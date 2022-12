Chef du Pentagone: les États-Unis font face à des années charnières dans la lutte contre la Chine

SIMI VALLEY, Californie (AP) – Les États-Unis sont à un point charnière avec la Chine et auront besoin de force militaire pour garantir que les valeurs américaines, et non celles de Pékin, établissent les normes mondiales au 21e siècle, a déclaré samedi le secrétaire à la Défense Lloyd Austin.

Le discours d’Austin au Reagan National Defense Forum a clôturé une semaine au cours de laquelle le Pentagone s’est concentré sur la montée en puissance de la Chine et sur ce que cela pourrait signifier pour la position de l’Amérique dans le monde.

Lundi, il a publié un rapport annuel sur la sécurité en Chine qui avertissait que Pékin aurait probablement 1 500 ogives nucléaires d’ici 2035, sans préciser comment la Chine chercherait à les utiliser.

Vendredi, lors d’un déploiement nocturne spectaculaire, Austin était sur place alors que le public a eu son premier aperçu du plus récent bombardier furtif nucléaire hautement classifié de l’armée, le B-21 Raider, qui est conçu pour mieux répondre à la croissance rapide de la cyber, de l’espace et du nucléaire. capacités de Pékin.

La Chine “est le seul pays qui a à la fois la volonté et, de plus en plus, le pouvoir de remodeler sa région et l’ordre international en fonction de ses préférences autoritaires”, a déclaré Austin samedi. “Alors permettez-moi d’être clair: nous ne laisserons pas cela se produire.”

Le Pentagone est également préoccupé par la Russie et reste déterminé à armer l’Ukraine tout en évitant d’aggraver ce conflit en une guerre américaine avec Moscou, a-t-il déclaré lors du forum qui s’est tenu à la Bibliothèque présidentielle Ronald Reagan.

“Nous ne serons pas entraînés dans la guerre de Poutine”, a déclaré Austin.

« Ces prochaines années fixeront les termes de notre concurrence avec la République populaire de Chine. Ils façonneront l’avenir de la sécurité en Europe », a déclaré Austin. “Et ils détermineront si nos enfants et petits-enfants héritent d’un monde ouvert de règles et de droits – ou s’ils font face à des autocrates enhardis qui cherchent à dominer par la force et la peur.”

Pourtant, entre les deux menaces nucléaires, la Chine reste le plus grand risque, a déclaré Austin.

Pour faire face à cette augmentation, “nous alignons notre budget comme jamais auparavant sur le défi de la Chine”, a déclaré Austin. “Dans notre monde imparfait, la dissuasion passe par la force.”

Le bombardier fait partie d’une refonte majeure de la triade nucléaire en cours qui, selon le Congressional Budget Office, coûtera 1,2 billion de dollars jusqu’en 2046.

Cela inclut le Raider servant d’épine dorsale de la future branche aérienne de la triade, mais cela nécessite également de moderniser les missiles balistiques nucléaires intercontinentaux lancés en silo du pays et sa flotte de sous-marins nucléaires.

Le ministère de la Défense a le budget discrétionnaire le plus important de toutes les agences fédérales, et il pourrait recevoir jusqu’à 847 milliards de dollars dans le budget 2023 si le Congrès adopte le projet de loi de financement actuel avant la fin de cette session législative.

Cependant, les défenseurs de la défense affirment qu’il ne suffit toujours pas de se moderniser et de suivre le rythme de la Chine, car une grande partie de ces dépenses est consacrée au personnel militaire. Le CBO estime qu’environ un quart du budget de la défense est consacré aux dépenses de personnel telles que les salaires, les soins de santé et les comptes de retraite.

Tara Copp, l’Associated Press