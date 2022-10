Chef des élections dans l’Ohio: les circonscriptions ne peuvent pas accepter les bulletins de vote par correspondance

COLUMBUS, Ohio (AP) – La loi de l’Ohio n’autorise pas les électeurs à renvoyer les bulletins de vote par correspondance dans leur circonscription le jour du scrutin, met en garde le chef des élections de l’État au milieu d’une campagne de désinformation sur la sécurité des machines à voter qui les exhorte à le faire.

Le secrétaire d’État républicain Frank LaRose a déclaré que les électeurs qui tiennent compte des conseils d’un important groupe national de négationnistes républicains et conservent leurs bulletins de vote jusqu’au 8 novembre doivent les remettre au bureau des élections de leur comté. Les agents électoraux des bureaux de vote au niveau des circonscriptions ne peuvent pas les accepter, a-t-il déclaré.

“C’est pourquoi il est dangereux pour des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent de donner de mauvais conseils liés aux élections”, a-t-il déclaré mardi dans une interview à l’Associated Press. “Parce que si quelqu’un dit aux électeurs d’apporter leur bulletin de vote par correspondance au bureau de vote le jour du scrutin, il leur apprend en fait comment se priver de leurs droits.”

LaRose a déclaré que cette possibilité avait suscité des inquiétudes parmi les responsables électoraux du comté.

Les militants du GOP – y compris le PDG de MyPillow, Mike Lindell – font écho aux mensonges selon lesquels l’élection de 2020 a été volée à l’ancien président Donald Trump et exhortent les électeurs du GOP à ne pas utiliser le courrier américain ou une machine à voter pour voter. Au lieu de cela, ils les ont encouragés à remplir un bulletin de vote par correspondance en papier et à le retourner en personne à la dernière minute.

Le plan est basé sur des théories du complot infondées selon lesquelles les fraudeurs manipuleront les systèmes de vote pour truquer les résultats des démocrates une fois qu’ils auront vu combien de votes républicains ont été rendus tôt. Il n’y a aucune preuve d’une telle fraude généralisée, ni que l’élection de 2020 ait été volée.

LaRose a encouragé les habitants de l’Ohio à rechercher des sources d’informations fiables – telles que le site Web de son bureau, le site Web du conseil des élections de leur comté et des rapports d’organisations de presse réputées – lorsqu’ils envisagent de voter.

Il a déclaré que le simple fait d’envoyer un bulletin de vote par correspondance est le chemin le plus simple pour les électeurs qui en ont demandé un. Pour ceux qui ont des inquiétudes concernant le service postal américain, son bureau a mis en place un outil de suivi des bulletins de vote en ligne.

Des urnes sécurisées, une située dans chacun des 88 conseils électoraux de comté de l’Ohio, sont une autre option, a-t-il déclaré. Ces bureaux accepteront également les bulletins de vote par correspondance en personne jusqu’à 19 h 30 le soir des élections.

Si un électeur qui a demandé un vote par correspondance change d’avis le jour du scrutin et décide de voter en personne dans sa circonscription, il sera autorisé à le faire – mais il devra voter par bulletin de vote provisoire, a déclaré le porte-parole de LaRose, Rob Nichols.

LaRose est candidat à la réélection le 8 novembre. Il affronte la démocrate Chelsea Clark, propriétaire d’une petite entreprise et membre du conseil municipal de la banlieue de Cincinnati, et Terpsehore “Tore” Maras, un podcasteur conservateur et négationniste qui se présente comme indépendant.

Julie Carr Smyth, Associated Press