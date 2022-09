Chef de l’ONU: l’ancien président du Kirghizistan à la tête de la mission afghane

Otunbayeva succède à Deborah Lyons du Canada à la tête de la mission politique des Nations Unies en Afghanistan connue sous le nom de MANUA. Elle sera en charge des opérations humanitaires de l’ONU et des relations avec les dirigeants talibans du pays.

António Guterres a déclaré qu’Otunbayeva apporte au poste plus de 35 ans d’expérience professionnelle dans le leadership, la diplomatie, l’engagement civique et la coopération internationale.

Elle a été présidente en 2010-2011, ministre des Affaires étrangères à trois reprises, au parlement et vice-Premier ministre. Elle a également été ambassadrice du Kirghizistan aux États-Unis et en Grande-Bretagne.

Actuellement, Otunbaïeva est membre du Conseil consultatif de haut niveau de Guterres sur la médiation et dirige la Fondation de l’initiative Roza Otunbaïeva au Kirghizistan.

Le chef humanitaire de l’ONU, Martin Griffiths, a averti lundi le Conseil de sécurité que l’Afghanistan était confronté à une aggravation de la pauvreté, avec 6 millions de personnes souffrant de graves pénuries alimentaires résultant de crises humanitaires, économiques, climatiques et financières.

Les conflits, la pauvreté, les chocs climatiques et l’insécurité alimentaire « sont depuis longtemps une triste réalité » en Afghanistan, a déclaré Griffiths. Ce qui rend la situation actuelle “si critique”, c’est l’arrêt de l’aide au développement à grande échelle depuis la prise de pouvoir des talibans il y a un an, a-t-il déclaré.

Plus de la moitié de la population afghane – quelque 24 millions de personnes – a besoin d’aide et près de 19 millions sont confrontés à des niveaux aigus d’insécurité alimentaire, a déclaré Griffiths.

“Nous craignons” que ces chiffres ne s’aggravent bientôt car les conditions météorologiques hivernales font monter en flèche les prix déjà élevés du carburant et des denrées alimentaires, a-t-il déclaré.

L’économie afghane s’est effondrée depuis le retrait des forces américaines et alliées en août 2021 et le retrait des agences d’aide étrangères en raison du refus des talibans d’autoriser les filles à fréquenter l’école et d’autres violations des droits humains.