d’archives) Photo : Radio-Canada / Anne-Sophie Roy

Après une dégélée aux élections de 2022, le PLQ a en effet mis sur pied un comité de relance, qui, à la suite de consultations, a publié un premier rapport en octobre dernier.

Pour le président du PLQ Rafael Primeau-Ferraro, la course à la chefferie va s’inscrire dans la continuité de ces réflexions. Je suis convaincu que les débats qui auront lieu au sein de nos instances et durant la course à la chefferie vont participer à cette relance. at-il indiqué.

La candidature potentielle de Pablo Rodriguez démontre, selon M. Primeau-Ferraro, qu’il ya un intérêt réel qui est inspiré par la course à la chefferie […]et ce, malgré le fait que notre cours à la chefferie va débuter seulement au mois de janvier 2025 .

La diversité de candidatures potentielles que nous avons jusqu’à maintenant, le message que ça envoie, c’est qu’on aura au PLQ une course à la chefferie qui sera vigoureuse, dynamique. Une citation de Rafael Primeau-Ferraro, président du Parti libéral du Québec

L’ancien chef du PLQ et le premier ministre Philippe Couillard, quant à lui, a dit s’abstenir de commenter les candidatures confirmées ou supposées . Je souhaite qu’il y ait un nombre suffisant de candidatures de qualité, dans l’intérêt du PLQ et de notre démocratie at-il réagi.

Qui plus est, le président de la commission politique du PLQ André Pratte, à pour sa part apprécié une autre candidature de qualité qui s’ajoute . Il y a peu de temps, on disait que personne ne voulait être chef du PLQ ! a-t-il souligné.

Avec les informations de Catherine Dib