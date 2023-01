Chef de l’ONU: l’état de droit risque de devenir “l’état de non-droit”

Commentez cette histoire Commenter

NATIONS UNIES – Le secrétaire général Antonio Guterres a averti jeudi que l’état de droit risquait gravement de devenir “l’état de non-droit”, soulignant une multitude d’actions illégales à travers le monde, de l’invasion russe de l’Ukraine et des coups d’État dans la région du Sahel en Afrique à Le programme illégal d’armes nucléaires de la Corée du Nord et les attaques sans précédent de l’Afghanistan contre les droits des femmes et des filles.

Le chef de l’ONU a également cité en exemple l’effondrement de l’État de droit au Myanmar depuis que l’armée a renversé le gouvernement élu d’Aung San Suu Kyi en février 2021, entraînant “un cycle de violence, de répression et de graves violations des droits de l’homme”. l’état de droit en Haïti, qui est en proie à des violations généralisées des droits, à la montée en flèche des taux de criminalité, à la corruption et à la criminalité transnationale.

“Du plus petit village à la scène mondiale, l’état de droit est tout ce qui se dresse entre la paix et la stabilité et une lutte brutale pour le pouvoir et les ressources”, a déclaré António Guterres au Conseil de sécurité de l’ONU.

Le secrétaire général a toutefois déploré que, dans toutes les régions du monde, les civils subissent les effets des conflits, des meurtres, de la pauvreté croissante et de la faim, tandis que les pays continuent de ” bafouer le droit international en toute impunité “, notamment en recourant illégalement à la force et en développant des armes nucléaires.

Comme exemple de violation de l’état de droit, Guterres a d’abord cité l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février.

Le conflit en Ukraine a créé “une catastrophe humanitaire et des droits de l’homme, a traumatisé une génération d’enfants et a accéléré la crise alimentaire et énergétique mondiale”, a déclaré le secrétaire général. Et faisant référence à l’annexion par la Russie de quatre régions d’Ukraine fin septembre ainsi qu’à son annexion de la Crimée en 2014, il a déclaré que toute annexion résultant de la menace ou de l’usage de la force est une violation de la Charte des Nations Unies et du droit international.

Le chef de l’ONU a ensuite condamné les meurtres illégaux et les actes extrémistes contre les Palestiniens et les Israéliens en 2022, et a déclaré que l’expansion des colonies par Israël – que l’ONU a dénoncée à plusieurs reprises comme une violation du droit international – “suscite la colère et le désespoir”.

António Guterres s’est dit “très préoccupé” par les initiatives unilatérales prises ces derniers jours par le nouveau gouvernement conservateur du Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui met en œuvre un programme ultra-nationaliste qui pourrait menacer une solution à deux États.

“L’état de droit est au cœur de la réalisation d’une paix juste et globale, basée sur une solution à deux États, conformément aux résolutions de l’ONU, au droit international et aux accords antérieurs”, a-t-il souligné.

Plus largement, le secrétaire général a déclaré que l’état de droit est le fondement des Nations unies et la clé de ses efforts pour trouver des solutions pacifiques à ces conflits et autres crises.

Il a exhorté les 193 États membres de l’ONU à respecter “la vision et les valeurs” de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle des droits de l’homme, à respecter le droit international et à régler pacifiquement les différends.

La réunion du conseil sur le renforcement de l’État de droit, présidée par le ministre japonais des Affaires étrangères Yoshimasa Hayashi dont le pays a décidé du sujet, a déclenché des affrontements, notamment à propos de la guerre en Ukraine, entre la Russie et les partisans occidentaux du gouvernement de Kyiv. Près de 80 pays ont pris la parole.

“Aujourd’hui, nous sommes en proie à la guerre d’agression en Europe et aux conflits, à la violence, au terrorisme et aux tensions géopolitiques, allant de l’Afrique au Moyen-Orient, de l’Amérique latine à l’Asie-Pacifique”, a déclaré Hayashi.

“Nous, les États membres, devons nous unir pour l’État de droit et coopérer les uns avec les autres pour nous opposer aux violations de la Charte telles que l’agression” et “l’acquisition de territoire par la force d’un État membre”, a-t-il déclaré de manière claire. référence à l’invasion russe de l’Ukraine.

L’ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield a déclaré au conseil “un engagement à toute épreuve” pour les États-Unis et un principe fondamental des Nations Unies est que “personne, aucun premier ministre ou président, aucun État ou pays n’est au-dessus de la loi”.

Malgré des progrès “sans précédent” vers la paix et la prospérité depuis la fondation de l’ONU sur les cendres de la Seconde Guerre mondiale, elle a déclaré que certains pays manquaient à leur engagement envers les principes de la Charte des Nations Unies — “l’exemple le plus flagrant” la Russie — ou sont ” permettant aux briseurs de règles de continuer sans responsabilité.

Thomas-Greenfield a appelé à ce que ceux qui ne respectent pas la souveraineté, l’intégrité territoriale, les droits de l’homme et les libertés fondamentales soient tenus responsables, citant la Russie, la Corée du Nord, l’Iran, la Syrie, le Myanmar, la Biélorussie, Cuba, le Soudan et les dirigeants talibans d’Afghanistan.

L’ambassadeur russe à l’ONU, Vassily Nebenzia, a accusé l’Occident d’utiliser la réunion du conseil “pour vendre le récit sur la responsabilité apparente de la Russie dans les menaces à la paix et à la sécurité internationales, ignorant toutefois leurs propres violations flagrantes”.

Il a déclaré qu’avant le 24 février dernier, “le droit international avait été bafoué à plusieurs reprises”, affirmant que les racines de la situation actuelle “résidaient dans l’étonnante volonté de Washington de jouer un rôle de gendarme mondial”.

Nebenzia a cité de nombreux cas, notamment les bombardements de l’OTAN en ex-Yougoslavie et en Libye, l’invasion de l’Irak par les États-Unis “utilisant un faux prétexte” de la présence d’armes de destruction massive, de la “guerre contre le terrorisme” en Afghanistan – et il a blâmé l’Occident pour ce que Moscou appelle l’actuelle « opération militaire spéciale ».

La première vice-ministre ukrainienne des Affaires étrangères, Emine Dzhaparova, a déclaré “c’est très noir sur blanc” que la Russie soit responsable des crimes en Ukraine et devrait être tenue pour responsable”.