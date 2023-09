Chef de l’ONU — Questions mondiales

Alors que les dirigeants du monde devraient se réunir la semaine prochaine pour l’ouverture annuelle de haut niveau de l’Assemblée générale, le campus Midtown East de l’ONU le weekend a accueilli un large éventail d’acteurs énergiques – des groupes de jeunes et des organisations de femmes aux maires, militants communautaires et chefs d’entreprise – cherchant à renforcer le soutien aux objectifs avant le Sommet ODD .

Le Sommet des 18 et 19 septembre marquera la mi-parcours des ODD, entre leur lancement en 2015 et leur échéance 2030 .

« Aujourd’hui, seuls 15 % des objectifs sont en bonne voie, et beaucoup d’entre eux sont en train de faire marche arrière », a déclaré le Secrétaire général, ajoutant que : « Le Sommet des ODD de lundi sera le moment pour les gouvernements de se présenter à la table avec des plans et des propositions concrètes. pour accélérer les progrès.

Le manque d’intérêt du public à l’égard de la réalisation des objectifs, les frictions géopolitiques et, peut-être plus particulièrement, la situation mondiale. corona virus pandémie, ont laissé les ODD dans le besoin d’un plan de sauvetage mondial.

Dans l’état actuel des choses, les objectifs et la promesse des pays membres de l’ONU lorsqu’ils ont adopté le Programme 2030 « Ne laisser personne de côté » sont en grande difficulté : malgré certains progrès, au fil des années, de vastes lacunes dans la mise en œuvre sont apparues dans l’ensemble des 17 objectifs, qui visent à lutter contre tout, depuis la pauvreté, la faim et l’égalité des sexes jusqu’à l’accès à l’éducation et à l’énergie propre.

Pas seulement « cocher des cases »

Mais il a souligné que les ODD ne consistent pas à cocher des cases.

«Ils concernent les espoirs, les rêves, les droits et les attentes des personnes ainsi que la santé de notre environnement naturel. Il s’agit de réparer les torts historiques, d’apaiser les divisions mondiales et de mettre notre monde sur la voie d’une paix durable », a déclaré le chef de l’ONU.

Tout le monde doit se mobiliser pour contribuer à relancer les objectifs et garantir une vie meilleure aux populations et à la planète.

M. Guterres a ensuite salué le courage et la conviction des militants présents, affirmant qu’il savait que leur lutte mondiale pour les ODD « comporte un risque pour votre sécurité… liberté ». [and] même ta vie.

« Je vous exhorte à continuer », a-t-il déclaré, et il a également exhorté les membres du monde des affaires présents « à voir que le développement durable est le meilleur plan d’affaires de tous ».

« Aux femmes et aux jeunes qui nous rejoignent, continuez à appeler au changement dans vos communautés et à lutter pour vos droits et une place à chaque table, a déclaré le Secrétaire général.

Enfin, le chef de l’ONU a déclaré : « Aux autorités locales, les ODD ne seront pas sauvés à New York. Ils seront secourus dans vos communautés. Continuez donc à écouter les gens de vos communautés et à intégrer leurs besoins et leurs préoccupations dans vos politiques et investissements.