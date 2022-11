Chef des Oath Keepers: aucun plan pour attaquer le Capitole le 6 janvier

WASHINGTON (AP) – Le chef des Oath Keepers, Stewart Rhodes, a déclaré lundi aux jurés qu’il n’était pas prévu que sa bande d’extrémistes attaque le Capitole américain le 6 janvier 2021, alors qu’il tente de se disculper dans son procès pour complot séditieux.

Prenant la parole pour sa défense pour une deuxième journée, Rhodes a déclaré qu’il n’avait aucune idée que ses partisans allaient rejoindre la foule pro-Trump pour prendre d’assaut le Capitole et qu’il était bouleversé après avoir découvert que certains l’avaient fait.

Rhodes a déclaré qu’il pensait qu’il était stupide pour les Gardiens du Serment d’entrer dans le Capitole. Il a insisté sur le fait que ce n’était pas leur “mission”.

“Il n’était pas prévu d’entrer dans le bâtiment à quelque fin que ce soit”, a déclaré Rhodes.

Rhodes est jugé avec quatre autres personnes pour ce que les procureurs ont allégué être un plan visant à organiser une rébellion armée pour arrêter le transfert du pouvoir présidentiel du républicain Donald Trump et du démocrate Joe Biden. Les procureurs ont tenté de montrer que pour les Oath Keepers, l’émeute n’était pas une manifestation impulsive, mais faisait partie d’un complot sérieux d’une semaine.

La défense de Rhodes se concentre en grande partie sur son idée que sa rhétorique visait à convaincre Trump d’invoquer la loi sur l’insurrection, qui donne au président un large pouvoir discrétionnaire pour décider quand la force militaire est nécessaire et ce qui est qualifié de force militaire. Rhodes a déclaré aux jurés qu’il pensait qu’il aurait été légal pour Trump d’invoquer cet acte et d’appeler une milice en réponse à ce qu’il croyait être une élection “inconstitutionnelle” et “invalide”.

“Tous mes efforts ont porté sur ce que Trump pouvait faire”, a déclaré Rhodes.

Rhodes n’a pas précisé ce qu’il aurait voulu que la milice fasse après avoir été appelé par Trump. Mais il a déclaré que perturber la certification du vote n’était pas l’un de ses objectifs et qu’il s’attendait à ce qu’il soit certifié.

Les procureurs disent que les propres mots de Rhodes montrent qu’il utilisait la loi sur l’insurrection comme couverture légale et qu’il allait agir quoi que fasse Trump. Lorsqu’ils auront l’occasion d’interroger Rhodes cette semaine, ils mettront probablement en évidence des messages tels que celui envoyé par Rhodes en décembre 2020 dans lequel il a déclaré que Trump “doit savoir que s’il n’agit pas, nous le ferons”.

Rhodes a également abordé un autre élément clé du dossier des procureurs: un arsenal massif d’armes que les gardiens du serment avaient un hôtel dans la Virginie voisine. Les procureurs affirment que les armes faisaient partie d’une soi-disant force de réaction rapide que le groupe pourrait déployer rapidement à Washington.

Rhodes a affirmé que les armes n’étaient pas là à cette fin et a déclaré qu’il aurait fallu beaucoup de temps pour les charger dans un véhicule à amener dans la ville.

Rhodes n’est pas entré dans le Capitole le 6 janvier et les procureurs l’ont décrit comme “un général surveillant ses troupes sur un champ de bataille”. Rhodes a déclaré qu’il s’était simplement rendu au Capitole pour retrouver ses partisans de Oath Keeper qui n’étaient pas en “mission” de sécurité protégeant des personnalités telles que Roger Stone, un confident de longue date de Trump. Rhodes a déclaré qu’il n’avait même pas réalisé que l’un de ses hommes était entré dans le Capitole jusqu’à ce qu’il le voie sur une photo du FBI.

Les procureurs ont passé des semaines à présenter méthodiquement des preuves montrant que Rhodes et les gardiens du serment discutaient de la perspective de violence avant le 6 janvier et de la nécessité de garder Biden hors de la Maison Blanche à tout prix.

Parmi leurs principaux témoins figuraient deux des anciens partisans de Rhodes qui ont plaidé coupable dans l’attaque du Capitole et ont accepté de coopérer avec les enquêteurs dans l’espoir d’obtenir une peine plus légère. L’un d’eux a déclaré aux jurés que les Gardiens du serment étaient prêts à empêcher la certification de la victoire électorale de Biden par « tous les moyens nécessaires », y compris en prenant les armes.

Trois gardiens du serment qui ont plaidé coupables de complot séditieux et conclu des accords de coopération avec des procureurs n’ont notamment pas été mis à la barre par le gouvernement. On ne sait pas pourquoi.

Les accusés sont les premiers parmi des centaines de personnes arrêtées lors de l’émeute du Capitole à être jugées pour l’accusation de l’époque de la guerre civile qui appelle jusqu’à 20 ans derrière les barreaux. Le ministère de la Justice a obtenu une telle condamnation pour la dernière fois lors d’un procès il y a près de 30 ans et a l’intention de juger deux autres groupes sur l’accusation plus tard cette année.

En procès avec Rhodes, de Granbury, Texas, sont Kelly Meggs, chef du chapitre de Floride des Oath Keepers; Kenneth Harrelson, un autre gardien du serment de Floride ; Thomas Caldwell, un officier du renseignement de la marine américaine à la retraite de Virginie ; et Jessica Watkins, qui dirigeait un groupe de miliciens de l’Ohio. Ils font face à plusieurs autres accusations en plus de complot séditieux.

Suivez la couverture de l’AP concernant l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole des États-Unis sur https://apnews.com/hub/capitol-siege.

Alanna Durkin Richer et Lindsay Whitehurst, Associated Press