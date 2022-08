Chef de l’ONU : les Rohingyas doivent faire partie de la solution à la crise au Myanmar

Le conflit qui couvait depuis longtemps avec les Rohingyas a explosé le 25 août 2017, lorsque l’armée birmane a lancé ce qu’elle a appelé une campagne de déminage à Rakhine en réponse aux attaques contre la police et les gardes-frontières par un groupe militant rohingya. Plus de 700 000 Rohingyas ont fui vers le Bangladesh alors que les troupes auraient commis des viols et des meurtres en masse et incendié des milliers de maisons.