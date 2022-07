Chef : la lumière du soleil magnifiée par une bouteille a déclenché un incendie dans le royaume de Possum

La lumière du soleil amplifiée par des bouteilles en verre dans une poubelle ouverte a enflammé des déchets de papier, déclenchant un incendie de forêt de 500 acres (200 hectares) dans le nord du Texas qui a détruit cinq maisons, ont déclaré jeudi des responsables des incendies.

L’incendie du 18 juillet sur la rive ouest du lac Possum Kingdom, à environ 113 kilomètres à l’ouest de Fort Worth, a mis huit jours à être complètement maîtrisé.

La chef Bonnie Watkins du service d’incendie volontaire de Possum Kingdom West Side a trouvé une poubelle remplie de déchets de fête comprenant des articles en papier, de la nourriture et de nombreuses bouteilles en verre, selon un communiqué du département jeudi.

Watkins a conclu qu’une rafale de vent a ouvert le couvercle de la boîte, permettant à la lumière du soleil amplifiée par les bouteilles en verre d’enflammer le papier. Le feu s’est développé rapidement jusqu’à ce que le feu se répande de la boîte et se propage aux cèdres voisins, selon le communiqué.

Rich Johnson, porte-parole de l’Insurance Council of Texas, une association à but non lucratif de l’industrie de l’assurance, a déclaré qu’il n’avait jamais entendu parler d’une cause aussi bizarre pour un incendie de forêt.

« Un incendie déclenché dans une poubelle est une chose, mais un incendie causé par la lumière du soleil amplifiée par des bouteilles en verre ? C’est un nouveau », a déclaré Johnson.

Le nord du Texas a été en proie à de nombreux incendies de forêt explosifs favorisés par des conditions de sécheresse extrême combinées à des températures dépassant 100 degrés Fahrenheit (38 degrés Celsius) et des rafales de vent.

Un autre incendie qui a commencé le même jour que l’incendie du lac Possum Kingdom a continué de brûler jeudi à environ 80 kilomètres au sud-ouest de Fort Worth. Cependant, une équipe de lutte contre les incendies multi-agences a continué de progresser lentement et régulièrement dans la maîtrise de l’incendie de Chalk Mountain qui a noirci 10 1/2 miles carrés (27 1/4 kilomètres carrés), détruit 16 maisons et endommagé cinq autres.

Dans un communiqué, les responsables de l’équipe ont déclaré que les équipages avaient amélioré le confinement de 50% à 53% de mercredi à jeudi et que les équipages avaient étouffé une partie particulièrement tenace de l’incendie avec des bulldozers jeudi. Cependant, ils ont également continué à renforcer les lignes de feu et à attaquer les points chauds alors que les conditions restaient extrêmement propices aux incendies et à la propagation.

La cause de l’incendie de Chalk Mountain n’a pas encore été déterminée.

Terry Wallace, l’Associated Press