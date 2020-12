Le chef d’un gang sexuel qui ciblait 100 filles aussi jeunes que 13 ans a été libéré de prison après avoir purgé seulement huit ans d’une peine de 26 ans.

Ahdel Ali, 32 ans, et son frère Mubarak dirigent le gang de sept hommes, qui opérait à Telford, Shropshire.

La ville était une plaque tournante de la violence qui a vu jusqu’à 1 000 filles, certaines aussi jeunes que 11 ans, victimes de gangs sexuels sur une période de quatre décennies.

S’exprimant sur Good Morning Britain il y a deux ans, une femme victime de gangs dans la ville a décrit les abus qu’elle a subis comme un « tourbillon de viol ».

Sur une période de trois ans entre 2006 et 2009, le gang des frères Ali a ciblé les écolières qu’il contrôlait en tant qu’enfants prostituées en leur donnant de l’alcool, de la nourriture et de l’argent.

Les frères Ali ont été reconnus coupables en 2012 de nombreuses infractions contre quatre filles âgées de 13 à 17 ans, notamment le viol, les activités sexuelles avec un enfant, l’incitation et le contrôle de la prostitution des enfants et le trafic d’enfants à des fins sexuelles.

Mais même si Ali, connu sous le nom d’Eddie, avait initialement été condamné à 18 ans de détention et huit ans supplémentaires pour purger une licence après sa libération, le pédophile a été libéré mercredi.

Les hommes, qui étaient mariés, avaient décrit leurs victimes comme des «w **** s», «s *** s» et «s ** ts».

En 2018, Ali a été mutilé avec deux lames de rasoir en prison, lui laissant 40 points de suture sur une blessure qui allait de son cou à son épaule.

La nouvelle de la libération d’Ali a été confirmée par la députée conservatrice locale Lucy Allan, qui avait précédemment appelé à une enquête à la Rotherham sur les allégations d’abus à Telford.

Mme Allen avait précédemment critiqué la décision de libérer le frère d’Ali en 2017 avant qu’il ne soit rappelé en prison un an plus tard pour avoir enfreint les conditions de son permis.

Il avait été condamné à 14 ans d’emprisonnement.

Mlle Allan a déclaré au Shropshire Star de la libération d’Ali: « À cette occasion, les autorités ont traité l’affaire correctement, informant les parties concernées, y compris les victimes, du marquage et de l’exclusion de la zone locale.

Ahdel Ali, photographié devant la cour de la Couronne de Worcester en 2012, a été attaqué par une arme de fortune à la prison de Wakefield, dans le West Yorkshire, le laissant avec une grosse blessure allant de son cou à son épaule.

« Je suis préoccupé par le fait que la loi autorise toujours la libération anticipée des délinquants sexuels graves, cependant, depuis la condamnation d’Ahdel Ali et de Moubarak Ali, la loi a changé pour empêcher cela à l’avenir et je suis fier d’avoir joué mon rôle dans ce changement. la loi. ‘

Le ministère de la Justice a déclaré: «Les délinquants sexuels graves libérés sous licence sont étroitement surveillés et peuvent être renvoyés en prison s’ils enfreignent des conditions strictes telles que les couvre-feux et les zones d’exclusion.

Lors du procès des frères Ali, Stafford Crown Court a entendu les deux a préparé deux filles, âgées de 15 et 16 ans, à des relations sexuelles avant de les persuader de travailler comme prostituées pour elles en 2008.

Les deux hommes ont été reconnus coupables d’un total de 24 infractions, dont le contrôle de la prostitution des enfants, la traite des personnes et l’exploitation sexuelle.

Cinq autres hommes de la région de Telford ont plaidé coupables des accusations auxquelles ils ont été confrontés avant le début de leur procès et ont été emprisonnés entre deux ans et demi et sept ans.

L’opération visant à piéger les agresseurs sexuels, «Operation Chalice», a été l’une des plus importantes de l’histoire de la police de West Mercia.

Une équipe de 50 agents a travaillé sur l’enquête pour traduire les hommes en justice.

En 2018, l’une des victimes d’agresseurs à Telford a parlé de manière anonyme dans Good Morning Britain à Piers Morgan et Susanna Reid de leur calvaire.

Telford a le troisième plus grand nombre d’infractions sexuelles sur des enfants enregistrées au Royaume-Uni, juste derrière Blackpool et Rotherham, selon le Home Office.

La femme, surnommée «Holly», a décrit comment elle a été vendue «d’innombrables fois» pour le sexe.

Elle a déclaré: « J’ai été maltraitée entre 14 et 18 ans, mes violences ont commencé avec des garçons de mon âge, qui ont ensuite vendu mon numéro de téléphone à des hommes plus âgés.

« Et à partir de là, ce n’était qu’un tourbillon de viol chaque jour en gros. J’allais chez les médecins et à la clinique de santé sexuelle pour jeunes pour prendre la pilule du lendemain, probablement deux fois par semaine, et personne ne remettait même en question quoi que ce soit.

En 2018, Ali a été mutilé avec deux lames de rasoir en prison, au HMP Wakefield (photo), lui laissant 40 points de suture sur une blessure qui allait de son cou à son épaule.

«J’ai eu deux avortements, toujours rien ne m’a été dit. J’étais dans des voitures qui ont été arrêtées par la police et ils ne m’ont posé aucune question sur la raison pour laquelle j’étais là avec un homme beaucoup plus âgé … cela est arrivé au point où j’ai essayé de me suicider, et personne ne m’a posé de questions sur ce que se passait dans ma vie et pourquoi je réagissais comme je réagissais.

Holly a ajouté: « La façon dont je m’en suis sorti a été de quitter Telford et de m’isoler de mes amis, de ma famille et de tous les autres que je connaissais.

« La raison pour laquelle cela a duré si longtemps était parce que les hommes me faisaient du chantage en disant qu’ils allaient violer les membres de ma famille ou incendier ma maison. »

Interrogée par Susanna Reid sur le nombre d’hommes qu’elle pense responsables des abus qu’elle a subis, ‘Holly’ a déclaré: ‘Je ne pouvais même pas y mettre un chiffre, c’est autant.

«Les principaux agresseurs, je dirais sept, mais j’ai été vendu chaque jour, d’innombrables fois, pendant quatre ans.

L’autorité en charge de la ville, Telford and Wrekin Council, n’a agi que sur la moitié des avertissements qu’ils ont reçus, il est apparu au moment où « Holly » s’est prononcée.

Ils ont été référés à 715 cas d’exploitation sexuelle d’enfants en trois ans, mais seuls 324 des cas ont été référés.

Les autorités avaient été mises en garde contre les abus une décennie avant l’opération Chalice.

Seuls 303 ont été transmis à son équipe d’enfants maltraités par l’exploitation, selon les chiffres publiés en vertu des lois sur la liberté d’information.