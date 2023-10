Brûleur avant30:42L’ascendance autochtone de Buffy Sainte-Marie remise en question

Vidéo en vedetteLes affirmations de Buffy Sainte-Marie concernant son ascendance autochtone sont contredites par les membres de la propre famille de l’auteur-compositeur-interprète emblématique et par une enquête approfondie de la CBC de The Fifth Estate, faisant d’elle la dernière personnalité publique de haut niveau dont l’histoire d’ascendance a été contredite par la documentation généalogique. recherches historiques et témoignages personnels. Geoff Leo est journaliste d’investigation principal à CBC Saskatchewan. Pour les transcriptions de Front Burner, veuillez visiter : https://www.cbc.ca/radio/frontburner/transcripts Les transcriptions de chaque épisode seront disponibles le jour ouvrable suivant.