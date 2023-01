Chef de l’ONU: une exposition de victimes nazies est un appel à combattre la cruauté

Commentez cette histoire Commenter

NATIONS UNIES – Le secrétaire général Antonio Guterres a déclaré jeudi que les nazis avaient tenté de priver des millions de Juifs de leurs noms avant de les tuer pendant la Seconde Guerre mondiale – mais lors de l’inauguration d’une installation de l’ONU avec les noms de 4,8 millions de victimes de l’Holocauste, il a déclaré qu’ils avaient échoué et tous ceux qui ont été massacrés “ne seront jamais oubliés”.

À la veille de la Journée internationale du souvenir de l’Holocauste, le chef de l’ONU a déclaré que l’exposition est un appel à l’action car un million de victimes restent non identifiées.

C’est aussi un appel au monde à “endiguer la vague de cruauté humaine et à combattre l’antisémitisme et toutes les formes de racisme où et quand il se manifeste”, a déclaré António Guterres.

La grande installation – “Le livre des noms des victimes de l’Holocauste” – a été apportée au siège de l’ONU à New York par Yad Vashem, le Centre mondial de commémoration de l’Holocauste à Jérusalem.

Il mesure 6,56 pieds (2 mètres) de haut, 3,3 pieds (un mètre) de large et 26,45 pieds (8 mètres) de long, avec les noms de 4,8 millions de victimes jusqu’à présent identifiées par Yad Vashem classés par ordre alphabétique sur les pages. Il y a des pages vierges à la fin symbolisant plus d’un million de Juifs assassinés qui ne sont toujours pas identifiés.

Guterres a rappelé que lorsque les prisonniers sont arrivés au camp de concentration d’Auschwitz, “leur nom a été effacé et remplacé par un numéro gravé sur l’avant-bras”. Après avoir perdu leurs noms, a-t-il dit, ils ont perdu la vie. Mais des millions de leurs noms ont été collectés, et leur mémoire perdure.

Le président de Yad Vashem, Dani Dayan, a parlé de deux noms dans le livre, ses grands-oncles, affirmant que les nazis et leurs collaborateurs « animés par une haine maniaque des Juifs et de tout ce qu’ils percevaient comme juif », cherchaient à exterminer tous les Juifs partout et à effacer leur noms, identités et culture.

“Nous ne pouvons pas faire revivre ne serait-ce qu’un seul des millions qu’ils ont assassinés”, a-t-il déclaré. “Mais nous pouvons – et le faisons – restaurer les noms et les histoires des victimes.”

Yad Vashem est le terme biblique hébreu pour « nom et mémorial », et Dayan a déclaré que le centre recueille la moindre information sur la vie et la mort des victimes.

“Nous le faisons parce que les victimes ne méritent rien de moins”, a-t-il déclaré.

Mais Yad Vashem espère également qu’en enregistrant et en enseignant leurs histoires “nous contribuons à prévenir des horreurs qui, même de loin, pourraient ressembler à la Shoah”, le mot hébreu pour l’Holocauste, a-t-il dit.

“L’histoire ne se répète jamais exactement, mais les phénomènes d’antisémitisme extrême et d’autres formes de haine raciale, de violence agressive, de dictatures corrompues sont récurrents”, a déclaré Dayan.

Dayan a déclaré que pour éviter une autre Shoah, il est essentiel de se souvenir de ses victimes, et “c’est pourquoi le Livre des noms est ici aux Nations Unies aujourd’hui, et pourquoi il est si important”.

L’ambassadeur d’Israël à l’ONU, Gilad Erdan, dont le grand-père a perdu sa femme et sept de ses huit enfants dans l’Holocauste, a déclaré que leurs noms sont inscrits dans le livre et que “grâce à Yad Vashem, leur mémoire vivra pour toujours”.

Il a également mis en garde contre les “forces du mal” déformant et niant l’Holocauste, affirmant que ces mensonges prolifèrent “à des vitesses terribles” sur Internet.

“L’ONU, une institution qui est née des cendres de l’Holocauste, porte une responsabilité intégrale et centrale dans la lutte active contre ces phénomènes d’antisémitisme et de négation de l’Holocauste”, a déclaré Erdan. “Il est de la responsabilité de chacun d’entre nous de dénoncer cette haine.”

La secrétaire générale adjointe, Melissa Fleming, a déclaré lors de l’événement inaugural que “l’exposition se tient en silence, mais elle en dit long”.