Chef d’espionnage britannique : l’armée russe “épuisée”, le jugement de Poutine “imparfait”

LONDRES – Le chef des espions du Royaume-Uni avertira mardi dans un rare discours public que les forces russes en Ukraine sont débordées et « épuisées » – et que le président Vladimir Poutine commet des « erreurs stratégiques de jugement ». L’évaluation de Jeremy Fleming, chef du secret GCHQ, l’agence britannique de renseignement, de cybersécurité et de sécurité, intervient après que Poutine a recruté des réservistes pour renforcer son effort de guerre et a revendiqué une “frappe massive” à travers l’Ukraine cette semaine. Les attaques de missiles ont touché des installations énergétiques et des infrastructures civiles à travers le pays, y compris au cœur de Kyiv, en représailles à une explosion survenue le week-end sur le pont stratégique de Crimée en Russie.

« Les forces russes sont épuisées. L’utilisation de prisonniers pour renforcer, et maintenant la mobilisation de dizaines de milliers de conscrits inexpérimentés, parle d’une situation désespérée », devrait dire Fleming dans un discours au groupe de réflexion du Royal United Services Institute (RUSI) à Londres. Un aperçu du discours obtenu par le Washington Post.

“Loin de l’inévitable victoire militaire russe dont leur machine de propagande a jailli, il est clair que l’action courageuse de l’Ukraine sur le champ de bataille et dans le cyberespace est en train de renverser la vapeur.”

L’armée ukrainienne a lancé une série de contre-offensives réussies avec l’aide d’armes occidentales, reprenant des étendues de terres précédemment détenues par les forces russes.

La guerre en Ukraine à un tournant avec une escalade rapide du conflit

« La prise de décision de Poutine s’est avérée imparfaite », dira Fleming, et il a « peu de défi interne efficace » de la part de l’élite militaire et politique russe.

« Nous savons – et les commandants russes sur le terrain savent – ​​que leurs approvisionnements et leurs munitions s’épuisent », dira-t-il.

Le ministère britannique de la Défense est devenu une source quotidienne d’informations depuis que la Russie a envahi son voisin en février, produisant de fréquentes mises à jour sur les réseaux sociaux analysant la stratégie militaire et l’effort de guerre de Moscou.

La décision d’être plus transparent avec le renseignement fait suite à une décision stratégiquement inhabituelle des agences de renseignement occidentales, y compris la communauté du renseignement américain, de partager publiquement des informations sur les plans de Poutine – bien que cela n’ait finalement pas suffi à dissuader l’invasion.

En s’exprimant, a déclaré Fleming à la BBC dans une interview mardi matin, son agence espérait “éclairer la menace” et encourager la confiance du public. Il a averti que le Royaume-Uni n’est pas exactement en train d’annuler la menace de la Russie. Les dernières 24 heures ont prouvé que Moscou disposait toujours d’une “machine militaire très performante”, a-t-il déclaré, faisant référence aux frappes sur des dizaines de villes ukrainiennes lundi.

Cependant, a-t-il ajouté, la Russie manque de munitions et de troupes, et “elle manque certainement d’amis”.

Le mois dernier, Poutine a annoncé une mobilisation militaire partielle de 300 000 réservistes pour ce qu’il appelle encore « l’opération militaire spéciale » de la Russie en Ukraine. La décision a déclenché la panique publique, envoyant des milliers d’hommes éligibles fuir vers les frontières et se précipiter pour des vols afin d’éviter d’être appelés à être déployés sur les lignes de front.

Les Russes « voient à quel point Poutine a mal évalué la situation », dira Fleming. « Ils fuient la conscription, réalisant qu’ils ne peuvent plus voyager. Ils savent que leur accès aux technologies modernes et aux influences extérieures sera considérablement restreint. Et ils ressentent l’ampleur du coût humain épouvantable de sa guerre de choix.

Un peu plus d’un mois après le début de la guerre, Fleming a averti que les soldats russes manquaient de moral et d’armes et avaient parfois refusé des ordres et saboté leur propre équipement, brossant déjà alors un tableau du chaos sur les lignes de front russes.

Suite à l’attaque de ce week-end sur le pont stratégique de Crimée en Russie, Moscou a riposté en lançant lundi une vague de frappes qui a visé des parcs, des terrains de jeux et des centres-villes loin des lignes de front, provoquant l’indignation et tuant au moins 19 personnes, selon les autorités ukrainiennes.

Pourtant, les grèves ont été acclamées par les partisans de Poutine. Viktor Bondarev, chef de la commission des affaires étrangères de la chambre haute du parlement russe, a qualifié les grèves de lundi de début d'”une nouvelle phase” et promet une action plus “résolue” à venir.

Alors que la menace des armes nucléaires se profile à l’horizon, Fleming a averti que les suggestions du Kremlin selon lesquelles de telles armes sont sur la table sont “très dangereuses” et conduiraient à une “catastrophe”. Cependant, a-t-il souligné, jusqu’à présent, il n’y a eu aucun indicateur de leur déploiement, et Poutine a “resté dans la doctrine de leur utilisation”.

Cela correspond aux opinions des responsables américains, qui disent qu’ils pensent qu’il est peu probable que Poutine mette ses menaces à exécution. Le président Biden a néanmoins averti la semaine dernière que Poutine “ne plaisantait pas” dans ses menaces d’utiliser des armes nucléaires, attisant ce que Biden a appelé la “perspective d’Armageddon” la plus sérieuse en 60 ans.

Le Royaume-Uni compte trois principaux services de renseignement : le MI6, le service de renseignement étranger, popularisé par les espions fictifs James Bond et George Smiley ; MI5, l’agence domestique ; et le siège des communications du gouvernement, connu sous le nom de GCHQ, le service d’écoute clandestine. Toute la communauté du renseignement est notoirement secrète.

Fleming, qui devrait parler plus largement des menaces mondiales à la sécurité mardi, soulignera également la tentative de la Chine d’étendre son influence par le biais de la science et de la technologie.