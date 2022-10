Chef de l’ONU : le monde est dans une “lutte à mort” pour sa survie

NATIONS UNIES – Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a averti lundi que le monde était engagé dans “une lutte à mort” pour sa survie alors que “le chaos climatique galope” et a accusé les 20 pays les plus riches du monde de ne pas en faire assez pour arrêter la planète de la surchauffe. Le chef de l’ONU a déclaré que les émissions de gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique étaient à un niveau record et en augmentation, et qu’il était temps de “faire un compromis au niveau quantique” entre les pays développés riches qui émettaient la plupart des gaz piégeant la chaleur et les économies émergentes qui se sentent souvent ses pires effets.

Guterres a pris la parole alors que les représentants du gouvernement ont ouvert une réunion à Kinshasa, la capitale du Congo, pour préparer la grande conférence sur le climat dirigée par l’ONU dans la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh en novembre. C’est une période d’impacts climatiques immenses dans le monde entier – des inondations qui ont submergé un tiers du Pakistan et l’été le plus chaud d’Europe depuis 500 ans aux ouragans et typhons qui ont frappé les Philippines, Cuba et l’État américain de Floride.

Au cours des dernières semaines, António Guterres a intensifié son action en faveur de la version climatique consistant à demander aux pollueurs de payer pour ce qu’ils ont fait, généralement appelé “pertes et dommages”, et il a déclaré lundi que les gens devaient agir maintenant.

« Le fait de ne pas agir sur les pertes et les dommages entraînera une plus grande perte de confiance et davantage de dommages climatiques. C’est un impératif moral qui ne peut être ignoré.

António Guterres a déclaré que la réunion de la COP27 en Égypte “doit être le lieu d’action sur les pertes et dommages”.

Dans un langage inhabituellement critique, il a déclaré que les engagements du soi-disant groupe G20 des 20 principales économies mondiales “arrivent beaucoup trop peu et beaucoup trop tard”.

Guterres a averti que les promesses et les politiques actuelles “ferment la porte à nos chances de limiter l’augmentation de la température mondiale à 2 degrés Celsius, sans parler d’atteindre l’objectif de 1,5 degré”.

“Nous sommes dans une lutte à mort pour notre propre sécurité aujourd’hui et notre survie demain”, a-t-il déclaré.

“La COP27 est le lieu où tous les pays – dirigés par le G20 – montrent qu’ils sont dans ce combat, et ensemble”, a déclaré António Guterres. “Et la meilleure façon de le montrer est de se présenter à la COP27 à Charm el-Cheikh.”

Les pays riches, en particulier les États-Unis, ont émis bien plus que leur part de dioxyde de carbone piégeant la chaleur provenant de la combustion du charbon, du pétrole et du gaz naturel, selon les données. Des pays pauvres comme le Pakistan et Cuba ont été touchés bien plus que leur part des émissions mondiales de carbone.

On parle de pertes et de dommages depuis des années, mais les pays riches ont souvent hésité à négocier des détails sur le paiement des catastrophes climatiques passées, comme les inondations au Pakistan cet été.

La question est fondamentale pour les pays en développement du monde et Guterres rappelle aux nations riches “qu’elles ne peuvent pas essayer de la balayer sous le tapis… Les nations du G20 doivent assumer la responsabilité du grand besoin que leurs actions ont causé”, a déclaré Mohamed Adow de Power. Shift Africa, qui tente de mobiliser l’action climatique en Afrique.

Michael Oppenheimer, professeur de sciences du climat et d’affaires internationales à l’Université de Princeton, a déclaré dans un e-mail que si les pays à revenu élevé et d’autres grands émetteurs comme la Chine veulent que la convention des Nations Unies sur le changement climatique reste utile, “ils devront s’attaquer sérieusement aux pertes et aux dommages”.

Sinon, a-t-il dit, les négociations “se dirigent vers une impasse interminable”.

Les pays pauvres à faibles émissions peuvent simplement refuser de discuter de quoi que ce soit d’autre jusqu’à ce que le problème soit résolu, a déclaré Oppenheimer. Les pays plus riches peuvent trouver un moyen de contourner le problème sans payer pour les dommages directs en payant davantage les pays les plus pauvres pour s’adapter à la réduction des catastrophes futures, mais même dans ce cas, les pays développés devront débourser de l’argent, et pas seulement faire des promesses comme ils l’ont fait dans le passé, il a dit.

Les remarques de Guterres “mettent en évidence ce que les petites îles et les pays les moins avancés soutiennent depuis des décennies – que les pertes et les dommages sont irréfutables et affectent déjà de manière disproportionnée les pays et les communautés les plus vulnérables”, a déclaré Adelle Thomas, climatologue des Bahamas.

“Nous atteignons un point de rupture, où les pays développés doivent réagir au lieu de continuer à retarder l’action avec des promesses vides et des discussions prolongées”, a-t-elle ajouté.

