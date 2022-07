Chef de l’OTAN : l’Alliance fait face au plus grand défi depuis la Seconde Guerre mondiale

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

MADRID – Les dirigeants de l’OTAN se sont réunis mercredi pour tenter de transformer en action un sentiment urgent d’objectif déclenché par l’invasion russe de l’Ukraine – et de colmater toute fissure dans leur unité sur l’argent et la mission.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a brisé la paix en Europe et poussé l’OTAN à déverser des troupes et des armes en Europe de l’Est à une échelle jamais vue depuis la guerre froide.

Les membres de l’alliance ont également envoyé des milliards d’aide militaire et civile à l’Ukraine. Les 30 dirigeants de l’OTAN entendront directement le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, qui leur demandera probablement d’en faire encore plus lorsqu’il s’adressera au rassemblement par liaison vidéo.

La guerre a déjà déclenché une forte augmentation des forces de l’OTAN à l’est, et les alliés devraient convenir lors du sommet d’augmenter la force de réaction rapide de l’alliance de près de huit fois, de 40 000 à 300 000 soldats d’ici l’année prochaine. Les troupes seront basées dans leur pays d’origine, mais dédiées à des pays spécifiques du flanc oriental de l’OTAN, où l’alliance prévoit de constituer des stocks d’équipements et de munitions.

La Russie est sur le point d’être déclarée la menace numéro un de l’alliance, mais le document exposera également l’approche de l’OTAN sur des questions allant de la cybersécurité au changement climatique – et la portée économique et militaire croissante de la Chine. Pour la première fois, les dirigeants du Japon, de l’Australie, de la Corée du Sud et de la Nouvelle-Zélande assistent au sommet en tant qu’invités, reflet de l’importance croissante de la région indo-pacifique.

Le sommet s’est ouvert avec un problème résolu, après que la Turquie a accepté mardi de lever son opposition à l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’OTAN. En réponse à l’invasion, les deux nations nordiques ont abandonné leur statut non aligné de longue date et ont demandé à rejoindre l’OTAN pour se protéger contre une Russie de plus en plus agressive et imprévisible – qui partage une longue frontière avec la Finlande.