Chef du syndicat des joueurs : les femmes anglaises méritent des droits égaux

Les joueuses anglaises méritent désormais l’égalité des droits, a déclaré Maheta Molango, directrice générale de l’Association des footballeurs professionnels (PFA), en déclarant mardi au Congrès des syndicats (TUC) que la disparité de traitement entre hommes et femmes « n’est tout simplement pas acceptable ».

La PFA est le syndicat des joueurs de tous les footballeurs professionnels actuels et anciens d’Angleterre et du Pays de Galles.

Molango a déclaré au TUC, le plus grand événement syndical du Royaume-Uni, qu’une plus grande implication des joueurs dans la prise de décision est essentielle pour améliorer l’égalité des sexes dans le sport.

« Nos membres doivent jouer un rôle central dans ce processus, façonner l’avenir du football, à la fois pour ceux qui jouent aujourd’hui et pour ceux qui suivront leurs traces », a déclaré Molango à Liverpool.

« S’asseoir à la table ne sert à rien lorsque les décisions ont déjà été prises. »

L’équipe féminine d’Angleterre est engagée dans un différend contractuel avec la FA Photo de Catherine Ivill/Getty Images

Le plaidoyer de la PFA intervient après que l’examen commandé par le gouvernement britannique par l’ancienne joueuse Karen Carney en juillet ait appelé à une refonte du football féminin pour accroître le professionnalisme, et au milieu du différend des Lionnes sur les structures de bonus et les paiements commerciaux offerts à l’équipe de la Coupe du monde.

« Nous voulons que notre héritage soit que nous laissions le football féminin dans un meilleur endroit pour celles qui nous suivent. Cela inclut des contrats, des conditions et des protections pour les joueuses », Lucy Bronze, qui a aidé l’Angleterre à terminer deuxième au Mondial féminin. Coupe, a déclaré dans un communiqué.

« Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir dans le football féminin et il est désormais temps pour tout le monde de travailler ensemble pour rendre l’expérience de footballeuse professionnelle aussi positive que possible. »

Molango a exhorté ses collègues syndicats à soutenir la mise en œuvre des recommandations de l’étude de Carney, notamment la nécessité d’établir un comité consultatif et de négociation du football professionnel (PFNCC) pour le football féminin.

Le PFNCC, un comité regroupant des parties prenantes dont le syndicat des joueurs, existe déjà dans le football masculin. Le gouvernement britannique devrait publier sa réponse aux recommandations dans le cadre de cette étude plus tard cette année.

« Il y a tellement de changements dans le football féminin en ce moment », a déclaré la milieu de terrain anglaise et de Manchester United Katie Zelem, membre du conseil des joueurs de la PFA. « Beaucoup de choses sont vraiment positives, mais il est important que les joueurs fassent partie de ce processus et que nous puissions faire entendre notre voix.

« Nous voulons être partenaires pour faire avancer le jeu. Il existe des structures en place dans le football masculin qui signifient que les joueurs savent qu’ils seront écoutés. Nous avons besoin que ce soit la même chose pour nous. »

Les joueuses anglaises ne bénéficient pas des mêmes protections en matière de contrats et de conditions pour lesquelles leurs collègues masculins se sont battus et ont gagné, et ne bénéficient pas des conventions collectives en vigueur dans des pays comme les États-Unis et l’Australie.

Les discussions entre les Lionnes et la FA au sujet des bonus, interrompues pendant la Coupe du Monde, devraient reprendre plus tard ce mois-ci.