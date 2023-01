Chef de l’OTAN: la Suède a fait ce qu’il fallait pour rejoindre l’alliance

STOCKHOLM (AP) – Il est temps pour la Suède de rejoindre l’OTAN car elle a fait le nécessaire pour obtenir l’approbation de la Turquie pour l’adhésion, a déclaré lundi le secrétaire général de l’alliance militaire.

“J’ai dit que le moment était venu de mettre fin au processus de ratification pour la Suède”, a déclaré Jens Stoltenberg au journal suédois Aftonbladet dans une interview.

En mai, la Suède et la Finlande voisine ont abandonné leurs politiques de longue date de non-alignement militaire et ont demandé à rejoindre l’OTAN après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Cette décision nécessite l’approbation unanime des membres de l’alliance. La Turquie a retardé le processus tout en pressant les deux pays nordiques de réprimer les groupes qu’elle considère comme des organisations terroristes et d’extrader les personnes soupçonnées de crimes liés au terrorisme.

Le mois dernier, le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a déclaré que la Suède n’était même pas « à mi-chemin » dans la réalisation des engagements qu’elle avait pris pour obtenir le soutien d’Ankara. Ses remarques sont intervenues après qu’un tribunal suédois s’est prononcé contre l’extradition d’un journaliste recherché par la Turquie pour des liens présumés avec un coup d’État manqué en 2016.

« Je suis convaincu que la Suède deviendra membre de l’OTAN. Je ne veux pas donner de date précise pour quand cela se produira », a déclaré Stoltenberg. « Jusqu’à présent, le processus d’adhésion a été rare, inhabituel et rapide. Normalement, cela prend plusieurs années.

Le Premier ministre suédois, Ulf Kristersson, a déclaré que la Suède avait respecté ses engagements et que la décision « appartenait désormais à la Turquie ».

“Nous avons un très bon processus avec la Finlande et la Turquie et faisons exactement ce que nous avons dit, ce que la Turquie confirme maintenant”, a déclaré Kristersson dimanche, le premier jour de la conférence de trois jours sur le peuple et la défense à Salen, une station de ski. dans le centre de la Suède. L’événement a réuni Stoltenberg et des experts suédois en politique étrangère et en sécurité.

« Une législation interdisant la participation à des organisations terroristes est en cours d’application, et la Turquie est connue pour nommer des personnes qu’elle souhaite extrader. On sait également que la Suède a une législation claire et que c’est aux tribunaux de décider. Nous n’extradons pas non plus les citoyens suédois vers aucun pays.

Il n’y a pas eu de réaction immédiate de la Turquie aux commentaires de Stoltenberg et Kristersson.

Les parlements de 28 pays de l’OTAN ont déjà ratifié l’adhésion de la Suède et de la Finlande. La Turquie et la Hongrie sont les seuls membres qui n’ont pas encore donné leur accord.

Dans le cadre du mémorandum, les deux pays ont convenu de répondre aux préoccupations de sécurité de la Turquie, y compris les demandes d’expulsion et d’extradition de militants kurdes et de personnes liées à un réseau dirigé par le religieux musulman Fethullah Gulen basé aux États-Unis. Le gouvernement turc accuse Gulen d’avoir orchestré la tentative de coup d’État de 2016, ce qu’il nie.

Cependant, la plus haute juridiction suédoise a refusé d’extrader le journaliste Bulent Kenes, que la Turquie accuse d’être parmi les putschistes. Kenes, qui a obtenu l’asile en Suède, était le rédacteur en chef du journal de langue anglaise Today’s Zaman, qui appartenait au réseau Gulen et a été fermé dans le cadre de la répression d’Ankara contre le groupe.

Lundi, le gouvernement suédois a déclaré qu’il prévoyait de réactiver la conscription civile en demandant à l’Agence suédoise des contingences civiles de préparer l’éducation des personnes qui seraient appelées à servir dans les services d’urgence municipaux en cas de conflit militaire.

