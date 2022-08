Chef de l’ONU : les Rohingyas doivent faire partie de la solution à la crise au Myanmar

NATIONS UNIES (AP) – Le secrétaire général Antonio Guterres a appelé mercredi le gouvernement militaire du Myanmar à inclure l’ethnie Rohingya dans une solution à la crise politique du pays.

Il a commenté la veille du cinquième anniversaire du début d’un exode massif de la minorité musulmane vers le Bangladesh pour échapper à une répression militaire dans l’État de Rakhine, au nord du Myanmar.

Le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré que Guterres avait noté “les aspirations inlassables à un avenir inclusif” pour les Rohingyas, qui sont confrontés à une discrimination généralisée au Myanmar à majorité bouddhiste. La plupart se voient refuser la citoyenneté et de nombreux autres droits.

Le conflit qui couvait depuis longtemps avec les Rohingyas a explosé le 25 août 2017, lorsque l’armée birmane a lancé ce qu’elle a appelé une campagne de déminage à Rakhine en réponse aux attaques contre la police et les gardes-frontières par un groupe militant rohingya. Plus de 700 000 Rohingyas ont fui vers le Bangladesh alors que les troupes auraient commis des viols et des meurtres en masse et incendié des milliers de maisons.

En janvier 2020, la Cour internationale de justice, la plus haute juridiction de l’ONU, a ordonné au Myanmar de faire tout ce qui était en son pouvoir pour empêcher le génocide contre les Rohingyas. Deux jours plus tôt, une commission indépendante mise en place par le gouvernement du Myanmar avait conclu qu’il y avait des raisons de croire que les forces de sécurité avaient commis des crimes de guerre contre les Rohingyas, mais pas un génocide.

En mars 2022, les États-Unis ont déclaré que l’oppression des Rohingyas équivalait à un génocide après que les autorités ont confirmé les récits d’atrocités de masse contre des civils par l’armée du Myanmar.

Le porte-parole de Guterres a déclaré que “les auteurs de tous les crimes internationaux commis au Myanmar devraient être tenus responsables”, ajoutant que “la justice pour les victimes contribuera à un avenir politique durable et inclusif pour le pays et son peuple”.

Plus tôt ce mois-ci, la Première ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina, a déclaré à la chef des droits de l’homme de l’ONU, Michelle Bachelet, qu’environ 1 million de réfugiés rohingyas vivant dans des camps surpeuplés au Bangladesh devaient rentrer chez eux au Myanmar.

“Les Rohingyas sont des ressortissants du Myanmar et ils doivent être ramenés”, a déclaré Hasina, cité par l’attaché de presse de Bachelet, Ihsanul Karim.

Mais Dujarric, le porte-parole de l’ONU, a déclaré qu’il n’y avait aucune perspective immédiate de retour des Rohingyas, notant que plus de 150 000 Rohingyas sont toujours confinés dans des camps dans l’État de Rakhine au Myanmar.

La Chine a négocié un accord en 2017 entre le Bangladesh et le Myanmar pour rapatrier les Rohingyas. Mais Hasina et d’autres responsables bangladais ont exprimé leur frustration face à ce qu’ils appellent l’inaction du Myanmar à les reprendre. Les Rohingyas ont hésité à revenir sans que leurs griefs de longue date soient pris en compte.

L’armée du Myanmar a renversé le gouvernement élu du pays en février 2021 alors que le parti d’Aung San Suu Kyi était sur le point d’entamer un deuxième mandat. La prise de contrôle militaire s’est heurtée à une large opposition publique, qui s’est depuis transformée en résistance armée que certains experts de l’ONU ont qualifiée de guerre civile. Les détracteurs de l’armée l’ont accusée de commettre des violations généralisées des droits humains.

Suite au coup d’État militaire, Dujarric a déclaré que “la situation humanitaire, des droits de l’homme et de la sécurité au Myanmar s’est détériorée”.

Le secrétaire général “souligne que la participation pleine et effective du peuple rohingya fait partie intégrante d’une solution à la crise menée par le Myanmar”, a-t-il déclaré. « Il est essentiel que la communauté internationale continue de rechercher des solutions globales, durables et inclusives à la crise. »

Dujarric a déclaré qu’un meilleur accès aux zones touchées pour les responsables humanitaires et de développement de l’ONU et leurs partenaires est “crucial”.

