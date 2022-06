Chef: Un officier a frappé une femme lors d’un rassemblement pour l’avortement, devrait être renvoyé

PROVIDENCE, RI (AP) – Le chef de la police de la capitale du Rhode Island a recommandé qu’un agent municipal accusé d’avoir agressé une femme lors d’une manifestation pour le droit à l’avortement perde son emploi.

Le “comportement dérangeant, flagrant, agressif et non professionnel du patrouilleur Jeann Lugo pendant qu’il n’était pas en service a jeté le discrédit sur votre nom et a terni la fière réputation du département de police de Providence”, a écrit le colonel en chef Hugh Clements dans un document de cinq pages décrivant les résultats. d’une enquête interne publiée mardi.

Lugo, 35 ans, a été accusé de voies de fait simples et de conduite désordonnée en relation avec la confrontation à la State House vendredi. Jennifer Rourke, la présidente de la coopérative politique progressiste de Rhode Island qui cherche à être nommée démocrate pour un siège au Sénat de l’État, a déclaré qu’elle avait été frappée au visage au moins deux fois par Lugo,

Selon l’enquête interne, Lugo a frappé Rourke sur le côté gauche du visage avec sa main droite, l’a de nouveau frappée au niveau du visage avec sa main gauche, puis s’est éloignée. L’enquête interne a également allégué que Lugo avait enfreint les règles et réglementations du département concernant l’obéissance aux lois et règles, les normes de conduite, la courtoisie, les règles régissant la conduite et le comportement.

“Sur la base des faits et des circonstances qui m’ont été présentés, j’ai perdu confiance en votre capacité à vous contrôler et à vous conduire de manière civile, respectueuse et professionnelle. En conséquence, je recommande que vous soyez licencié en tant qu’officier de police de Providence », a écrit Clements.

Lugo était candidat à l’investiture du GOP pour le même siège que Rourke recherche. Il a mis fin à sa campagne le lendemain de la manifestation, qui a eu lieu en réponse à la décision rendue le même jour par la Cour suprême des États-Unis annulant la décision Roe v. Wade de 1973 qui avait prévu un droit constitutionnel à l’avortement.

Un e-mail et un message vocal ont été laissés mercredi à Daniel Griffin, l’avocat de Lugo.

Griffin, dans une déclaration au Providence Journal, a déclaré qu’il était “choqué et extrêmement déçu”.

“Prendre cette décision si hâtivement va vraiment à l’encontre d’une procédure régulière et d’un traitement équitable”, a-t-il déclaré. “On ne sait pas si la police d’État a même terminé l’intégralité de son enquête, et pourtant la ville a décidé de licencier l’un de ses propres policiers – un avec un casier sans tache – 72 heures seulement après le dépôt des accusations.”

Lugo a été suspendu avec solde par le service de police et est libre dans l’attente d’une audience devant le tribunal prévue le 8 juillet.

En vertu de la Charte des droits des agents chargés de l’application des lois de l’État, Lugo dispose de cinq jours pour demander une audience. Griffin a déclaré qu’il avait l’intention de le faire.

