Chef de l’ONU: l’activité militaire à la centrale nucléaire ukrainienne doit cesser

NATIONS UNIES (AP) – Le chef des Nations Unies a appelé jeudi à la fin immédiate de toute activité militaire autour de la plus grande centrale nucléaire d’Europe dans le sud-est de l’Ukraine, avertissant que tout dommage pourrait entraîner des “conséquences catastrophiques” dans la région et au-delà.

Les responsables russes et ukrainiens se sont mutuellement accusés à plusieurs reprises d’avoir bombardé l’usine de Zaporizhzhia et le secrétaire général Antonio Guterres a publié la déclaration avant une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU jeudi après-midi. Il a été convoqué par la Russie pour discuter de ce que Moscou prétend être des attaques ukrainiennes contre l’usine.

Le chef du nucléaire de l’ONU, Rafael Grossi, qui a déclaré dans une interview la semaine dernière à l’Associated Press que la situation à l’usine “est complètement hors de contrôle”, devrait informer le Conseil de sécurité.

Grossi, directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, a averti que la situation devenait chaque jour plus périlleuse à Zaporizhzhia, située dans la ville d’Enerhodar dont les troupes russes se sont emparées début mars, peu après leur invasion de l’Ukraine le 24 février.

Alors que la centrale est contrôlée par la Russie, son personnel ukrainien continue de diriger les opérations nucléaires.

La société d’État ukrainienne exploitant l’usine a fait état jeudi de nouveaux bombardements russes de l’installation et des bâtiments voisins.

“Cinq (hits) ont été enregistrés près du bureau de la direction de l’usine – juste à côté du site de soudage et de l’installation de stockage des sources de rayonnement”, a déclaré Enerhoatom dans un message sur sa chaîne officielle Telegram. “L’herbe a pris feu sur une petite zone, mais heureusement, personne n’a été blessé.”

La Russie a accusé à plusieurs reprises l’Ukraine d’avoir attaqué l’usine et a exhorté les puissances occidentales à forcer l’arrêt de l’action militaire de Kyiv.

“Le bombardement du territoire de la centrale nucléaire par les forces armées ukrainiennes est très dangereux”, a déclaré lundi à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. “C’est lourd de conséquences catastrophiques pour de vastes territoires, pour toute l’Europe.”

Le chef de l’ONU Guterres a appelé dans un communiqué “pour le bon sens et la raison” à éviter toute action “qui pourrait mettre en danger l’intégrité physique, la sûreté ou la sécurité de la centrale nucléaire”.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré jeudi aux dirigeants de la défense lors d’une conférence à Copenhague que “la Russie pourrait provoquer le plus grand accident radiologique de l’histoire à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia”.

La capture russe de Zaporizhzhia a ravivé les craintes que le plus grand des 15 réacteurs nucléaires ukrainiens puisse être endommagé, déclenchant une autre urgence comme l’accident de Tchernobyl en 1986, la pire catastrophe nucléaire au monde, qui s’est produite à environ 110 kilomètres (65 miles) au nord de la capitale Kyiv.

Zelensky a déclaré que les conséquences d’un accident radiologique à Zaporizhzhia “pourraient être encore plus catastrophiques que Tchernobyl, et essentiellement les mêmes que l’utilisation d’armes nucléaires par la Russie, mais sans frappe nucléaire”.

“Si les autorités soviétiques ont essayé de cacher la catastrophe de Tchernobyl et toutes ses conséquences, les autorités russes sont beaucoup plus cyniques et dangereuses”, a déclaré le président ukrainien. “Ils font tout eux-mêmes pour maximiser le risque d’une catastrophe nucléaire et mentent au monde entier en disant que quelqu’un d’autre est prétendument à blâmer.”

Edith M. Lederer, Associated Press