Chef des droits de l’ONU: Protégez «l’espace civique» pour les militants du climat

BERLIN (AP) – Le haut responsable des droits de l’homme des Nations Unies a déclaré vendredi qu’il était important de protéger «l’espace civique» pour les jeunes militants écologistes afin de souligner l’urgence de lutter contre le changement climatique.

Volker Türk, qui dirige le bureau des droits de l’homme de l’ONU, a déclaré que même si le monde a encore beaucoup de travail à faire pour freiner le réchauffement climatique, même les progrès réalisés n’auraient pas été réalisés sans les protestations des jeunes.

“Je pense que nous devrions tous être éternellement reconnaissants envers les jeunes qui se mobilisent, qui plaident, qui nous font prendre conscience de ce que, en fait, leur vie va être si nous n’agissons pas aujourd’hui”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à Genève.

“Et nous devons nous assurer que l’espace civique pour eux est protégé et sauvegardé, et ne pas sévir comme nous l’avons vu dans de nombreuses régions du monde”, a ajouté Türk.

Il y a eu de plus en plus d’appels en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Australie et ailleurs pour empêcher les militants de bloquer les routes et les aéroports pour protester contre les effets néfastes des voyages en voiture et en avion.

Le ministre allemand des Transports, Volker Wissing, a déclaré jeudi que les militants qui ont tenté de bloquer deux des aéroports du pays cette semaine, provoquant des retards mineurs dans l’un d’entre eux, “n’ont rien à voir avec une manifestation légitime”.

Il a appelé l’État à “se défendre résolument contre ces criminels”, arguant que les efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre doivent être soutenus par une majorité démocratique.

Türk, le responsable de l’ONU, a décrit le changement climatique comme “le plus grand défi de notre temps”.

« Cela affecte la jouissance de tous les droits », a-t-il déclaré – une position de plus en plus partagée par certains tribunaux.

Türk a déclaré que les récentes décisions historiques en Allemagne et aux Pays-Bas, qui ont conclu que le fait de ne pas prévenir un changement climatique dangereux portera atteinte aux droits humains des jeunes et des générations futures, montrent que le problème est « vraiment une question de justice intergénérationnelle ».

The Associated Press