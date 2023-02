Chef de l’ONU: la montée des mers risque de “condamner à mort” certaines nations

NATIONS UNIES (AP) – Le chef des Nations Unies a averti mardi que le niveau mondial de la mer avait augmenté plus rapidement depuis 1900 et que leur augmentation incessante met en danger des pays comme le Bangladesh, la Chine, l’Inde et les Pays-Bas et met gravement en danger près de 900 millions de personnes vivant dans les basses terres. zones côtières.

Dans un sombre discours à la toute première réunion du Conseil de sécurité sur la menace que représente pour la paix et la sécurité internationales l’élévation du niveau de la mer, le Secrétaire général Antonio Guterres a déclaré que le niveau de la mer augmentera de manière significative même si le réchauffement climatique est « miraculeusement » limité à 1,5 degrés Celsius. (2,7 degrés Fahrenheit), l’objectif international insaisissable.

Il a averti que la Terre est plus probablement sur la voie d’un réchauffement qui équivaut à “une condamnation à mort” pour les pays vulnérables à cette augmentation, y compris de nombreuses petites nations insulaires.

En plus des pays menacés, a déclaré Guterres, “les mégapoles de tous les continents seront confrontées à de graves effets, notamment Le Caire, Lagos, Maputo, Bangkok, Dhaka, Jakarta, Mumbai, Shanghai, Copenhague, Londres, Los Angeles, New York, Buenos Aires et Santiago.

Le chef de l’ONU a souligné que chaque fraction de degré dans le réchauffement climatique compte, car l’élévation du niveau de la mer pourrait doubler si les températures augmentent de 2 degrés Celsius (3,6 degrés Fahrenheit), et pourrait augmenter de façon exponentielle avec de nouvelles augmentations de température.

L’Organisation météorologique mondiale a publié mardi des données énonçant le grave danger de la montée des mers, a déclaré António Guterres.

“Le niveau moyen mondial de la mer a augmenté plus rapidement depuis 1900 qu’au cours de tout siècle précédent au cours des 3 000 dernières années”, a-t-il déclaré. “L’océan mondial s’est réchauffé plus rapidement au cours du siècle dernier qu’à tout moment au cours des 11 000 dernières années.”

Selon les données citées par Guterres, le niveau moyen mondial de la mer augmentera d’environ 2 à 3 mètres (environ 6,5 à 9,8 pieds) au cours des 2 000 prochaines années si le réchauffement est limité à 1,5 degrés Celsius. Avec une augmentation de 2 degrés Celsius, les mers pourraient monter jusqu’à 6 mètres (19,7 pieds), et avec une augmentation de 5 degrés Celsius, les mers pourraient monter jusqu’à 22 mètres (72 pieds), selon l’OMM.

“Notre monde est en train de dépasser la limite de réchauffement de 1,5 degré requise par un avenir vivable, et avec les politiques actuelles, il se dirige vers 2,8 degrés – une condamnation à mort pour les pays vulnérables”, a déclaré Guterres.

Les conséquences sont impensables, a déclaré António Guterres. Des communautés de basse altitude et des pays entiers pourraient disparaître, le monde assisterait à un exode massif de populations entières à l’échelle biblique, et la concurrence deviendrait de plus en plus féroce pour l’eau douce, la terre et d’autres ressources.

Guterres a essayé d’attirer l’attention du monde sur les dangers posés par le changement climatique, pour inciter à l’action.

En octobre, il a averti que le monde était engagé dans “une lutte à mort” pour sa survie alors que “le chaos climatique galope” et a accusé les 20 pays les plus riches du monde de ne pas en faire assez pour empêcher la planète de surchauffer. En novembre, il a déclaré que la planète se dirigeait vers un «chaos climatique» irréversible et a exhorté les dirigeants mondiaux à remettre le monde sur la bonne voie pour réduire les émissions, tenir leurs promesses sur le financement climatique et aider les pays en développement à accélérer leur transition vers les énergies renouvelables.

L’accord historique de Paris adopté en 2015 pour lutter contre le changement climatique prévoyait que les températures mondiales augmenteraient d’un maximum de 2 degrés Celsius d’ici la fin du siècle par rapport à l’époque préindustrielle, et aussi près que possible de 1,5 degrés Celsius.

Guterres a déclaré que le monde doit s’attaquer à la crise climatique en tant que cause profonde de la montée des mers, et que le Conseil de sécurité a un rôle essentiel à jouer dans la construction de la volonté politique nécessaire.

La réunion du Conseil de sécurité, organisée par Malte, qui assure la présidence du Conseil ce mois-ci, a entendu des orateurs de quelque 75 pays, grands et petits, menacés et enclavés, tous exprimant leur inquiétude quant à l’impact de la montée continue des mers sur l’avenir du monde – et pour certains, la survie de leur propre pays.

L’ambassadeur des Samoa à l’ONU, Fatumanava-o-Upolu III Pa’olelei Luteru, s’exprimant au nom de l’Alliance des petits États insulaires qu’il préside, a déclaré au conseil : « Il existe une litanie de nouveaux exemples de l’impact soudain et lent du changement climatique. changement sur les petites îles, des grandes marées aux super ouragans en passant par la montée imparable et sans précédent du niveau de la mer. »

L’impact sur les personnes et les économies des îles “continuera d’être extraordinaire”, a-t-il déclaré, soulevant les questions de leur survie et de leur continuation en tant qu’États.

Les membres de l’Alliance « sont parmi les plus faibles émetteurs de gaz à effet de serre qui entraînent le changement climatique et l’élévation du niveau de la mer. Pourtant, nous sommes confrontés à certaines des conséquences les plus graves de l’élévation du niveau de la mer », a déclaré Lutero. “S’attendre à ce qu’un petit État insulaire assume le fardeau de l’élévation du niveau de la mer, sans l’aide de la communauté internationale, sera le summum des inégalités.”

Il a déclaré que la coopération pour faire face à la montée des mers est “une obligation légale” pour chaque pays, et qu’il est urgent que les nations respectent leurs engagements internationaux en matière de changement climatique et de financement.

L’ambassadeur Amatlain Kabua des Îles Marshall a déclaré que de nombreux outils pour lutter contre le changement climatique et la montée des mers sont déjà fournis par le Conseil de sécurité, et “une action plus ciblée du système international peut être invitée”. Mais elle a dit, “Ce qui est le plus nécessaire dans la volonté politique pour commencer le travail, soutenu par un représentant spécial de l’ONU” pour stimuler l’action mondiale.

L’ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield a déclaré que “la menace d’élévation du niveau de la mer est réelle, elle est le résultat direct de notre crise climatique et c’est une question de paix et de sécurité internationales”.

“Le conseil doit agir”, a-t-elle déclaré, soulignant la menace que des centaines de millions de personnes dans les zones côtières basses perdent leurs maisons, leurs moyens de subsistance et leurs communautés.

“Heureusement, les pires impacts peuvent être évités, mais nous devons agir maintenant et nous devons agir ensemble”, a déclaré Thomas-Greenfield.

Le président de l’Assemblée générale, Csaba Kőrösi, a déclaré : “Au rythme actuel, le niveau de la mer sera de 1 à 1,6 mètre plus haut d’ici 2100, selon le Programme mondial de recherche sur le climat”.

“Dans les deltas du Nil et du Mékong – certaines des régions agricoles les plus riches du monde – dix à vingt pour cent des terres arables couleront sous les vagues”, a-t-il déclaré.

« L’élévation du niveau de la mer induite par le climat soulève également de nouvelles questions juridiques qui sont au cœur même de l’identité nationale et étatique. Qu’arrive-t-il à la souveraineté d’une nation – y compris l’adhésion à l’ONU – si elle coule sous la mer ? » Il a demandé.

“La science nous dit que la disparition de villes ou de pays dépend de notre capacité à contrer la menace en tant qu’humains”, a déclaré Kőrösi.

McDermott a rapporté de Providence, RI

Edith M. Lederer et Jennifer Mcdermott, Associated Press