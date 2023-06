Chef de l’OTAN : l’Alliance doit soutenir l’Ukraine alors que l’offensive contre la Russie s’accélère

Un jour après avoir rencontré le président Biden à Washington, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, était de retour mercredi à Bruxelles pour préparer la réunion critique des ministres de la Défense de cette semaine avant le prochain sommet de l’alliance à Vilnius, en Lituanie.

La réunion des 15 et 16 juin au siège de l’OTAN intervient alors que l’Ukraine poursuit les premières étapes de ses opérations de contre-offensive très attendues contre la Russie.

« Nous ne savons pas si ce sera un tournant de la guerre, mais nous voyons que les Ukrainiens progressent et libèrent davantage de terres », a déclaré mercredi M. Stoltenberg lors d’une conférence de presse. « Nous savons que plus l’Ukraine gagne, plus sa main sera forte à la table des négociations. »

M. Stoltenberg, qui doit quitter ses fonctions de chef de l’OTAN en septembre, a déclaré que les membres de l’alliance recevront un briefing des responsables ukrainiens de la défense sur leurs progrès sur le champ de bataille. Ensuite, l’OTAN s’assurera qu’elle dispose de suffisamment d’armes, de fournitures et d’équipements de maintenance pour poursuivre le combat, a-t-il déclaré.

« Nous discuterons des besoins urgents et des défis à plus long terme pour l’Ukraine », a déclaré M. Stoltenberg. « Nous discuterons d’un programme de soutien pluriannuel, avec un financement substantiel, pour garantir que l’Ukraine puisse se défendre à plus long terme. »

Il a reconnu que l’Ukraine avait subi des pertes sur le champ de bataille, y compris des systèmes d’armes fournis par des pays occidentaux, mais a déclaré qu’il fallait s’y attendre. Les soldats ukrainiens font face à des lignes défensives bien préparées, notamment des champs de mines et des fossés de chars, alors qu’ils poursuivent leur progression, a-t-il déclaré.

« Bien sûr, il y aura des victimes. Personne ne s’attendait à ce qu’il n’y ait aucune victime », a déclaré M. Stoltenberg aux journalistes. « Il y a un combat acharné en cours. »

L’Associated Press a rapporté mercredi que les forces russes avaient tiré des missiles de croisière sur la ville d’Odessa, dans le sud de l’Ukraine, et bombardé la région de Donetsk, tuant au moins six personnes et endommageant des dizaines de maisons, ont déclaré des responsables régionaux ukrainiens.

Un porte-parole de l’armée ukrainienne a déclaré que la Russie avait intensifié ses attaques aériennes alors que la contre-offensive de Kiev se renforçait. La vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Maliar, n’a décrit jusqu’à présent que de modestes gains territoriaux contre les terres occupées par la Russie dans l’est et le sud de l’Ukraine, bien que la contre-offensive ne fasse que commencer sérieusement.

Mercredi à Washington, la Maison Blanche a intensifié son lobbying pour l’adhésion imminente de la Suède à l’OTAN mercredi alors que les objections de la Turquie et de la Hongrie jettent un doute sur la possibilité pour le pays scandinave de rejoindre l’alliance militaire avant le sommet des dirigeants du mois prochain.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré qu’Ankara n’approuverait pas l’adhésion de la Suède à l’OTAN alors que des « terroristes » manifestent à Stockholm, selon des dépêches. Il faisait référence aux manifestations d’activistes kurdes que les dirigeants turcs considèrent comme faisant partie d’un groupe terroriste indépendantiste.

La Turquie a ratifié la demande d’adhésion de la Finlande à l’OTAN en mars et la Maison Blanche souhaite qu’elle emboîte le pas à la Suède, qui a également demandé l’adhésion après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

« Nous l’avons dit et avons été très clairs, et ils devraient le faire sans tarder », a déclaré Karine Jean-Pierre, attachée de presse de la Maison Blanche, qualifiant la Suède de « partenaire de défense solide et capable qui partage les valeurs de l’OTAN et renforcera l’alliance ».

Par ailleurs, le sénateur de l’Idaho, James Risch, républicain de premier plan au sein de la commission sénatoriale des relations extérieures, a déclaré qu’il suspendrait une vente d’armes américaines de 735 millions de dollars – y compris des batteries de lance-roquettes HIMARS – à la Hongrie en guise de punition pour les objections de Budapest à l’adhésion de la Suède à l’OTAN. .

M. Risch exploite une règle qui exige que le président et les membres les plus importants des commissions des affaires étrangères du Sénat et de la Chambre donnent leur feu vert avant que le Département d’État puisse approuver une vente d’armes à l’étranger.

Mardi, le ministère de la Défense a annoncé un retrait de 325 millions de dollars de fournitures militaires fournies par les États-Unis à l’Ukraine, notamment des missiles sol-air avancés et de l’artillerie mobile lance-roquettes, ainsi que des « dizaines » de véhicules de combat d’infanterie Bradley supplémentaires et de véhicules blindés de transport de troupes Stryker. .

Les États-Unis ont fourni plus de 39 milliards de dollars d’aide à la sécurité à l’Ukraine depuis le début de l’invasion russe en février 2022.

Au cours de leurs réunions cette semaine, M. Austin et d’autres ministres de la défense de l’OTAN examineront un nouveau plan de production qui vise à remédier aux pénuries actuelles de leurs stocks militaires. L’alliance met en place un programme d’achat de munitions de 155 mm à l’échelle de l’OTAN d’une valeur de 1 milliard de dollars, a déclaré M. Stoltenberg.

« Cela renforcera à la fois notre capacité à nous défendre et à soutenir l’Ukraine », a-t-il déclaré. « Cela enverra un signal clair à l’industrie pour stimuler la production. »

— Ce compte était basé en partie sur des rapports de service de fil.