NATIONS UNIES (AP) – Près de la moitié de la population haïtienne, 2,2 millions d’adultes et 3 millions d’enfants, ont besoin d’aide humanitaire et des milliers de jeunes sont confrontés à des « niveaux stupéfiants » de violence sexiste, a déclaré jeudi le chef de l’agence des Nations Unies pour l’enfance.

« Les Haïtiens et notre équipe, ils me disent que ça n’a jamais été pire qu’aujourd’hui – une faim et une malnutrition sans précédent, une pauvreté écrasante, une économie paralysée, une résurgence du choléra et une insécurité massive qui crée une spirale mortelle de violence. » a déclaré Catherine Russell, directrice exécutive de l’UNICEF.

Russell a déclaré que ce qui était clair lors de sa visite qui venait de s’achever était que la police n’avait pas la capacité de sécuriser le pays et de protéger la population des gangs violents et que « quelque chose doit changer ».

« Nous devons, en tant que communauté internationale, dire que nous ne pouvons pas voir ce pays s’effondrer complètement », a-t-elle déclaré. « Et donc mon travail consiste à essayer d’attirer l’attention sur ce problème et de faire en sorte que les gens comprennent à quel point la crise humanitaire est terrible, quel genre d’impact cela a sur les enfants. »

Russell a répété lors d’une conférence de presse certaines des histoires qu’elle avait entendues dans un centre pour les survivants de la violence sexiste dans un quartier dangereux de la capitale, Port-au-Prince.

Une fillette de 11 ans, enceinte de huit mois, a raconté comment cinq hommes l’avaient attrapée dans la rue et l’avaient violée, a déclaré Russell. La fille a accouché quelques jours après leur conversation, a déclaré Shel.

Également au centre, Russell dirige une femme qui a décrit comment des hommes ont fait irruption chez elle et l’ont violée. Et quand sa sœur de 20 ans a résisté, ils l’ont tuée en lui mettant le feu puis en incendiant la maison.

« On m’a dit que cela faisait partie d’une nouvelle stratégie des groupes armés – ils violent des filles et des femmes et ils brûlent leurs maisons pour les rendre plus vulnérables et plus facilement contrôlables », a déclaré Russell.

Russell a pris la parole un jour après que William O’Neill, qui a été nommé en avril par le chef des droits de l’homme de l’ONU en tant qu’expert de l’ONU sur Haïti, a déclaré à la fin d’une visite de 10 jours dans la nation des Caraïbes assiégée qu’une force internationale spécialisée était nécessaire. pour lutter contre la violence des gangs et qu’un embargo sur les armes devrait être appliqué immédiatement.

« J’ai trouvé un pays meurtri par la violence, la misère, la peur et la souffrance », a déclaré O’Neill mercredi, ajoutant que tous les types de droits de l’homme étaient violés. « Il est urgent d’agir. La survie de toute une nation est en jeu. »

Un service de police en sous-effectif et sous-financé a du mal à lutter contre les gangs belligérants qui sont devenus plus puissants depuis l’assassinat en juillet 2021 du président Jovenel Moïse. La violence a entraîné une augmentation de la famine, avec des personnes incapables de quitter leur domicile et des camions incapables de livrer des marchandises.

La recrudescence des meurtres, des viols et des enlèvements a entraîné de violentes représailles, des civils tuant près de 200 personnes depuis avril lors d’attaques contre des membres présumés de gangs.

Depuis octobre, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé au déploiement immédiat d’une force armée internationale pour endiguer la violence des gangs et la pire crise des droits humains en Haïti depuis des décennies. Il a averti en avril que l’insécurité dans la capitale « a atteint des niveaux comparables à ceux des pays en conflit armé ».

Ni les États-Unis, qui ont été critiqués pour leurs précédentes interventions en Haïti, ni le Canada n’ont manifesté d’intérêt à diriger une telle force. La communauté internationale a plutôt choisi d’imposer des sanctions et d’envoyer du matériel militaire et d’autres ressources.

Edith M. Lederer, Associated Press