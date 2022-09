NATIONS UNIES (AP) – Le chef des Nations Unies a exhorté mercredi les rivaux politiques de la Libye à préserver la paix “à tout prix” et à s’entendre rapidement sur des changements juridiques afin que des élections puissent avoir lieu car il y a une question de “légitimité gouvernementale qui devient désormais extrêmement difficile à surmonter.”

Le secrétaire général Antonio Guterres a également fortement encouragé les puissances mondiales et les pays qui ont des intérêts dans ce pays d’Afrique du Nord à se réunir à nouveau à Berlin, affirmant que les conférences précédentes des principaux acteurs étaient “l’instrument international le plus utile que nous ayons eu pour éviter le pire”.

La Libye a plongé dans le chaos après qu’un soulèvement soutenu par l’OTAN a renversé et tué le dictateur de longue date Mouammar Kadhafi en 2011. Le comté d’Afrique du Nord, riche en pétrole, est depuis des années divisé entre des administrations rivales à l’est et à l’ouest, chacune soutenue par des milices voyous et des gouvernements étrangers.

La crise politique actuelle du pays découle de l’échec de la tenue d’élections en décembre 2021 et du refus du Premier ministre Abdul Hamid Dbeibah, qui dirigeait un gouvernement de transition, de se retirer. En réponse, le parlement basé à l’est du pays a nommé un Premier ministre rival, Fathy Bashagha, qui cherche depuis des mois à installer son gouvernement à Tripoli.

La chef politique de l’ONU, Rosemary DiCarlo, a averti le Conseil de sécurité le 30 août que l’incapacité à résoudre la crise politique en Libye et à tenir des élections retardées constitue une menace croissante dans le pays, soulignant les récents affrontements violents qui ont tué au moins 42 personnes et blessé 159 autres, selon autorités libyennes.

Elle a déclaré que les affrontements entre groupes armés soutenant les prétendants rivaux au poste de Premier ministre impliquaient l’utilisation aveugle d’armes moyennes et lourdes et déplacé 50 familles, endommagé considérablement cinq établissements de santé et affecté deux centres de détention pour migrants et réfugiés impliquant un total de 560 personnes. .

Le secrétaire général Guterres a déclaré mercredi lors d’une conférence de presse qu’il est difficile de savoir quel est le plus grand défi pour son nouvel envoyé récemment nommé pour la Libye, Abdoulaye Bathily, un ancien ministre sénégalais et diplomate de l’ONU dont la sélection après une recherche de neuf mois dans un chaos croissant en le pays a déjà été combattu par Dbeibah.

Le chef de l’ONU a déclaré que préserver la paix entre l’Est et l’Ouest et éviter les affrontements comme les récents dans la capitale Tripoli entre les milices soutenant Dbeibah et Fathi, sont “fondamentaux”.

António Guterres a appelé la Chambre des représentants basée dans l’est et le Haut Conseil d’État, un organe consultatif basé dans la capitale Tripoli, à s’accorder rapidement sur des changements juridiques afin que des élections puissent avoir lieu.

Le vote présidentiel du 24 décembre a été reporté en raison de différends entre les factions rivales sur les lois régissant les élections et les candidats présidentiels controversés. Les législateurs ont fait valoir que le mandat du gouvernement de Dbeibah a pris fin le 24 décembre.

António Guterres a déclaré qu’un autre défi consiste à s’assurer que “tous les acteurs extérieurs” soutiennent un processus de réconciliation ainsi que des développements politiques menant à des élections, et “un gouvernement légitime que tout le monde accepte”.

Le secrétaire général a répondu à une question sur l’importance de relancer le processus de Berlin en disant “Je pense que c’est très important”.

Il a déclaré que la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock “avait déjà indiqué que l’Allemagne réfléchirait à cette possibilité, et je l’encourage fortement”.

Lors de la première conférence de Berlin en janvier 2020, la chancelière allemande Angela Merkel a accueilli les dirigeants de 11 pays et les deux principaux dirigeants rivaux de la Libye dans la capitale allemande. Ils ont accepté de respecter un embargo sur les armes largement violé, de suspendre le soutien militaire aux parties belligérantes et de les pousser à parvenir à un cessez-le-feu complet.

Lors de la dernière conférence de Berlin en juin 2021, où l’Allemagne et les Nations unies ont réuni 17 pays, la direction de la transition libyenne dirigée par Dbeibah a souligné son engagement en faveur des élections du 24 décembre. Les puissances impliquées en Libye se sont réengagées à s’abstenir de s’ingérer dans les affaires intérieures de la Libye et ont déclaré que les forces étrangères et les mercenaires devaient être retirés « sans délai » – ce sur quoi il y a eu très peu de progrès à ce jour.

Guterres a déclaré qu’il était malheureusement « impossible de parvenir à une solution complète » à la crise politique libyenne par le processus de Berlin, « mais il était possible d’éviter le pire » et il soutient une autre conférence de Berlin.

Edith M, Lederer, The Associated Press