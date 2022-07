Chef représentant la Saskatchewan. Les Premières Nations n’ont «aucune idée» de la façon dont les billets pour la visite du pape ont été attribués

Avertissement : Cette histoire contient des détails troublants

Le chef de la Fédération des nations autochtones souveraines (FSIN), qui représente les Premières nations de la Saskatchewan, a déclaré que les arrangements de billetterie pour la prochaine visite du pape au Canada empêcheraient les survivants des pensionnats indiens qui veulent le voir en personne de se voir refuser cette chance.

Le pape François doit visiter le Canada du 24 au 29 juillet — faisant escale à Edmonton, Iqaluit et Québec — pour faire progresser la réconciliation entre l’Église catholique romaine et les peuples autochtones.

On s’attend à ce qu’il s’excuse en personne pour le rôle de l’Église catholique dans le système des pensionnats.

Le gouvernement fédéral a déclaré que la visite est organisée par la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) en consultation avec des partenaires autochtones.

Mais le chef de la FSIN, Bobby Cameron, a déclaré qu’il y avait eu très peu d’inclusion et de communication avec les organisations autochtones sur le versement de ces billets et le financement qui devrait être versé aux régions des Premières Nations.

“Très peu d’entrées”, a-t-il dit. “Nous parlons d’être exclus de ces décisions très, très importantes.

“Les survivants s’attendent à ce que ce soit un système mieux coordonné.”

10 000 billets arrachés en 10 minutes

Dans un mettre à jour publié lundi sur le site Web officiel du CCCB pour la visite papale, il a déclaré qu’un nouveau lot de 10 000 billets gratuits pour la messe du 26 juillet au stade Commonwealth d’Edmonton avait été réclamé en 10 minutes. Un dernier bloc de billets sera publié lundi prochain, a-t-il déclaré.

“Comme vous le voyez dans les premières phases de billets disponibles, ils ont été récupérés en quelques minutes”, a déclaré Cameron. “Et maintenant, la prochaine phase de billets, je suis sûr que ce sera la même chose.

“Donc il va y avoir des survivants qui resteront.”

Lorsqu’on lui a demandé par CBC News d’expliquer ce qu’il savait du fonctionnement du processus d’attribution des billets, Cameron a répondu qu’il ne savait pas.

“C’était une décision manifestement prise par le gouvernement fédéral et l’Église catholique du Canada”, a-t-il déclaré. “Je n’en ai aucune idée. Je n’en ai vraiment pas.”

La site officiel de la visite papale a déclaré que des informations concernant l’attribution prioritaire des sièges pour les survivants des pensionnats, les aînés et les gardiens du savoir ont été fournies aux organisations autochtones nationales, aux diocèses catholiques voyageant avec des survivants et à d’autres partenaires autochtones.

Les listes de délégués ont déjà été complétées ou sont en cours de préparation, a-t-il précisé.

Cameron a déclaré que certains qui veulent y aller ne peuvent pas en raison d’un manque de moyens de transport et de ressources financières.

“C’est ce que nous essayions d’éviter”, a-t-il déclaré. “Nous ne voulions pas qu’un survivant voulant partir ne parte pas.

“Malheureusement, c’est ce qui va se passer.”

La Conférence des évêques catholiques répond

La porte-parole de la CECC, Laryssa Waler, a déclaré que les évêques canadiens étaient attristés de voir la déclaration de la FSIN concernant la consultation sur la visite papale.

« Nous n’avons pas été informés directement de ces préoccupations et nous nous rendrons volontiers disponibles pour discuter avec le chef de la FSIN, Bobby Cameron, de toutes les mesures qui peuvent être prises pour garantir que les Premières Nations de la Saskatchewan participent de manière significative à cette étape à venir », a-t-elle déclaré.

Les diocèses de tout le Canada aident les survivants et facilitent leur participation aux événements avec le pape François, a-t-elle déclaré.

Waler a déclaré que la planification de la prochaine visite papale a été « informée par des discussions constructives » avec les dirigeants et le personnel de l’Assemblée des Premières Nations, du Ralliement national des Métis et de l’Inuit Tapiriit Kanatami, en plus des dirigeants locaux et des délégués qui ont participé au voyage à le Vatican en mars et avril.

Elle a également déclaré que la première attribution de quelques milliers de billets pour la messe au stade du Commonwealth avait été envoyée à divers partenaires autochtones de la Saskatchewan.

“Nous avons informé nos partenaires il y a des semaines du processus que nous allons entreprendre”, a-t-elle déclaré. “Comme ils nous disent qu’ils ont besoin de plus, nous en autorisons plus. Nous faisons cela pour nous assurer que les gens de partout au pays puissent y assister.”

Waler a déclaré que la messe au Commonwealth Stadium est le seul événement papal en Alberta auquel le grand public peut assister, tandis que les autres sont destinés aux survivants et aux autres membres de groupes autochtones.

“La raison pour laquelle nous avons fait cela est que nous avions besoin d’un moyen pour que les catholiques voient également le pape, tout en respectant la raison pour laquelle le pape vient”, a-t-elle déclaré. « Nous ne voulions pas que ces autres événements destinés aux survivants des pensionnats autochtones soient submergés par le grand public.

Ottawa annonce des détails sur les aides financières

Mercredi, le gouvernement fédéral publié de nouvelles spécificités sur le financement et le soutien aux survivants des pensionnats indiens et aux communautés autochtones qui souhaitent assister à des événements liés à la visite du pape.

Le gouvernement a déclaré qu’il fournissait 30,2 millions de dollars aux communautés et organisations des Premières Nations, inuites et métisses pour des activités communautaires liées à la visite papale, telles que des activités de guérison, des événements, des cérémonies et des voyages pour les survivants.

Un montant supplémentaire de 3 millions de dollars est fourni pour soutenir la coordination par les partenaires autochtones dans les trois régions hôtes, ainsi que 2 millions de dollars pour soutenir l’interprétation simultanée des événements dans les langues autochtones et la traduction des excuses dans les langues autochtones, a-t-il déclaré.

Il a déclaré que le gouvernement du Canada est prêt à appuyer des demandes supplémentaires au besoin.

Un soutien est disponible pour toute personne touchée par les effets persistants des pensionnats et ceux qui sont déclenchés par les derniers rapports.

Une ligne de crise nationale pour les pensionnats indiens a été mise en place pour fournir un soutien aux survivants des pensionnats indiens et aux autres personnes touchées. Les gens peuvent accéder aux services d’aiguillage émotionnel et de crise en appelant la ligne d’écoute nationale de crise 24 heures sur 24 : 1-866-925-4419.