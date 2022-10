Chef-d’œuvre de Van Gogh attaqué avec de la soupe (VIDEO)

Deux éco-activistes ont été arrêtés à la National Gallery de Londres pour avoir vandalisé le tableau emblématique

La police métropolitaine de Londres a arrêté vendredi deux militants écologistes après avoir jeté de la soupe à la tomate sur le tableau emblématique “Tournesols” de Vincent van Gogh. Une vidéo montrant deux jeunes femmes vidant des boîtes de soupe Heinz sur le chef-d’œuvre recouvert de verre de 1888 est devenue virale sur les réseaux sociaux.

“Des agents sont rapidement arrivés sur les lieux de la National Gallery ce matin après que deux manifestants de Just Stop Oil aient jeté une substance sur un tableau, puis se sont collés à un mur. Tous deux ont été arrêtés pour dommages criminels et intrusion aggravée,” Scotland Yard a écrit sur Twitter.

Des militants avec @JustStop_Oil ont jeté de la soupe aux tomates sur les Tournesols de Van Gogh à la National Gallery et se sont collés au mur. pic.twitter.com/M8YP1LPTOU — Damien Gayle (@damiengayle) 14 octobre 2022

La National Gallery a révélé plus tard que le cadre de ‘Sunflowers’ avait été légèrement endommagé, mais que l’œuvre elle-même était indemne.

Just Stop Oil, qui tente d’obliger les autorités britanniques à interrompre tous les nouveaux projets de combustibles fossiles, a bloqué des ponts et des intersections très fréquentées à travers Londres au cours des deux dernières semaines.

Bien qu’il ait vu des dizaines de ses membres arrêtés, le groupe de jeunes a lancé un avertissement direct aux forces de l’ordre le 11 octobre.

“Chère police métropolitaine, nous allons continuer à intensifier nos actions jusqu’à ce que notre demande d’absence de nouveau pétrole et gaz soit satisfaite”, dit le mouvement.

Chère police métropolitaine, Nous allons continuer à intensifier nos actions jusqu’à ce que notre demande d’absence de nouveau pétrole et gaz soit satisfaite. Votre sincèrement, Arrêtez simplement le pétrole pic.twitter.com/6gQ89JTwe8 — Arrêtez simplement le pétrole ⚖️💀🛢 (@JustStop_Oil) 11 octobre 2022

L’attaque de vendredi contre la peinture de Van Gogh n’est pas la première fois que Just Stop Oil cible des œuvres d’art. Auparavant, des militants avaient vandalisé “The Last Supper” de Léonard de Vinci, “The Hay Wain” de John Constable et “Peach Trees in Blossom” de Van Gogh.

En septembre, l’un des militants, Louis McKechnie, 21 ans, a été condamné à six semaines de prison après s’être attaché à un poteau de but lors d’un match entre Everton et Newcastle United à Liverpool le 17 mars.

Just Stop Oil a été fondée en février. En tant que principale source de financement, il répertorie le Climate Emergency Fund, une organisation caritative basée aux États-Unis qui a également financé Extinction Rebellion et Insulate Britain – deux mouvements connus pour leurs manifestations perturbatrices à Londres et au-delà.