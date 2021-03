Chef de l’ONU: l’appel pour le Yémen rapporte 1,7 milliard de dollars «  décevants  »

Cependant, le montant levé était inférieur à ce que l’ONU a reçu l’année dernière et d’un milliard de dollars de moins que ce qui avait été promis lors de la conférence de 2019, a-t-il déclaré.

Guterres a appelé les pays à «repenser ce qu’ils peuvent faire pour aider à prévenir la pire famine que le monde ait connue depuis des décennies».

Dès le départ, il était peu probable que les donateurs atteignent l’objectif de l’ONU, compte tenu de la pandémie de coronavirus et de son impact dévastateur sur les économies du monde entier. Les allégations de corruption dans les opérations de secours au Yémen ont également joué un rôle.

La guerre au Yémen a commencé en 2014 lorsque les rebelles Houthis soutenus par l’Iran se sont emparés de la capitale, Sanaa, et d’une grande partie du nord du pays. La coalition dirigée par l’Arabie saoudite et soutenue par les États-Unis est intervenue quelques mois plus tard pour déloger les rebelles et restaurer le gouvernement internationalement reconnu.

Le conflit a tué quelque 130 000 personnes, provoqué la pire catastrophe humanitaire au monde et annulé les progrès du développement de 20 ans, selon le programme de développement des Nations Unies.

La moitié des établissements de santé du Yémen ont été fermés ou détruits et 4 millions de Yéménites ont été chassés de leurs foyers. La pandémie, les épidémies de choléra et la malnutrition infantile sévère ont entraîné des milliers de décès supplémentaires.

Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires a averti que cette année, plus de 16 millions de personnes au Yémen mourront de faim, dont environ un demi-million vivent déjà dans des conditions proches de la famine.

Guterres a appelé à un cessez-le-feu à l’échelle nationale et à des négociations menées par l’ONU pour mettre fin à la guerre. En fin de compte, le seul moyen de parvenir à la paix passe par un cessez-le-feu immédiat à l’échelle nationale … Il n’y a pas d’autre solution, a-t-il dit.

Jan Egeland, secrétaire général du Conseil norvégien pour les réfugiés, qui est en visite au Yémen pendant une semaine, a également qualifié le résultat de la conférence de « décevant », avertissant que le manque de financement entraînerait des réductions massives de l’aide au Yémen.

« La pénurie d’aide humanitaire se mesurera en vies perdues », a-t-il déclaré.

L’Arabie saoudite, qui dirige la coalition combattant les Houthis, a annoncé qu’elle donnerait 430 millions de dollars d’aide au Yémen cette année, acheminés via l’ONU et les agences connexes. L’Arabie saoudite avait promis un demi-milliard de dollars d’ici 2020, le montant le plus élevé promis par un pays.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a conduit la délégation américaine à la conférence, qui a eu lieu au milieu des tentatives de l’administration du président Joe Biden de mettre fin au conflit.

Il a déclaré que les États-Unis donneraient 191 millions de dollars au Yémen cette année, soit une baisse d’environ 35 millions de dollars par rapport au montant annoncé lors de la conférence d’engagement de 2020.

Il a déclaré que les États-Unis avaient fait un don de 191 millions de dollars au Yémen, portant le total américain à plus de 350 millions de dollars jusqu’à présent d’ici l’exercice 2021.

Il a appelé à un cessez-le-feu et aux factions en guerre de mettre fin à leur ingérence dans les opérations de secours et de «permettre à l’aide d’atteindre les femmes, les enfants et les hommes innocents».

«Nous ne pouvons mettre fin à la crise humanitaire au Yémen qu’en mettant fin à la guerre au Yémen. Et donc les États-Unis renforcent nos efforts diplomatiques pour mettre fin à la guerre », a déclaré Blinken.

L’Allemagne (241 millions de dollars), les Émirats arabes unis (230 millions de dollars), le Royaume-Uni (123,23 millions de dollars) et l’Union européenne (116,2 millions de dollars) ont également annoncé d’autres contributions importantes.

Des pays prospères comme les États-Unis, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont considérablement réduit leur aide au Yémen l’année dernière. Les réductions sont intervenues au milieu de la pandémie, des allégations de corruption et des craintes que l’aide ne parvienne pas aux destinataires prévus dans les zones contrôlées par les rebelles.

L’année dernière, les organisations de secours ont reçu environ 1,9 milliard de dollars – la moitié de ce qui était nécessaire et la moitié de ce qui avait été donné l’année dernière, selon David Miliband, chef de l’International Rescue Committee.

Mohammed Abdul-Salam, porte-parole des Houthis, a déclaré que de telles conférences d’annonces de contributions « n’aident pas le Yémen autant qu’elles aident les pays agressés », se référant à la coalition dirigée par l’Arabie saoudite.

« Arrêter l’agression et lever le siège est la plus grande aide qui puisse être apportée au Yémen », a-t-il déclaré dans une série de tweets.

Plusieurs orateurs à la conférence ont appelé les Houthis à arrêter leur offensive sur la province centrale de Marib et leurs attaques transfrontalières croissantes contre l’Arabie saoudite.

«L’argent n’est pas tout ce dont les Yéménites ont besoin. Ils ont besoin de mettre fin aux attaques contre les civils; ils ont besoin d’un cessez-le-feu; ils doivent mettre fin aux blocages bureaucratiques et politiques des flux d’aide », a déclaré Miliband.

Les rebelles ont renouvelé leur offensive sur Marib plus tôt le mois dernier pour reprendre la province riche en pétrole au gouvernement internationalement reconnu. Mais ils n’ont fait aucun progrès. Les combats ont déplacé plus de 10 500 personnes en seulement trois semaines, a annoncé lundi l’agence des Nations Unies pour les migrations.

L’Autorité saoudienne de protection civile a déclaré que le missile Houthi avait atterri lundi dans une rue du sud de la province de Jizan et blessé au moins cinq civils, dont trois Saoudiens et deux Yéménites, a rapporté l’agence de presse officielle. Le projectile a également endommagé au moins des maisons et des véhicules.

Il n’y a eu aucun commentaire immédiat de la part des Houthis.

Les rédacteurs d’Associated Press Jan M. Olsen à Copenhague, au Danemark et Edith M. Lederer aux Nations Unies ont contribué.