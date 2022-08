chef de police – Section locale de Shaw

Il est prouvé que les mineurs inculpés la semaine dernière pour avoir causé l’incendie de mai qui a détruit de grandes parties du Pheasant Run Resort fermé à St. Charles avaient auparavant vandalisé le complexe.

« Nous savons, en parcourant leur [electronic] appareils, nous avons certainement identifié quelques occasions où ils sont entrés et ont causé des dommages, brisant des fenêtres, jetant des objets par les fenêtres, des choses de cette nature », a déclaré le chef de la police de St. Charles, James Keegan, après la réunion du conseil municipal de St. Charles lundi. «Il y avait un groupe de certains des mineurs – peut-être pas tous les quatre – mais il y avait un groupe d’au moins quelques-uns d’entre eux qui sont entrés au moins deux autres fois et ont causé des dommages dans la station avant le jour qui est allé en groupe de quatre et a allumé les incendies.

Deux juvéniles mâles – un de Carol Stream et un de Wheaton – ont été accusés d’avoir causé l’incendie, tandis que deux autres juvéniles mâles – un de Carol Stream et un de Winfield – ont chacun été accusés d’intrusion dans le complexe.

Le juge du comté de DuPage, Anthony Coco, avait ordonné que les deux accusés d’avoir allumé l’incendie soient détenus, tandis que les deux autres ont été remis à la garde de leurs parents en détention à domicile.

Les mineurs détenus ont chacun été inculpés d’un chef d’accusation d’incendie criminel, d’un chef d’accusation de cambriolage, d’un chef d’accusation de dommages criminels à la propriété et de trois chefs d’accusation de délit d’intrusion criminelle dans un bâtiment. Les deux garçons qui ont été remis à la garde de leurs parents ont chacun été inculpés de deux chefs d’accusation d’intrusion criminelle dans un immeuble. L’âge des garçons varie de 14 à 17 ans.

“Nous pensons qu’il y a eu deux incendies intentionnels”, a déclaré Keegan. “Certains de ces éléments ont été corroborés sur la base de l’enquête sur l’incendie criminel que nous avons menée avec notre service d’incendie, le Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs et le prévôt des incendies de l’État… Il y a eu deux incendies distincts dans deux zones distinctes.”

Selon les autorités, les quatre mineurs sont entrés illégalement dans la propriété et deux des mineurs auraient été impliqués dans l’incendie de papiers à deux endroits différents. Les deux mineurs qui avaient mis le feu aux papiers auraient ensuite quitté les lieux sans éteindre le feu.

Vers 16 h 41 le 21 mai, la police et les pompiers de St. Charles ont répondu à l’ancien complexe Pheasant Run au 4051 E. Main St. suite à des rapports d’incendie sur le site. À leur arrivée, les autorités ont trouvé de grandes parties de la station engloutie par les flammes.

Il a fallu plus de 100 pompiers de 26 services d’incendie pour éteindre l’incendie. Le hall principal, Bourbon Street et les ailes A, B et E des chambres d’hôtel de Pheasant Run ont été détruits dans l’incendie.

Les équipages ont pu sauver la tour de 16 étages sur la propriété ainsi qu’une étable laitière qui avait abrité un restaurant. Un bâtiment qui avait abrité un amphithéâtre de 320 places a également été sauvé.