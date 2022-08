Chef du nucléaire de l’ONU : la centrale nucléaire ukrainienne est “hors de contrôle”

NATIONS UNIES (AP) – Le chef du nucléaire de l’ONU a averti que la plus grande centrale nucléaire d’Europe en Ukraine “est complètement hors de contrôle” et a lancé un appel urgent à la Russie et à l’Ukraine pour qu’elles permettent rapidement aux experts de visiter le complexe tentaculaire afin de stabiliser la situation et d’éviter un accident nucléaire.

Rafael Grossi, directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, a déclaré mardi dans une interview à l’Associated Press que la situation devient chaque jour plus périlleuse à l’usine de Zaporizhzhya dans la ville d’Enerhodar, dans le sud-est, dont les troupes russes se sont emparées début mars, bientôt après leur invasion de l’Ukraine le 24 février.

“Tous les principes de sûreté nucléaire ont été violés” à la centrale, a-t-il dit. “Ce qui est en jeu est extrêmement grave et extrêmement grave et dangereux.”

Grossi a cité de nombreuses violations de la sécurité de l’usine, ajoutant qu’elle se trouve « dans un endroit où une guerre active est en cours », près du territoire sous contrôle russe.

L’intégrité physique de l’usine n’a pas été respectée, a-t-il dit, citant les bombardements au début de la guerre lors de sa prise de contrôle et les informations continues de l’Ukraine et de la Russie s’accusant mutuellement d’attaques à Zaporizhzhya.

Il y a “une situation paradoxale” dans laquelle la centrale est contrôlée par la Russie, mais son personnel ukrainien continue de gérer ses opérations nucléaires, entraînant d’inévitables moments de friction et de violence présumée, a-t-il déclaré. Bien que l’AIEA ait des contacts avec le personnel, ils sont “défectueux” et “inégaux”, a-t-il déclaré.

Grossi a déclaré que la chaîne d’approvisionnement des équipements et des pièces de rechange a été interrompue, “nous ne sommes donc pas sûrs que l’usine obtienne tout ce dont elle a besoin”. L’AIEA doit également effectuer des inspections très importantes pour s’assurer que les matières nucléaires sont protégées, “et il y a beaucoup de matières nucléaires à inspecter”, a-t-il déclaré.

“Lorsque vous mettez cela ensemble, vous avez un catalogue de choses qui ne devraient jamais se produire dans une installation nucléaire”, a déclaré Grossi. “Et c’est pourquoi j’insiste depuis le premier jour sur le fait que nous devons pouvoir nous y rendre pour effectuer cette évaluation de sûreté et de sécurité, pour effectuer les réparations et pour aider comme nous l’avons déjà fait à Tchernobyl.”

La capture russe de Zaporizhzhya a ravivé les craintes que le plus grand des 15 réacteurs nucléaires ukrainiens puisse être endommagé, déclenchant une autre urgence comme l’accident de Tchernobyl en 1986, la pire catastrophe nucléaire au monde, qui s’est produite à environ 110 kilomètres (65 miles) au nord de la capitale Kyiv.

Les forces russes ont occupé le site fortement contaminé peu après l’invasion, mais ont rendu le contrôle aux Ukrainiens fin mars. Grossi s’est rendu à Tchernobyl le 27 avril et a tweeté que le niveau de sécurité était “comme un “feu rouge” clignotant”. Mais il a déclaré mardi que l’AIEA avait mis en place “une mission d’assistance” à Tchernobyl à l’époque “qui a été très, très réussie jusqu’à présent”.

L’AIEA doit se rendre à Zaporizhzhya, comme elle l’a fait à Tchernobyl, pour vérifier les faits sur ce qui s’y passe réellement, pour effectuer des réparations et des inspections, et “pour empêcher qu’un accident nucléaire ne se produise”, a déclaré Grossi.

Le chef de l’AIEA a déclaré que lui et son équipe avaient besoin de protection pour se rendre à l’usine et de la coopération urgente de la Russie et de l’Ukraine.

Chaque partie souhaite que cette mission internationale parte de différents sites, ce qui est compréhensible à la lumière de l’intégrité territoriale et des considérations politiques, a-t-il dit, mais il y a quelque chose de plus urgent et c’est de faire venir l’équipe de l’AIEA à Zaporizhzhya.

“L’AIEA, par sa présence, aura un effet dissuasif sur tout acte de violence contre cette centrale nucléaire”, a déclaré Grossi. “Donc, je plaide en tant que fonctionnaire international, en tant que chef d’une organisation internationale, je plaide auprès des deux parties pour que cette mission se poursuive.”

Grossi était à New York pour prononcer un discours liminaire à l’ouverture lundi de la réunion de haut niveau longtemps retardée pour examiner le traité historique de non-prolifération nucléaire vieux de 50 ans visant à empêcher la propagation des armes nucléaires et à terme à parvenir à un monde sans nucléaire. .

Dans l’interview, le chef de l’AIEA a également parlé des efforts pour relancer l’accord nucléaire de 2015 entre l’Iran et les grandes puissances que l’administration Trump a abandonné en 2018 et que l’administration Biden s’efforce de renouveler.

Grossi a déclaré qu’il y avait “un effort continu pour essayer d’aller à une autre réunion ou un tour pour explorer les possibilités de parvenir à un accord”. Il a dit avoir entendu dire que la réunion “pourrait avoir lieu bientôt”.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré lundi à la conférence d’examen du TNP que l’Iran « n’a pas voulu ou n’a pas pu » accepter un accord pour revenir à l’accord de 2015 visant à freiner son programme nucléaire.

Grossi a déclaré « qu’il existe des différences importantes entre les parties aux négociations » et d’importants problèmes de vérification liés aux activités passées que l’Iran doit résoudre. “Ce n’est pas impossible, c’est complexe”, a-t-il déclaré.

Si l’accord nucléaire, connu sous le nom de JCPOA, n’est pas prolongé, il a déclaré que certaines inspections de l’AIEA se poursuivraient. Mais le JCPOA prévoit une transparence et des inspections supplémentaires “que je considère comme extrêmement importantes, très nécessaires, en raison de l’ampleur et de la profondeur du programme nucléaire en Iran”, a-t-il déclaré.

Grossi a souligné que coopérer avec l’AIEA, répondre à ses questions, permettre à ses inspecteurs d’aller là où ils doivent être, est essentiel pour que l’Iran renforce la confiance. “Les promesses et les bonnes paroles ne suffiront pas”, a-t-il déclaré.

Sur une autre question, Grossi a déclaré que l’accord de septembre dernier dans lequel les États-Unis et la Grande-Bretagne fourniront à l’Australie des réacteurs nucléaires pour alimenter ses sous-marins nécessite un accord avec l’AIEA pour garantir que la quantité de matières nucléaires dans le navire lorsqu’il quitte le port est là quand ça revient.

Il a déclaré que l’Australie n’avait pas décidé du type de navire qu’elle obtiendrait, donc bien qu’il y ait eu des pourparlers préparatoires, des pourparlers de fond ne peuvent pas commencer.

Parce qu’il s’agit d’un navire militaire, a déclaré Grossi, “il y a beaucoup de mesures de confidentialité et de protection des informations qui doivent être intégrées dans un tel accord, c’est donc très complexe sur le plan technologique”.

Edith M. Lederer, Associated Press