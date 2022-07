Chef de l’OTAN: les alliances sont confrontées au plus grand défi depuis la Seconde Guerre mondiale

MADRID (AP) – L’alliance militaire de l’OTAN est confrontée à son plus grand défi depuis la Seconde Guerre mondiale au milieu de la guerre en Ukraine, a déclaré mercredi le secrétaire général Jens Stoltenberg.

Stoltenberg a déclaré que les alliés de l’OTAN se rencontraient “au milieu de la crise de sécurité la plus grave à laquelle nous ayons été confrontés”, alors qu’il arrivait au sommet de l’alliance à Madrid. “Ce sera un sommet historique et transformateur.”

Stoltenberg a déclaré que l’alliance allait s’entendre sur la dissuasion pour pouvoir déployer plus de formations de combat et obtenir plus d’équipements prépositionnés d’ici l’année prochaine en Europe de l’Est.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky devrait prononcer un discours par vidéoconférence lors du sommet plus tard dans la journée.

The Associated Press