NATIONS UNIES – Le chef de l’ONU a averti dans un nouveau rapport que la situation humanitaire déjà désastreuse en Syrie s’aggrave et que si les livraisons d’aide de la Turquie au nord-ouest tenu par les rebelles ne sont pas renouvelées le mois prochain, des millions de Syriens pourraient ne pas survivre à l’hiver. Le secrétaire général Antonio Guterres a déclaré dans le rapport au Conseil de sécurité de l’ONU obtenu lundi par l’Associated Press que l’aide transfrontalière au nord-ouest reste “un élément indispensable” des opérations humanitaires pour atteindre toutes les personnes dans le besoin.

Les livraisons à travers les lignes de conflit à l’intérieur du pays, pour lesquelles la Russie, proche alliée de la Syrie, a fait pression, ont augmenté, mais António Guterres a déclaré qu’elles ne pouvaient pas se substituer à “la taille ou la portée de l’opération transfrontalière massive des Nations Unies”.

La Russie a également fait pression pour des projets de relèvement rapide en Syrie et Guterres a déclaré qu’au moins 374 ont eu lieu dans tout le pays depuis janvier, bénéficiant directement à plus de 665 000 personnes, mais il a déclaré qu’une “expansion supplémentaire” était nécessaire.

Le conseil a demandé un rapport du secrétaire général sur les besoins humanitaires de la Syrie dans la résolution de juillet qui a prolongé la livraison de nourriture, de médicaments et d’autres aides désespérément nécessaires via le point de passage de Bab al-Hawa de la Turquie au nord-ouest d’Idlib pendant six mois jusqu’en janvier. dix.

La Russie a cherché à réduire l’aide transfrontalière, dans le but de l’éliminer.

En juillet 2020, la Chine et la Russie ont opposé leur veto à une résolution de l’ONU qui aurait maintenu deux points de passage frontaliers depuis la Turquie pour l’aide humanitaire au nord-ouest d’Idlib. Quelques jours plus tard, la livraison de l’aide a été réduite au seul point de passage de Bab al-Hawa pendant un an, comme ils l’avaient demandé.

En juillet 2021, la Russie a fait pression pour une nouvelle réduction, acceptant finalement une prolongation de six mois avec un autre contingent de six mois sur un rapport du secrétaire général sur les progrès des livraisons transversales. Mais en juillet de cette année, la Russie a insisté sur l’autorisation de l’ONU pour seulement six mois.

Appelant vivement à ce que Bab al-Hawa reste ouvert à l’aide de l’ONU, António Guterres a averti qu'”un arrêt des livraisons transfrontalières au milieu des mois d’hiver risquerait de priver des millions de Syriens de l’aide nécessaire pour supporter des conditions météorologiques difficiles”.

Il a déclaré que l’aide transfrontalière “reste une bouée de sauvetage pour des millions de personnes” et que le renouvellement par le Conseil de sécurité de la résolution autorisant la poursuite des livraisons n’est pas seulement “critique” mais “un impératif moral et humanitaire”.

Selon son rapport, 7,5 millions de personnes vivent dans des zones qui ne sont pas sous le contrôle du gouvernement syrien, principalement dans le nord avec un petit nombre à Rukban dans le sud-est, et 6,8 millions d’entre elles ont besoin d’une aide humanitaire en raison des hostilités et des déplacements massifs.

Plus largement, a déclaré Guterres, « après 11 ans de conflit, le pays compte toujours le plus grand nombre de personnes déplacées à l’intérieur du monde, entraîne l’une des plus grandes crises de réfugiés au monde et la situation humanitaire continue de se détériorer ». La situation déjà désastreuse est aggravée par la propagation du choléra dans tout le pays, la pandémie de COVID-19, la détérioration de l’économie et du climat et d’autres chocs d’origine humaine, a-t-il déclaré.

“En raison de ces défis, en 2023, on estime que 15,3 millions de personnes, sur une population totale de 22,1 millions, auront besoin d’une aide humanitaire, contre 14,6 millions de personnes en 2022”, a déclaré le secrétaire général. “C’est le plus haut niveau de personnes dans le besoin depuis le début du conflit” en 2011.

Les données sur les besoins humanitaires recueillies par l’ONU et ses partenaires auprès de plus de 34 000 ménages en juillet et août ont révélé que 85 % des ménages étaient totalement incapables ou insuffisamment capables de répondre à leurs besoins de base, une augmentation par rapport à 75 % en 2021, selon le rapport.

Le rapport cite également une augmentation de 48 % de la malnutrition aiguë sévère chez les enfants âgés de 6 mois à 5 ans en 2022 par rapport à 2021. Au moins 25 % des enfants de moins de cinq ans dans certains districts présentent un retard de croissance et risquent de subir des dommages irréversibles à leur développement physique et cognitif ainsi que “des infections répétées, des retards de développement, des handicaps et des décès”, a-t-il déclaré.

Le secrétaire général António Guterres a déclaré que les conditions météorologiques hivernales devraient aggraver la situation de millions de Syriens, et parmi les plus vulnérables se trouvent ceux du nord-ouest qui dépendent des livraisons d’aide transfrontalières et sont confrontés à une détérioration des conditions humanitaires en raison des hostilités en cours et “d’un approfondissement économique”. crise.”