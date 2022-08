Chef de l’ONU: l’activité militaire à la centrale nucléaire ukrainienne doit cesser

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Les responsables russes et ukrainiens se sont mutuellement accusés à plusieurs reprises d’avoir bombardé l’usine de Zaporizhzhia et le secrétaire général Antonio Guterres a publié la déclaration avant une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU jeudi après-midi. Il a été convoqué par la Russie pour discuter de ce que Moscou prétend être des attaques ukrainiennes contre l’usine.

NATIONS UNIES – Le chef des Nations Unies a appelé jeudi à la fin immédiate de toute activité militaire autour de la plus grande centrale nucléaire d’Europe dans le sud-est de l’Ukraine, avertissant que tout dommage pourrait entraîner des “conséquences catastrophiques” dans la région et au-delà.

Zelensky a déclaré que les conséquences d’un accident radiologique à Zaporizhzhia “pourraient être encore plus catastrophiques que Tchernobyl, et essentiellement les mêmes que l’utilisation d’armes nucléaires par la Russie, mais sans frappe nucléaire”.

“Si les autorités soviétiques ont essayé de cacher la catastrophe de Tchernobyl et toutes ses conséquences, les autorités russes sont beaucoup plus cyniques et dangereuses”, a déclaré le président ukrainien. “Ils font tout eux-mêmes pour maximiser le risque d’une catastrophe nucléaire et mentent au monde entier en disant que quelqu’un d’autre est prétendument à blâmer.”