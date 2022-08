Chef du nucléaire de l’ONU : la centrale nucléaire ukrainienne est “hors de contrôle”

NATIONS UNIES – Le chef du nucléaire de l’ONU a averti que la plus grande centrale nucléaire d’Europe en Ukraine “est complètement hors de contrôle” et a lancé un appel urgent à la Russie et à l’Ukraine pour qu’elles permettent rapidement aux experts de visiter le complexe tentaculaire afin de stabiliser la situation et d’éviter un accident nucléaire .