Chef de l’ONU — Questions mondiales

Dans un message commémorant dimanche la Journée internationale des personnes âgées, le chef de l’ONU a souligné le problème omniprésent de l’âgisme dans la société et la vulnérabilité des personnes âgées face à des crises telles que le COVID 19 pandémie, pauvreté et urgences climatiques.

« Aborder ces questions et bien d’autres est un impératif en matière de droits de l’homme qui profitera à tous », a-t-il déclaré.

Les jeunes d’aujourd’hui, les seniors de demain

Le thème de cette année Journée internationale est « Réaliser les promesses du déclaration universelle des droits de l’Homme pour les personnes âgées : à travers les générations.

Des études montrent que le nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus dans le monde devrait plus que doubler – passant de 761 millions en 2021 à 1,6 milliard en 2050 – et que le nombre de personnes âgées de 80 ans ou plus augmentera encore plus rapidement.

Cela souligne encore davantage l’urgence de renforcer la protection des droits humains des générations actuelles et futures de personnes âgées dans le monde.

Beaucoup à apporter

M. Guterres a souligné que les personnes âgées peuvent apporter des contributions significatives en termes de connaissances et d’expérience, et ont le potentiel de contribuer à la paix, au développement durable et à la protection de l’environnement.

« Nous devons garantir leur engagement actif, leur pleine participation et leurs contributions essentielles – notamment par le biais de politiques sociales et professionnelles construites autour de leurs besoins spécifiques », a-t-il déclaré.

Il a également souligné la nécessité du dialogue et de l’unité intergénérationnels en tant qu’éléments essentiels de la construction de sociétés plus inclusives et respectueuses des personnes âgées et d’un monde résilient pour tous.

OPS/Joshua Cogan D’ici 2050, il y aura deux fois plus de personnes âgées de 65 ans qu’en 2021.

Défendre les droits de l’homme

Faisant écho à l’appel du Secrétaire général, Claudia Mahler, Expert indépendant sur la jouissance de tous les droits de l’homme par les personnes âgéesa exhorté les nations à respecter les droits humains des personnes âgées, tels qu’ils sont consacrés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH).

« J’appelle les États membres, les Nations Unies, les institutions nationales des droits de l’homme, la société civile et toutes les parties prenantes concernées à faire de la Déclaration universelle une réalité pour toutes les personnes âgées », a-t-elle déclaré. dit.

Bien que la DUDH englobe les droits humains des personnes âgées, Mme Mahler s’est dite préoccupée par le fait que les personnes âgées restent souvent invisibles dans le droit international des droits humains en raison d’un manque de reconnaissance de l’âgisme et d’une interdiction explicite de la discrimination fondée sur l’âge.

« J’encourage les États membres à défendre et promouvoir l’universalité et l’indivisibilité des droits de l’homme en s’engageant en faveur d’un avenir de droits de l’homme pour toutes les personnes âgées, en gardant à l’esprit que les jeunes d’aujourd’hui sont les personnes âgées de demain. »

Experts indépendants

Les experts indépendants font partie de ce que l’on appelle les procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme. Ils sont mandatés pour surveiller et rendre compte de questions thématiques spécifiques, telles que les droits humains des personnes âgées ou la situation des pays.

Ils siègent à titre individuel. Ils ne font pas partie du personnel de l’ONU et ne reçoivent pas de salaire.