Alex M. Azar II

Le partenariat sans précédent de l’opération Warp Speed ​​entre le gouvernement fédéral et le secteur privé a produit 20 millions de premières doses de vaccin COVID-19 autorisé par la FDA pour les juridictions à commander d’ici la fin de 2020 – avec des secondes doses à expédier au bon moment.

Cela répond à notre projection d’avoir suffisamment de doses d’ici la fin de l’année pour 20 millions d’Américains, et c’est un accomplissement historique. Mais nous savons tous que les vaccins sur les étagères ou dans les réfrigérateurs ne sont pas la fin de l’effort; des tirs d’armes – dans des millions d’armes – sont ce qu’il faut maintenant.

Le gouvernement fédéral a déjà fourni une aide considérable aux juridictions de santé publique des États, locales, territoriales et tribales: un manuel de vaccination créé par le gouvernement fédéral, fourni en septembre, que les Centers for Disease Control and Prevention ont utilisé pour travailler avec les États sur leurs plans de vaccination presque tous les jour depuis lors; les kits avec aiguilles, seringues, écouvillons et équipement de protection individuelle nécessaires pour administrer le vaccin; et 340 millions de dollars pour la planification du vaccin COVID-19, avec des milliards de plus dans le projet de loi de secours que le président vient de signer.

Plus de 4,5 millions de vaccinations ont été signalées dans notre système de suivi central. Nous savons que le nombre est plus élevé, mais il y aura toujours un décalage entre les doses attribuées et les doses commandées et livrées; entre les doses délivrées et les doses administrées; et entre les doses administrées et les vaccinations rapportées. Nous nous engageons pleinement à travailler avec toutes les personnes impliquées pour réduire au maximum ces délais.

Il y a trois semaines, les premières doses de vaccin sont apparues sur les sites d’administration. Des États nous ont dit que les récentes vacances et les tempêtes de neige ont ralenti leurs plans de vaccination. Nous savons que les juridictions partagent notre sentiment d’urgence en ce qui concerne l’administration des vaccins, et nous examinons de près les données au niveau des juridictions pour comprendre les défis et cherchons déjà des moyens de soutenir l’administration des vaccins. Les experts des CDC sont encouragés par les progrès réalisés jusqu’à présent, et les plans que les États ont élaborés avec notre soutien montrent que le taux de vaccination augmentera.

Nos projections de fabrication montrent que nous sommes sur la bonne voie pour avoir 200 millions de doses disponibles d’ici la fin du premier trimestre, avec la possibilité d’en faire plus si un autre vaccin reçoit l’autorisation de la Food and Drug Administration. Il s’agit d’une projection, basée sur les meilleures données disponibles dont nous disposons.

Nous préférerions de loin fournir les projections les plus précises dont nous disposons, avec une certaine chance de les manquer, plutôt que de fixer des objectifs intentionnellement pessimistes juste pour être sûrs de pouvoir dire qu’ils ont été atteints. La vraie transparence est ce que les Américains méritent, et c’est ce que nous continuerons d’offrir.

Alex M. Azar II est le secrétaire de la Santé et des Services sociaux.