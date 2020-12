«Près d’un an après la pandémie, nous sommes confrontés à une tragédie humaine et à une urgence de santé publique, humanitaire et de développement», a déclaré Guterres.

Soulignant la pauvreté croissante, la menace imminente de famine et la perspective de « la plus grande récession mondiale en huit décennies », le chef de l’ONU a déclaré que ces conséquences ne sont pas seulement dues au coronavirus, mais le résultat d’inégalités et d’inégalités à long terme. injustice. exposés par la pandémie à traiter.

Le président de l’Assemblée générale, Volkan Bozkir, a ouvert la session de deux jours, la qualifiant de moment historique et en retard de calcul pour trouver un chemin pour mettre fin à la pandémie qui garantira non seulement l’accès des personnes partout dans le monde. vaccins, mais mobilise également des ressources financières pour «une reprise inclusive et résiliente». . «

Près de 80 dirigeants mondiaux, plus de 50 ministres et 10 vice-chefs et ministres devaient prendre la parole lors de la session extraordinaire qui a commencé par Bozkir demandant aux diplomates masqués des 193 pays membres de l’ONU dans la salle de conférence de rendre silencieusement hommage à la 1 , 5 millions de personnes qui ont perdu la vie à cause du COVID-19.

Bozkir a qualifié la session de « test du multilatéralisme » et a déclaré que ce que le monde doit faire est clair – garantir un accès juste et équitable aux vaccins, travailler ensemble « pour protéger les pays les plus vulnérables », fournir des ressources suffisantes pour une reprise économique qui se poursuivra. puis aller aux niveaux prépandémiques et adopter des politiques qui ne portent pas atteinte aux droits de l’homme ni ne sapent les institutions démocratiques.

Guterres a exhorté le Groupe des 20 – les pays les plus riches du monde – à soutenir le programme ACT-Accelerator de l’OMS, qui manque de fonds, pour développer et distribuer des vaccins, y compris Covax, un ambitieux projet mondial d’achat de vaccins contre le virus et pour les plus pauvres du monde.

Le secrétaire général, manifestement frustré par l’absence de réponse significative, a déclaré aux dirigeants mondiaux qu’il y avait un déficit financier de 28 milliards de dollars, « dont 4,3 milliards de dollars nécessaires d’urgence pour les deux prochains mois ».

Le président français Emmanuel Macron a déclaré dans un discours enregistré que 10 milliards de dollars avaient été collectés pour l’ACT-Accelerator « mais nous devons continuer à lever des fonds auprès de l’ensemble de la communauté internationale ».

Il a réitéré la proposition qu’il avait faite au sommet du G20 le mois dernier pour un «mécanisme de don» qui garantirait que certaines des premières doses de vaccins soient disponibles – que ce soit en Europe, en Chine, en Russie ou aux États-Unis. – est utilisé pour vacciner. groupes prioritaires dans les pays en développement.

La chancelière allemande Angela Merkel a déclaré qu’un financement supplémentaire pour l’ACT-Accelerator est nécessaire et un investissement rentable, soulignant les progrès dans le développement de vaccins « qui nous donnent de l’espoir ». L’Allemagne fait également campagne pour renforcer l’OMS afin de mieux répondre « aux menaces sanitaires internationales », a-t-elle déclaré.

Le chef de l’Union européenne, Charles Michel, a déclaré qu’une des leçons importantes de la pandémie est que « nous avons été pris au dépourvu », même si les pandémies ont augmenté ces dernières décennies.

Il a déclaré que la « réalisation monumentale » du développement de vaccins en moins d’un an, au lieu des 10 années généralement requises, a été réalisée grâce à « une collaboration et une mobilisation mondiales sans précédent impliquant la communauté scientifique et l’industrie, qui ont contribué à la les pouvoirs publics ont apporté le soutien et le financement nécessaires. «

Pour l’avenir, Michel a proposé que cette mobilisation et cette solidarité internationale forment la base d’un nouveau traité international au sein de l’Organisation mondiale de la santé pour faire face aux futures pandémies. Il a déclaré que l’objectif devrait être de surveiller les risques de maladies infectieuses émergentes chez les animaux pour les humains, de s’assurer que tous les humains sont avertis des risques pour la santé, d’améliorer l’accès aux soins de santé et de répondre aux besoins de financement.

« Le principe de l’accès universel aux nouveaux vaccins COVID-19 est fondamental », a-t-il déclaré. «Notre objectif doit être de garantir l’accès aux vaccins, aux traitements et aux tests pour les futures pandémies. Cela devrait être inscrit dans un traité. «

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, s’exprimant au nom du Mouvement des non-signataires, qui comptait 120 membres, qui avait initialement convoqué la session extraordinaire, a noté que la pandémie avait « exposé et exacerbé les vulnérabilités et les inégalités dans les pays en développement comme dans les pays développés ».

Comme de nombreux orateurs, il a souligné l’importance du renforcement de la coopération internationale et du multilatéralisme.

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a appelé à l’internationalisation des efforts de lutte contre la pandémie.

« Il est essentiel que le ou les vaccins pour lutter contre le coronavirus soient déclarés comme biens publics mondiaux par les Nations Unies et l’Organisation mondiale de la santé », a-t-il déclaré.

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, où le COVID-19 a été identifié pour la première fois, a déclaré que les vaccins « devraient être bons pour le public mondial et accessibles et abordables pour les pays en développement ».

« Vaincre la pandémie exigera des efforts concertés de tous les pays », a-t-il déclaré, soulignant que les grands pays devraient prendre l’initiative de promouvoir la coopération « qui est la bonne voie à suivre ».

Le président de l’Afghanistan, Ashraf Ghani, qui a déclaré que « la deuxième vague de la pandémie est sur nous » a également appelé à une réponse concertée du monde, affirmant que sinon les inégalités entre pays développés et pays en développement continueront même s’il y a un vaccin devient disponible.

« Notre appel à faire du vaccin un public mondial doit être fort et clair », a déclaré Ghani, soulignant que le rôle des organisations multilatérales dans la distribution des vaccins « sera critique ».

Le chef afghan a déclaré que tout sur la pandémie n’était pas négatif.

Cela « a changé notre façon de faire des affaires, notre façon de communiquer, notre façon de vivre », a déclaré Ghani, et les changements technologiques tels que la télémédecine et l’apprentissage à distance devraient être adoptés.

La session de vendredi se poursuivra avec les discours des dirigeants et des ministres, mais l’accent sera mis sur trois panels virtuels: le premier sur la réponse de l’ONU au coronavirus, le second sur les vaccins et le troisième sur la reprise après la pandémie.