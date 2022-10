Chef du nucléaire de l’ONU: le test nucléaire de la Corée du Nord serait une préoccupation majeure

“Tout le monde retient son souffle”, a-t-il déclaré aux journalistes en réponse à une question. «Des tests supplémentaires, bien sûr, signifient qu’ils affinent les préparatifs et la construction de l’arsenal. Nous suivons donc cela de très, très près.

Des responsables des États-Unis et de leurs alliés asiatiques, le Japon et la Corée du Sud, soupçonnent la Corée du Nord de se préparer à un essai nucléaire, et les vice-ministres des Affaires étrangères des trois pays ont déclaré mercredi que leur réponse conjointe serait « décisive ».